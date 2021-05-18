2021直播与短视频行业年度峰会 网络主播的职业化之路如何发展？

5月18-19日，2021中国网络表演（直播与短视频）行业年度峰会暨风云榜颁奖典礼在上海嘉定保利大剧院&嘉定凯悦大酒店召开。

本次大会由中国演出行业协会主办、中国演出行业协会网络表演（直播）分会与今日网红承办，峰会论坛围绕娱乐直播、直播电商和短视频赋能三大方向展开。

峰会特设圆桌对话环节，力邀业界同仁共话网络主播职业化发展之路。今日网红创始人彭超与虎牙公司公共事务总经理王希光、TT语音副总裁刘一非、无忧传媒创始人兼CEO雷彬艺、YY金牌主播吴岱林、酷狗直播国风歌手红格格等人共同探讨。

彭超:尊敬的各位领导，各位来宾，大家上午好，我是今日网红的创始人彭超，也是本次圆桌的创始人，非常感谢大家，今天的峰会非常的隆重也很精彩，感谢各位领导和嘉宾的分享，我自己受益匪浅，现在作为直播环节就是主题就是直播，他们参与这个行业的感受非常深，我们探讨网络主播的职业化发展之路。

首先让我们欢迎虎牙直播公共关系总经理王希光、TT语音副总裁刘一非、无忧传媒创始人雷彬艺，主播吴岱林、酷狗直播国风歌手红格格。

可以看到这是一个非常全面的代表，非常有代表性的嘉宾组合，基本上涵盖了我们直播行业里面最重要的几大主体，首先我从平台问，虎牙王总跟中国传媒大学成立电竞研究中心，还有虎牙的研究计划，虎牙在职业化方面做了哪些工作，有请王总。

王鹤:感谢主持人，大家知道虎牙以游戏直播的核心也许的技术型的驱动公司，我们非常重视主播的教育和培养，因为主播是内容创作者也是内容生态自供给端，我们在主播的培养的时候开展一系列的计划，我们在游戏和电竞主播方面，我们在去年11月份和中国传媒大学联合成立中国传媒大学虎牙电竞研究中心，一方面中国传媒大学开设电竞专业的国内双一流的高校，不管是人才培养学术建设方面在国内都是非常领先，虎牙在游戏和电竞领域有非常丰厚的基础和资源，我们想要通过电竞研究中心的形式，我们一起努力为中国培养更好更优秀的人才。我们现在发现取得非常好的效果。

另一方面，我们发现我们有很多的身残智坚的残疾人主播，这些主播有非常感人的故事，所以我们在今年年初的时候提到一个梦想启航的残疾人主播扶持计划，我们邀请非常专业的老师给这些残疾人讲解直播行业的基础知识，让他们掌握主播岗位的一些技巧，让他们获得自己能够拓宽就业领域的机会，我们在今年4月份做了首期的培训，效果特别好，通过官方渠道我们有500个残疾人报名参加，我们这些残疾人主播他们也会获得结业证书，纳入到广东省网络主播人才库当中，所以这个效果特别好。

彭超:谢谢王总的介绍，残疾人主播的扶持计划听起来非常感动。有请TT语音的刘总，请你介绍一下我们TT语音在主播孵化职业化发展的战略句话的做法。

王希光:我们有一个比较大的计划，从主播的培养上面，我们在教育就业岗位包括转型的几个发展方向，我们联动广州的高校为我们的选手和主播提供再教育自机会，会根据他们的发展规划来提高主播的学历教育水平，提高个人的文化素养和行业竞争力。同时我们也会针对TT语音内部和合作企业更多的岗位需求，让主播学习到专业技能储备，为他们提供未来广阔的就业机会，同时我们自己的电竞选手制定成套的造星计划，MCN给很多资源的扶持，配合我们优质的内容制作团队，为他们做转型的铺垫。第四让我们的主播和选手融入当地的地方特色和文化，我们自己选手，我们的主播在去年获得广州的文化传播使者，我们跟当地的龙舟七巧节做结合，我们做一些文化层面的宣传。

彭超:谢谢刘总的介绍，平台之后让我们把交给无忧传媒的雷总，我们无忧传媒培养达人的秘密是什么，为什么推出这么多知名的主播，有请雷总。

雷彬艺:核心的秘密是得益于这个时代，传统的经纪公司只有几个艺人传统的艺人过独木桥的情况，在新媒体时代，在短视频和直播时代在底层算法优化对应推荐的时代，造就了我们能够做大量的红人的孵化，也是基于新技术和新时代，我们无忧创建金字塔的孵化体系，通过在线直播进行新人的培训，以及他们的表现，带着他们去直播，拍短视频，积累这种经验，逐步筛选出更加优秀的苗子做精细化的培训，头部我们也会有一对一的培训，甚至有线下课时的培训，全国10个省市设立线下的孵化基地和培训基地，为了更好就近给网红提高线下的服务，通过这样的培训体系和孵化体系让主播和达人形成良性的竞争，让我们成为头部群，我们无忧1000万粉丝的达人和主播接近20个，相对来说形成良性的竞争机制。

当然我们除了这种培训体系之外不断打通他们在营收和变现的发展通路，一开始打通娱乐直播的通路，让他们的才艺，唱歌跳舞的通路打通，第二个通路对于积累一定粉丝之后，他们进行了广告的商业的推广，广告的植入。第三个通路打通直播带货的通路，让真正有带货能力或者有粉丝我们训练直播带货的能力后面还有其他通路我们不断打通，我们建立孵化体系之后，让他们有发展，有钱挣，有未来。

