DNF枪剑士三次觉醒活动攻略 枪剑士三次觉醒活动奖励汇总

DNF枪剑士开启三次觉醒，同时还上线一系列关于枪剑士的觉醒活动，很多玩家还不清楚枪剑士三次觉醒活动的内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

活动时间 :2021年5月20日维护后~2021年6月17日维护前

1活动期间，每个账号都可以建立1个枪剑士角色作为挑战角色，挑战角色达到等级就会得到各种奖励，当挑战角色达到96级后就会出现三次觉醒挑战任务，完成挑战任务就能得到更多的奖励!只有枪剑士角色可以指定为挑战角色。

2不仅新创枪剑士角色可以指定为挑战角色，原有的枪剑士角色也可以被指定为挑战角色!不过如果将原有枪剑士角色指定为挑战角色的话，升级奖励只能从原有枪剑士角色等级最近的一个升级奖励开始领取（如指定Lv52的角色，那就只能从Lv50等级提升奖励开始领取）。

3活动期间，挑战角色无法删除。

4在活动期间建立的挑战角色杀怪时会得到更多经验，单人经验增加120%，2人队伍增加150%，3~4人队伍增加200%，挑战角色还会得到专用BUFF

枪剑士 三次觉醒Buff

攻击速度10%

移动速度20%

施放速度10%

每1分钟 MP 恢复72

1在活动期间的挑战角色只要达到对应的等级就可以得到特别奖励。所有活动礼盒均无法交易

等级达成奖励 内容 Lv5达成礼盒 开启后，可以获得1个王者契约礼包 （1天） 和2个复活币。 Lv10达成礼盒 开启后， 可以获得1个远古精灵的秘药 （30分钟） 和1个闪亮的雷米 援助礼盒 （10个）。 Lv15达成礼盒 开启后， 可以获得1个成长型圣物武器特选礼盒 （30天）、1个成长 型圣物防具套装礼盒 （30天） 和1个抗疲劳秘药 (156点)。 Lv20达成礼盒 开启后， 可以获得1个王者契约礼包 （1天） 和2个复活币。 Lv25达成礼盒 开启后， 可以获得1个远古精灵的秘药 （30分钟） 和1个闪亮的雷米 援助礼盒 （10个）。 Lv30达成礼盒 开启后， 可以获得1个王者契约礼包 （1天） 和2个复活币。 Lv35达成礼盒 开启后， 可以获得1个远古精灵的秘药 （30分钟） 和1个闪亮的雷米 援助礼盒 （10个）。 Lv40达成礼盒 开启后， 可以获得1个王者契约礼包 （1天）、2个复活币和1个物品 栏扩展券。 Lv45达成礼盒 开启后， 可以获得1个远古精灵的秘药 （30分钟）、1个闪亮的雷米 援助礼盒 （10个） 和1个极跃首饰套装礼盒。 Lv50达成礼盒 开启后， 可以获得1张升级券 （Lv50~54）、1个王者契约礼包 (1天)、 2个复活币和1张一次觉醒任务完成券。 Lv55达成礼盒 开启后， 可以获得1张升级券 （Lv55~59）、1个远古精灵的秘药 （30分钟） 和1个闪亮的雷米援助礼盒 (10个)。 Lv60达成礼盒 开启后， 可以获得1张升级券 （Lv60~64）、1张辅助装备任务完成券、 1个王者契约礼包 （1天）、2个复活币和1个极跃辅助装备礼盒。 Lv65达成礼盒 开启后， 可以获得1张升级券 （Lv65~69）、1张魔法石任务完成券 和1个极跃魔法石礼盒。 Lv70达成礼盒 开启后， 可以获得1张升级券 （Lv70~74）、1个王者契约礼包 (1天) 和2个复活币。 Lv75达成礼盒 开启后， 可以获得1张升级券 （Lv75~79）、1个王者契约礼包 (1天)、 2个复活币和1张二次觉醒任务完成券。 Lv80达成礼盒 开启后， 可以获得1张升级券 （Lv80~84） 和1个王者契约礼包 (1天)。 Lv85达成礼盒 开启后， 可以获得1张升级券 （Lv85~89） 和1个银质金库升级工具 Lv90达成礼盒 开启后， 可以获得1张升级券 （Lv90~94）、1张耳环任务完成券和1 个极跃耳环礼盒。 Lv95达成礼盒 开启后， 可以获得1个Lv100传说装备套装礼盒 （30天， 武器除外）、 1个时间引导石礼盒 （2000个）、1个代号 : 希望装备套装礼盒 （武器除外） 和1个王者契约礼包 (3天)。 Lv100达成礼盒 开启后， 可以获得1个暗黑圣战之溯回武器特选礼盒、1个胜·深 渊之鳞武器自选礼盒和1个抗疲劳秘药 （100点）。

