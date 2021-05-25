贝壳找房回应“被立案调查”一事：假消息

针对“被立案调查”一事，贝壳找房官方发布声明回应称，某外媒报道的“贝壳被市场监管总局立案调查”的消息为假消息。

另外，有媒体就此事向贝壳公关部负责人求证。据该负责人表示，此事为一件乌龙事件。贝壳在收到消息后，立即开启自查，经核查，市场监管总局并未发布相关信息，该媒体所指反垄断调查所言不实。