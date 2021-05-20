DNF枪剑士三次觉醒活动攻略 枪剑士三次觉醒活动奖励汇总

DNF枪剑士开启三次觉醒，同时还上线一系列关于枪剑士的觉醒活动，很多玩家还不清楚枪剑士三次觉醒活动的内容，下面就来为大家详细的介绍一下。
活动时间 :2021年5月20日维护后~2021年6月17日维护前
- 1活动期间，每个账号都可以建立1个枪剑士角色作为挑战角色，挑战角色达到等级就会得到各种奖励，当挑战角色达到96级后就会出现三次觉醒挑战任务，完成挑战任务就能得到更多的奖励!只有枪剑士角色可以指定为挑战角色。
- 2不仅新创枪剑士角色可以指定为挑战角色，原有的枪剑士角色也可以被指定为挑战角色!不过如果将原有枪剑士角色指定为挑战角色的话，升级奖励只能从原有枪剑士角色等级最近的一个升级奖励开始领取（如指定Lv52的角色，那就只能从Lv50等级提升奖励开始领取）。
- 3活动期间，挑战角色无法删除。
- 4在活动期间建立的挑战角色杀怪时会得到更多经验，单人经验增加120%，2人队伍增加150%，3~4人队伍增加200%，挑战角色还会得到专用BUFF
- 枪剑士 三次觉醒Buff
- 攻击速度10%
- 移动速度20%
- 施放速度10%
- 每1分钟 MP 恢复72
1在活动期间的挑战角色只要达到对应的等级就可以得到特别奖励。所有活动礼盒均无法交易
|等级达成奖励
|内容
|Lv5达成礼盒
|开启后，可以获得1个王者契约礼包 （1天） 和2个复活币。
|Lv10达成礼盒
|开启后， 可以获得1个远古精灵的秘药 （30分钟） 和1个闪亮的雷米
援助礼盒 （10个）。
|Lv15达成礼盒
|开启后， 可以获得1个成长型圣物武器特选礼盒 （30天）、1个成长
型圣物防具套装礼盒 （30天） 和1个抗疲劳秘药 (156点)。
|Lv20达成礼盒
|开启后， 可以获得1个王者契约礼包 （1天） 和2个复活币。
|Lv25达成礼盒
|开启后， 可以获得1个远古精灵的秘药 （30分钟） 和1个闪亮的雷米
援助礼盒 （10个）。
|Lv30达成礼盒
|开启后， 可以获得1个王者契约礼包 （1天） 和2个复活币。
|Lv35达成礼盒
|开启后， 可以获得1个远古精灵的秘药 （30分钟） 和1个闪亮的雷米
援助礼盒 （10个）。
|Lv40达成礼盒
|开启后， 可以获得1个王者契约礼包 （1天）、2个复活币和1个物品
栏扩展券。
|Lv45达成礼盒
|开启后， 可以获得1个远古精灵的秘药 （30分钟）、1个闪亮的雷米
援助礼盒 （10个） 和1个极跃首饰套装礼盒。
|Lv50达成礼盒
|开启后， 可以获得1张升级券 （Lv50~54）、1个王者契约礼包 (1天)、
2个复活币和1张一次觉醒任务完成券。
|Lv55达成礼盒
|开启后， 可以获得1张升级券 （Lv55~59）、1个远古精灵的秘药
（30分钟） 和1个闪亮的雷米援助礼盒 (10个)。
|Lv60达成礼盒
|开启后， 可以获得1张升级券 （Lv60~64）、1张辅助装备任务完成券、
1个王者契约礼包 （1天）、2个复活币和1个极跃辅助装备礼盒。
|Lv65达成礼盒
|开启后， 可以获得1张升级券 （Lv65~69）、1张魔法石任务完成券
和1个极跃魔法石礼盒。
|Lv70达成礼盒
