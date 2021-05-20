苹果宣布推出新的 SignTime 服务为残障人士提供手语翻译

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苹果宣布推出新的 SignTime 服务为残障人士提供手语翻译

2021-05-20 08:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日消息:苹果公司发布新闻稿宣布，新的 SignTime 服务于5月20日（周四）推出，此服务可以按照 Apple Store 和 Apple Support 顾客的需求提供手语翻译，更好地与这些顾客沟通。

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图片来自 Apple

据了解，这项服务将使顾客能通过手语直接通过网络浏览器与AppleCare和零售顾客服务部门进行沟通。光顾Apple Store零售店的顾客也可以使用SignTme远程联系手语译员，无需提前预约。SignTime将率先在美国、英国和法国启动，苹果计划在未来将此服务推广到更多国家和地区。

「在 Apple，我们一向认为全球领先的技术应该能够回应每一个人的需要。我们的团队不遗余力地工作，在我们制造的每一样产品中融入辅助功能。」负责全球无障碍政策与行动的 Apple 高级主管 Sarah Herrlinger 说道。「这些新功能使我们能通过尖端技术拓宽创新的边界，为更多人带来 Apple 技术的乐趣与功能——我们迫不及待地想把它们与我们的用户分享。」

此外，苹果还推出了其他辅助功能，苹果官方表示，今年晚些时候，通过 Apple 所有操作系统的软件更新，肢体残障人士将可以使用辅助触控功能导览 Apple Watch;iPad 将支持第三方眼球追踪硬件，为用户提供更轻松的操作方式;对于失明和低视力群体，Apple 业界领先的「旁白」屏幕朗读功能将变得更加智能，通过设备端人工智能在图像中探索对象。为支持神经多样性群体，Apple 即将推出新的背景音，帮助用户排除干扰;对于失聪或重听人士，Made for iPhone（MFi）助听设备将很快支持新的双向助听器。

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