2奖励详情

道具名 说明 交换类型 成长型圣物武器特选礼盒 （30天） 开启后， 可以选择获得1件强化 +10、 锻造 +5的成长型圣物 武器。获得的武器最高可以成长至Lv95， 可以使用30天， 无法进行交易、 合成、 分解、 强化、 增幅和锻造。 不可交易 成长型圣物防具套装礼盒 （30天） 开启后， 可以选择获得一套成长型圣物防具5部位。获得的防 具套装可以使用30天， 无法进行交易、 合成、 分解、 强化 和增幅。 不可交易 极跃首饰套装礼盒 开启后， 可以获得极跃首饰3件套。 获得的装备无法分解。 不可交易 极跃辅助装备礼盒 开启后，可以获得1个极跃辅助装备。 获得的装备无法分解。 不可交易 极跃魔法石礼盒 开启后， 可以获得1件极跃魔法石。 获得的装备无法分解。 不可交易 极跃耳环礼盒 开启后，可以获得1件极跃耳环。 获得的装备无法分解。 不可交易 一次觉醒任务完成券 使用后， 自动完成一次觉醒任务。 不可交易 辅助装备任务完成券 使用后， 自动完成辅助装备任务。 Lv60及以上的角色可以使用。 不可交易 魔法石任务完成券 使用后， 自动完成魔法石任务。 Lv65及以上的角色可以使用。 不可交易 银质金库升级工具 使用后， 可以使金库的空间增加到40格。 如果角色拥有银质 及以上的金库， 使用该道具将不会发生作用， 并且道具将会 消失。 不可交易 二次觉醒任务完成券 使用后， 自动完成二次觉醒任务。 不可交易 物品栏扩展券 使用后，物品栏的空间增加8格、角色负重增加10Kg。 该变动只适用于当前角色（装扮栏和宠物栏空间不会增加）。 不可交易 耳环任务完成券 使用后， 自动完成耳环任务。 Lv90及以上的角色可以使用。 不可交易 [期限]时间引导石礼盒 （2000个） 开启后， 可以获得2000个[期限]时间引导石。 获得的[期限]时间引导石无法交易。 并将于2021年6月17日凌晨6点后删除。 不可交易 Lv100传说装备套装礼盒 （30天， 武器除外） 开启后， 可以获得1个Lv100传说防具套装自选礼盒 （30天）、 1个Lv100传说首饰套装自选礼盒 （30天） 和1个Lv100传说特殊 装备套装礼盒 （30天）。 不可交易 代号 : 希望装备套装礼盒 （武器除外） 开启后， 可以获得代号 : 希望系列的防具、 首饰和特殊装备所有部位。 获得的装备无法分解。 不可交易 暗黑圣战之溯回武器 特选礼盒 开启后， 可以选择职业获得1件强化 +10、 锻造 +5的暗黑圣 战之溯回武器。 获得的Lv100传说武器无法分解， 且因强化 或增幅失败而损坏时， 不会出现传说灵魂。 不可交易 胜 · 深渊之鳞武器自选礼盒 开启后， 可以选择获得1件胜 · 深渊之鳞武器。 不可交易

1挑战角色只要达到Lv96后就会接受到属性提升任务，只要完成任务就能得到各种奖励

任务条件 奖励 获得3次记忆之地特殊奖励 Lv100传说装备自选礼盒（武器除外） x2 获得6次记忆 之地特殊奖励 Lv100传说装备自选礼盒（武器除外） x2 获得9次记忆之地特殊奖励 时空 : 传说装备自选礼盒 获得4次无底坑道特殊奖励 Lv100传说装备自选礼盒（武器除外） x2 获得8次无底坑道特殊奖励 Lv100传说装备自选礼盒（武器除外） x2 获得12次无底坑道特殊奖励 时空 : 传说装备自选礼盒 获得4次暗黑神殿特殊奖励 潇洒风姿宝珠 获得8次暗黑神殿特殊奖励 潇洒风姿宝珠 获得12次暗黑神殿特殊奖励 潇洒风姿宝珠 获得3次痛苦地下室特殊奖励 枪剑士极跃特殊装备宝珠自选礼盒 获得6次痛苦地下室特殊奖励 枪剑士极跃特殊装备宝珠自选礼盒 获得9次痛苦地下室特殊奖励 枪剑士极跃特殊装备宝珠自选礼盒 通关攻坚战1次 Lv100史诗袖珍罐 通关攻坚战2次 Lv100史诗袖珍罐 获得洞察之眼（普通/引导）特殊奖励1次 [期限]时间引导石礼盒 （200个） 获得洞察之眼（普通/引导）特殊奖励2次 枪剑士三觉武器装扮礼盒

2奖励详情

道具名 说明 交换类型 Lv100传说装备自选礼盒 开启后， 可以从除武器以外的Lv100传说装备中， 选择获得一件。获得的装备无法分解。 不可交易 时空 : 传说装备自选礼盒 开启后， 可以选择获得1件时空 : 传说装备。 不可交易 潇洒风姿宝珠 可用于项链、手镯、戒指 [宝珠属性] 所有属性强化+20、冒险家名望69 不可交易 枪剑士极跃特殊装备 宝珠自选礼盒 开启后，可以选择获得1个可用于特殊装备的附魔宝珠。 [宝珠属性] 潇洒俊逸宝珠:物理、魔法、独立攻击力+42， 冒险家名望86，适用于辅助装备 潇洒之意宝珠:所有属性强化+15，冒险家名望69， 适用于魔法石 潇洒之心宝珠:力量、智力、体力、精神+75，冒险家名望69，适用于耳环。 不可交易 Lv100史诗袖珍罐 开启后，可以随机获得一件智慧引导史诗装备 不会获得智慧产物，不会获得永恒大陆装备 账号绑定 [期限]时间引导石礼盒 （200个） 开启后， 可以获得200个[期限]时间引导石。 获得的[期限]时间引导石无法交易。 并将于2021年6月17日凌晨6点后删除。 不可交易 枪剑士三觉武器装扮礼盒 开启后， 可以选择获得1个枪剑士可以使用的三觉武器装扮。 获得的武器装扮无法交易、 分解和染色。 礼盒只有枪剑士职业可以使用 账号绑定

1以上活动道具除Lv100史诗袖珍罐与枪剑士三觉武器装扮礼盒为账号绑定道具外，均为不可交易道具，除时限道具外，其它所有奖励将于2021年6月17日更新维护后删除，请及时使用。

2只有枪剑士角色可以指定为挑战角色

3每个账号只能建立一个枪剑士挑战角色。活动期间，挑战角色无法删除。