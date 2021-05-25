京东618活动省钱终极攻略 教你玩转2021京东618省钱优惠活动

一年一度的京东的618年中大促活动来袭了，本次预热很早就开始了，从5月24日到6月20日，每天都有大优惠，很多朋友还不清楚到底如果才能做到省钱最大化，下面就来为大家分享一下京东618活动省钱终极攻略。

京东618省钱日历图

如果不想研究京东618活动的小伙伴，只看一个京东618省钱的活动日历就好了，如果需要买什么东西，看准是属于什么品类的，接着按照日历来找，一般来说618那天的活动力度是最大的，不过一般京东是可以价保的，所以也不用太担心，如果碰到好的活动直接买就好了。

京东618活动会场入口 京东618优惠力度 主会场 每日一个主题、疯抢优惠神券 京东超市 好物低至 5 折 预售爆品 定金膨胀不止 10 倍 京东国际 进口毫无每满 300 减 30 元 家电预售 付定金赠百元好礼 手机预售 抢 2021 元神券、现货价保 6 月 1 日 电脑数码 尾款至高 24 期免息，价保 30 天 品质男装 领券每满 200 减 30 元、不止 5 折 小家电 定金享多倍膨胀 户外运动 每满 200 减 30 元

京东生鲜 生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一 图书文娱 定金膨胀不止 5 折

以上就是京东618的活动主会场，今年的预售活动是24日到31日，也就是说这段时间虽然是预售，但是也能享受到之后的活动价格，并且大部分都是支持价保的。

今年的京东618年中大促的活动也有大家所熟知的京贴，每满200减30元/每满1000减60元，支持与限品类东券、店铺东券三种叠加，也可以与直降、满减等促销叠加，另外预售商品付尾款也可以使用京贴。

在2021年的5月25日的中午12点，可以每天抢红包，而且次数为3次，最高18618元的红包，在5月27日的早上10点和傍晚的18点还有限量的加码。