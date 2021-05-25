贝壳找房回应“被立案调查”一事：假消息

针对“被立案调查”一事，贝壳找房官方发布声明回应称，某外媒报道的“贝壳被市场监管总局立案调查”的消息为假消息。
另外，有媒体就此事向贝壳公关部负责人求证。据该负责人表示，此事为一件乌龙事件。贝壳在收到消息后，立即开启自查，经核查，市场监管总局并未发布相关信息，该媒体所指反垄断调查所言不实。
针对“被立案调查”一事，贝壳找房官方发布声明回应称，某外媒报道的“贝壳被市场监管总局立案调查”的消息为假消息。
另外，有媒体就此事向贝壳公关部负责人求证。据该负责人表示，此事为一件乌龙事件。贝壳在收到消息后，立即开启自查，经核查，市场监管总局并未发布相关信息，该媒体所指反垄断调查所言不实。
继阿里巴巴、美团之后，消息称国家市监总局要对另一家公司贝壳找房进行反垄断调查了，该公司是全国最大的房屋中介，不过官方已经否认。针对被反垄断调查一事，银柿财经记者就此事向贝壳公关部负责人求证。据该负责人表示，此事为一件乌龙事件。贝壳在收到消息后，立即开启自查，经核查，市场监管总局并未发布相关信息，该媒体所指反垄断调查所言不实。此前报道，在国家市场监管总局对阿里作出182亿元处罚当天，58同城CEO、安居客董
今日，中国市场监管总局对地产中介贝壳找房启动反垄断调查。这是在阿里巴巴反垄断调查、美团反垄断调查之后，又一家互联网企业受到反垄断调查。
5月12日晚间，公牛集团公告，浙江省市场监督管理局决定对公牛集团股份有限公司涉嫌与交易相对人达成并实施垄断协议行为进行立案调查。随后这件事引起了网友的火速围观，对于公牛来说，突如其来的利空事件，资本市场应当怎么选择呢？对此，公牛集团回应称，将根据相关法律的规定，积极配合浙江省市场监督管理局反垄断案件调查工作，做一个有责任、有担当的企业，依法合规经营，并不断提升经营质量和可持续的价值回报水平。情报通数?
上周公牛集团被反垄断调查，今天该公司发表公告回应称，反垄断案件目前在调查过程中，公司将积极配合相关部门的调查工作，公司目前生产经营一切正常。公牛集团强调，充电枪、充电桩产品目前还在孵化阶段，我们将努力加快产品的研发上市进度。5月12日晚间，公牛集团发布公告，表示集团已于5月11日收到浙江省市场监督管理局的通知，浙江省市场监督管理局决定对公牛集团股份有限公司涉嫌与交易相对人达成并实施垄断协议行为进行立案调
贝壳找房今日发布公告称，公司创始人兼董事长左晖因疾病意外恶化于2021年5月20日去世。贝壳表示，我们失去了一位奠定我们事业和使命的创始者，居住产业失去了一位始终在探索和创新的引领者。
凤凰网科技讯 5月24日消息，贝壳找房今日发布公告，宣布公司联合创始人兼CEO彭永东接替左晖担任董事会主席。此前，5月20日，贝壳创始人及董事长左晖因病逝世，年仅50岁。彭永东于2010年加入链家，主导了链家网的成立，贝壳找房成立后，担任贝壳CEO一职。此前他曾在IBM任职。贝壳找房宣布，为纪念公司创始人左晖，将任命其为公司名誉主席。彭永东称，相信左晖和他的精神将永远铭刻在我们心中。
今日，贝壳找房发布公告，宣布公司联合创始人兼CEO彭永东接替左晖担任董事会主席，并任命贝壳首席运营官徐万刚先生为贝壳执行董事。
5月20日，贝壳找房发布讣告，贝壳创始人、董事长左晖因病去世，享年50岁。消息传出后，贝壳找房股价盘前一度大跌逾10%。周四开盘，贝壳找房报46.55美元，下跌7.4%，盘中最低触及45.44美元。不过截至周四收盘，贝壳找房股价反弹，报收于49.85美元，跌幅收窄至0.82%。
【TechWeb】5月25日消息，针对“被立案调查”一事，贝壳方面回应称，某外媒报道的“贝壳被市场监管总局立案调查”的消息为假消息。
今日，贝壳发布公告称，公司创始人兼董事长左晖先生因疾病意外恶化于2021年5月20日去世。
贝壳找房今日对外宣布，公司创始人兼董事长左晖因疾病意外恶化于今日去世。目前，贝壳投资者关系网站已成黑白界面。贝壳称，左晖是一位富有远见的领导者，通过他的领导力、动力及领导变革的决心，左晖帮助公司成为当今领先的平台。贝壳CEO兼执行董事彭永东称，对左晖的去世感到非常遗憾。
5月20日下午，贝壳找房发布讣告，悼念公司创始人、董事长左晖因病去世，终年50岁。媒体报道中，有提到在一周前新财富杂志的2021新财富500富人榜”，左晖以2220亿元的身家位列总榜第8位、房产行业第1位，成为房地产新首富。后经查证，在新财富官网刊登了一则更正说明，重新调整了左晖的财富量，结果直接锐减，他也不再是地产首富。以下是更正说明：2021新财富500富人榜根据WIND数据，即贝壳大股东左晖先生2020年末持有贝壳14.33亿股
5月20日消息，贝壳公司创始人兼董事长左晖因疾病意外恶化于2021年5月20日去世。贝壳CEO彭永东发文悼念左晖，称贝壳失去了一位奠定我们事业和使命的创始者。彭永东表示，极其有幸和老左一起开创事业，一起奋斗拼搏，一起改变行业，老左的精神永远激励我们。左晖出生于1971年，曾任链家董事长、中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、北京市房地产中介行业协会副会长、全联房地产商会副会长，2001年创办链家。经过20年的耕耘，?