|开启后， 可以获得1张升级券 （Lv70~74）、1个王者契约礼包 (1天)
和2个复活币。
|Lv75达成礼盒
|开启后， 可以获得1张升级券 （Lv75~79）、1个王者契约礼包 (1天)、
2个复活币和1张二次觉醒任务完成券。
|Lv80达成礼盒
|开启后， 可以获得1张升级券 （Lv80~84） 和1个王者契约礼包 (1天)。
|Lv85达成礼盒
|开启后， 可以获得1张升级券 （Lv85~89） 和1个银质金库升级工具
|Lv90达成礼盒
|开启后， 可以获得1张升级券 （Lv90~94）、1张耳环任务完成券和1
个极跃耳环礼盒。
|Lv95达成礼盒
|开启后， 可以获得1个Lv100传说装备套装礼盒 （30天， 武器除外）、
1个时间引导石礼盒 （2000个）、1个代号 : 希望装备套装礼盒
（武器除外） 和1个王者契约礼包 (3天)。
|Lv100达成礼盒
|开启后， 可以获得1个暗黑圣战之溯回武器特选礼盒、1个胜·深
渊之鳞武器自选礼盒和1个抗疲劳秘药 （100点）。
2奖励详情
|道具名
|说明
|交换类型
|成长型圣物武器特选礼盒
（30天）
|开启后， 可以选择获得1件强化 +10、 锻造 +5的成长型圣物
武器。获得的武器最高可以成长至Lv95， 可以使用30天，
无法进行交易、 合成、 分解、 强化、 增幅和锻造。
|不可交易
|成长型圣物防具套装礼盒
（30天）
|开启后， 可以选择获得一套成长型圣物防具5部位。获得的防
具套装可以使用30天， 无法进行交易、 合成、 分解、 强化
和增幅。
|不可交易
|极跃首饰套装礼盒
|开启后， 可以获得极跃首饰3件套。
获得的装备无法分解。
|不可交易
|极跃辅助装备礼盒
|开启后，可以获得1个极跃辅助装备。
获得的装备无法分解。
|不可交易
|极跃魔法石礼盒
|开启后， 可以获得1件极跃魔法石。
获得的装备无法分解。
|不可交易
|极跃耳环礼盒
|开启后，可以获得1件极跃耳环。
获得的装备无法分解。
|不可交易
|一次觉醒任务完成券
|使用后， 自动完成一次觉醒任务。
|不可交易
|辅助装备任务完成券
|使用后， 自动完成辅助装备任务。
Lv60及以上的角色可以使用。
|不可交易
|魔法石任务完成券
|使用后， 自动完成魔法石任务。
Lv65及以上的角色可以使用。
|不可交易
|银质金库升级工具
|使用后， 可以使金库的空间增加到40格。 如果角色拥有银质
及以上的金库， 使用该道具将不会发生作用， 并且道具将会
消失。
|不可交易
|二次觉醒任务完成券
|使用后， 自动完成二次觉醒任务。
|不可交易
|物品栏扩展券
|使用后，物品栏的空间增加8格、角色负重增加10Kg。
该变动只适用于当前角色（装扮栏和宠物栏空间不会增加）。
|不可交易
|耳环任务完成券
|使用后， 自动完成耳环任务。 Lv90及以上的角色可以使用。
|不可交易
|[期限]时间引导石礼盒
（2000个）
|开启后， 可以获得2000个[期限]时间引导石。
获得的[期限]时间引导石无法交易。
并将于2021年6月17日凌晨6点后删除。
|不可交易
|Lv100传说装备套装礼盒
（30天， 武器除外）
|开启后， 可以获得1个Lv100传说防具套装自选礼盒 （30天）、
1个Lv100传说首饰套装自选礼盒 （30天） 和1个Lv100传说特殊
装备套装礼盒 （30天）。
|不可交易
|代号 : 希望装备套装礼盒
（武器除外）
