京东618活动省钱终极攻略 教你玩转2021京东618省钱优惠活动

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京东618活动省钱终极攻略 教你玩转2021京东618省钱优惠活动

2021-05-25 11:07 · 稿源：站长之家

一年一度的京东的618年中大促活动来袭了，本次预热很早就开始了，从5月24日到6月20日，每天都有大优惠，很多朋友还不清楚到底如果才能做到省钱最大化，下面就来为大家分享一下京东618活动省钱终极攻略。

2021 京东618 活动什么时候开始2021 年京东618 活动开始时间

京东618省钱日历图

如果不想研究京东618活动的小伙伴，只看一个京东618省钱的活动日历就好了，如果需要买什么东西，看准是属于什么品类的，接着按照日历来找，一般来说618那天的活动力度是最大的，不过一般京东是可以价保的，所以也不用太担心，如果碰到好的活动直接买就好了。

京东618活动会场入口京东618优惠力度
主会场每日一个主题、疯抢优惠神券
京东超市好物低至 5 折
预售爆品定金膨胀不止 10 倍
京东国际进口毫无每满 300 减 30 元
家电预售付定金赠百元好礼
手机预售抢 2021 元神券、现货价保 6 月 1 日
电脑数码尾款至高 24 期免息，价保 30 天
品质男装领券每满 200 减 30 元、不止 5 折
小家电定金享多倍膨胀
户外运动每满 200 减 30 元
京东生鲜生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一
图书文娱定金膨胀不止 5 折

以上就是京东618的活动主会场，今年的预售活动是24日到31日，也就是说这段时间虽然是预售，但是也能享受到之后的活动价格，并且大部分都是支持价保的。

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今年的京东618年中大促的活动也有大家所熟知的京贴，每满200减30元/每满1000减60元，支持与限品类东券、店铺东券三种叠加，也可以与直降、满减等促销叠加，另外预售商品付尾款也可以使用京贴。

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在2021年的5月25日的中午12点，可以每天抢红包，而且次数为3次，最高18618元的红包，在5月27日的早上10点和傍晚的18点还有限量的加码。

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