贝壳发布公告，公司创始人兼董事会主席左晖先生因病情意外恶化于2021年5月20日逝世。贝壳找房内部人士称因肺癌逝世。贝壳CEO彭永东发文悼念左晖，称及其有幸和老左一起开创事业，老左得的精神永远激励我们。
贝壳找房今日发布讣告称，贝壳公司创始人兼董事长左晖因疾病意外恶化于2021年5月20日去世。这位大咖曾有句名言能站直了赚钱 为什么要坑蒙拐骗？”，至今让人印象深刻。据悉，贝壳创始人左晖在2021年4月接受央视采访时透露，早期国内房产中介行业鱼龙混杂、不讲规则，链家成立之初也曾吃差价，但经历过几次矛盾爆发后，自己决定给公司立下不吃差价”的规矩。左晖表示，大家做生意不仅仅是为了赚钱，还有自己的身心愉悦，我就觉得这?
5月24日消息，贝壳找房官方发布消息称，经公司董事会决定，任命彭永东（S）接任贝壳董事长一职，并任命徐万刚（阿甘）担任贝壳执行董事。同时，公司宣布左晖为公司永远的荣誉董事长”，以此纪念其作出的巨大贡献和留下的宝贵精神遗产。5月20日贝壳找房发布公告称，公司创始人兼董事长左晖因疾病意外恶化于2021年5月20日去世。另据媒体报道，关于左晖去世的病因，贝壳找房内部人士称：肺癌，应该有段时间了。”公开资料显示，左晖（
贝壳发布公告:公司怀着深切的悲痛宣布，公司创始人兼董事长左晖先生因疾病意外恶化于2021年5月20日去世。 企查查APP显示，左晖关联企业共685家，2021年陆续退出多家公司，最近工商变更为4月18日不再担任广州盛禾愿景商业发展有限公司实际控制人。
5月20日下午消息，贝壳找房今日发布公告称，公司创始人兼董事长左晖因疾病意外恶化于2021年5月20日去世。截稿前，左晖认证微博最后一条原创发布于2015年10月，最后一条动态发布于2019年，系点赞NBA。官方公告中，贝壳找房CEO彭永东表示对左晖先生的去世感到非常难过，向其家人表示深切慰问。关于后续公司治理和相关事宜，贝壳董事会称将在两周内适时发布公告。贝壳官网资料显示，左晖2001年创办链家，随后又创办自如等。他1992年毕
意大利监管机构在一份声明中称:「通过Android和应用商店Google Play，谷歌占据了市场主导地位，这使得它能够控制应用开发者对最终用户的覆盖范围。」声明还补充说，近3/4的意大利人使用基于Android系统的智能手机。声明还要求谷歌在其Android Auto中将意大利Enel XENEI.MI应用程序纳入电动汽车充电相关服务列表。
外媒报道称，预计苹果将在本周晚些时候面临欧盟委员会的反垄断指控。本次反垄断指控可能是因苹果应用商店App Store违反欧盟竞争法。
孩子+上平板电脑有很大的可能是等于昂贵的维修费用，这意味着一个厚实的保护套是必要的。虽然苹果iPad的受欢迎程度意味着它并不缺乏这种选择，无论..
【TechWeb】5月27日消息，据国家市场监督管理总局发布的消息，3月3日，市场监管总局已依法对橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团等社区团购平台..
【TechWeb】5月27日消息，为应对飞速增长的跨境出口订单，为中国外贸商家提供更低成本、更高效率的跨境物流解决方案，阿里巴巴旗下跨境零售电商平..
凤凰网科技讯（作者/贾楠）5月27日消息，OPPO在阿那亚黄金海岸社区举行Reno6系列新品发布会，发布全新Reno6系列产品，升级背板工艺，新增定制美妆..
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今日早些时候，市场监管总局对北京十荟科技有限公司不正当价格行为案作出行政处罚，罚款合计150万元，责令当事人“十荟团”平台江苏区域停业整顿3..
精品会员电商平台云集（NASDAQ：YJ），发布了截至2021年第一季度未经审计的财务业绩。财报显示，云集当期总收入为6.754亿元，调整后净利润为1710万..
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5月27日晚间消息，今日有爆料称，疑似网易互娱HR徐某在朋友圈发布招人信息时用词下流猥琐。图片显示，徐某晒出团队合照，其中女孩子不少。他轻佻地..
今天，北京市十五届人大常委会第三十一次会议表决通过《北京市反食品浪费规定》。规定要求，餐饮商家不得设置最低消费额，诱导、误导或者迫使消费..
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3099元起的国行PS5已于5月15日发售，虽然比当年PS4首发贵了，但相较于水货渠道的黄牛版良心许多，目前也是一机难求。不过，网友发现，索尼悄悄在秘..
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