|开启后， 可以获得代号 : 希望系列的防具、
首饰和特殊装备所有部位。
获得的装备无法分解。
|不可交易
|暗黑圣战之溯回武器
特选礼盒
|开启后， 可以选择职业获得1件强化 +10、 锻造 +5的暗黑圣
战之溯回武器。 获得的Lv100传说武器无法分解， 且因强化
或增幅失败而损坏时， 不会出现传说灵魂。
|不可交易
|胜 · 深渊之鳞武器自选礼盒
|开启后， 可以选择获得1件胜 · 深渊之鳞武器。
|不可交易
1挑战角色只要达到Lv96后就会接受到属性提升任务，只要完成任务就能得到各种奖励
|任务条件
|奖励
|获得3次记忆之地特殊奖励
|Lv100传说装备自选礼盒（武器除外） x2
|获得6次记忆 之地特殊奖励
|Lv100传说装备自选礼盒（武器除外） x2
|获得9次记忆之地特殊奖励
|时空 : 传说装备自选礼盒
|获得4次无底坑道特殊奖励
|Lv100传说装备自选礼盒（武器除外） x2
|获得8次无底坑道特殊奖励
|Lv100传说装备自选礼盒（武器除外） x2
|获得12次无底坑道特殊奖励
|时空 : 传说装备自选礼盒
|获得4次暗黑神殿特殊奖励
|潇洒风姿宝珠
|获得8次暗黑神殿特殊奖励
|潇洒风姿宝珠
|获得12次暗黑神殿特殊奖励
|潇洒风姿宝珠
|获得3次痛苦地下室特殊奖励
|枪剑士极跃特殊装备宝珠自选礼盒
|获得6次痛苦地下室特殊奖励
|枪剑士极跃特殊装备宝珠自选礼盒
|获得9次痛苦地下室特殊奖励
|枪剑士极跃特殊装备宝珠自选礼盒
|通关攻坚战1次
|Lv100史诗袖珍罐
|通关攻坚战2次
|Lv100史诗袖珍罐
|获得洞察之眼（普通/引导）特殊奖励1次
|[期限]时间引导石礼盒 （200个）
|获得洞察之眼（普通/引导）特殊奖励2次
|枪剑士三觉武器装扮礼盒
2奖励详情
|道具名
|说明
|交换类型
|Lv100传说装备自选礼盒
|开启后， 可以从除武器以外的Lv100传说装备中，
选择获得一件。获得的装备无法分解。
|不可交易
|时空 : 传说装备自选礼盒
|开启后， 可以选择获得1件时空 : 传说装备。
|不可交易
|潇洒风姿宝珠
|可用于项链、手镯、戒指
[宝珠属性]
所有属性强化+20、冒险家名望69
|不可交易
|枪剑士极跃特殊装备
宝珠自选礼盒
|开启后，可以选择获得1个可用于特殊装备的附魔宝珠。
[宝珠属性]
潇洒俊逸宝珠:物理、魔法、独立攻击力+42，
冒险家名望86，适用于辅助装备
潇洒之意宝珠:所有属性强化+15，冒险家名望69，
适用于魔法石
潇洒之心宝珠:力量、智力、体力、精神+75，冒险家名望69，适用于耳环。
|不可交易
|Lv100史诗袖珍罐
|开启后，可以随机获得一件智慧引导史诗装备
不会获得智慧产物，不会获得永恒大陆装备
|账号绑定
|[期限]时间引导石礼盒
（200个）
|开启后， 可以获得200个[期限]时间引导石。
获得的[期限]时间引导石无法交易。
并将于2021年6月17日凌晨6点后删除。
|不可交易
|枪剑士三觉武器装扮礼盒
|开启后， 可以选择获得1个枪剑士可以使用的三觉武器装扮。
获得的武器装扮无法交易、 分解和染色。
礼盒只有枪剑士职业可以使用
|账号绑定
1以上活动道具除Lv100史诗袖珍罐与枪剑士三觉武器装扮礼盒为账号绑定道具外，均为不可交易道具，除时限道具外，其它所有奖励将于2021年6月17日更新维护后删除，请及时使用。
2只有枪剑士角色可以指定为挑战角色
3每个账号只能建立一个枪剑士挑战角色。活动期间，挑战角色无法删除。