彭超:谢谢刘总的分享。刚才平台和机构介绍自己的策略，首先有请YY的金牌主播吴岱林，介绍一下你发展的历程，我们想要知道你是一位艺人和主播是平衡两者的关系，直播对艺人的发展带来哪些促进作用。

吴岱林:谢谢主持人。

大家好，我是吴岱林，其实我最开始是作为音乐人进入这个行业，在做这个行业之后，当时是在网络上面发布自己的翻唱作品，在2020年5月14日发布的一条短视频《天空之外在》，这首歌一下子被很多人看到，之后有很多人来搜索我的音乐和我的名字，之后算是第一次感觉到在音乐的道路上面被很多人看到和发现。

直播是19年5月14日开始做，做直播的时候很彷徨，一开始对主播的技巧不了解，我记得比较清楚的是半个月时间上涨300万的粉丝，我自己对直播的技巧和内容越来越纯属，通过自己的努力和消化，直播对于我来说反而变成很快乐的工作，一直到现在，做了两年的直播，到现在全网有2500万+的粉丝，单条作品的点赞量突破200万+。

彭超:下面我们有请红格格，酷狗的谢总介绍过红格格，请你分享一下你从一位主播向歌手和艺人发展方向。

红格格:大家好红格格，其实做主播之前，我是一名音乐老师，音乐是伴随着我的成长，当时选择到酷狗直播成为一名主播也是因为那句酷好，酷狗就是歌手多就是深深吸引我。我当时通过参加平台的考核获得好声音乐器这样的标签，积极参与平台的表演，参与平台内的主播课程的学习，通过一系列的努力之后，终于让自己的直播间有了一批喜欢我支持我的粉丝。

每天我准时准点跟他们唱歌聊天互动，在小小的几平米的直播间获得大大的能量，这是坚定我想要在音乐这一条道路走得更远的决心，因为参与官方音乐频道成为一名独家艺人，后面有参与短视频拍摄，单曲的录制，还有为个人打造IP节目，叫做格格驾到，还有线下扶持和资源，参与中华华服活动，担任淮安的旅游形象大使为淮安拍了河下古镇的宣传视频，从主播到歌手和艺人是很新的新人，今后继续努力，提升自己做得更好，谢谢大家。

彭超:我很好奇，我们从平台和机构，我们如何发掘优秀的主播，我们觉得优秀的主播有哪些特质，哪些主播值得我们培养，请你介绍一下。

王鹤:一开始是社交和技能的考验，社交是主播性格很开朗，很健谈，诙谐幽默保持跟粉丝交流过程当中非常顺畅，每次的对战当中给我的粉丝输出非常有价值的技术的干货，这是非常很重要的一点。另外，我觉得还是热爱直播这个行业，体现在很多方面，比如说稳定的开播时间。粉丝的记忆只有三天，你超过三天不开播忘记你，最后一个是形象是阳光正面跟负面绝缘，这样的主播有培养的前途。

刘一非:我们最近培养的主播偏向于电竞职业选手的转型，这批人群我们需要有非常高的专业素质，第二个自己有非常愿意努力付出时间，有强烈的个人意愿，同时有自己鲜明的个人特点，愿意为主播的工作付出努力，每个月需要用户记住他维持热度，每个月花的热度非常高，每天有7-8个小时的时间，我们这几个点都具备的主播我们会重点进行培养。

彭超:有请雷总介绍一下我们无忧传媒有这么多主播，哪些主播的哪些特质是值得培养?

雷彬艺:我们无忧做了大半年之后，17年底总结主要的分享，第一个考虑颜值，第二个是情商，第三个是才艺，第四个是诉求，第五个是人品，颜值还有一个是有特色，对于情商包括学习力，直播需要跟人沟通，每天面对各种观众的互动很频繁。对于才艺这一块，在娱乐直播时代唱歌跳舞是才艺，带货的时代对于带货主播如何把商品清楚介绍给大家，对于诉求这一块，我们考虑自身有没有意愿从事这个行业，我们无忧招进来的主播有大几万个，我们最终沉淀下来，你只要有诉求，有意愿，想要从事这个行业，你才能坚持下来，我们有诉求有基本的考量，对于超级头部我们力捧人品非常要过关，不管是懂得感恩，或者说在价值观比较正方面，我们是非常重要的考量。

彭超:谢谢雷总。颜值、才艺、情商、诉求、人品。作为一名优秀的主播具备这5个特质。超过一名超级的头部是人品。刚才听到平台和机构期待推出优秀主播还有扶持政策，作为主播们你们是怎么想的，站在主播的角度来讲，你们觉得希望得到平台和机构的哪些帮助和支持。

吴岱林:现在YY打造我的短视频，给我提供在直播上面的培训，甚至包括帮我承接一些跟社会公益有关的内容，这些是我的公司和工会全力以赴打造的事情，在未来的发展过程当中，更多跟工会和公司一起探讨有关于在网络上面的活跃和传统艺人之间的不可逾越的河沟让他变得没有壁垒。

红格格:因为现在主播职业发展更新换代的速度太快，我自己认为如果平台和机构能够根据主播自己的特质，找准定位，为我们自己打造一条专属的发展渠道，我认为是非常重要。我自己来说非常喜欢国风音乐，我喜欢穿汉服，我正在朝着国风歌手的方向发展。其次我认为对于主播专业技能培训非常重要，就像酷狗直播的学院课程里面有教主播如何规划好直播的内容，还有布置直播的背景，还有专业性的声乐课程，让我印象非常深刻专门学习戏曲课程，现在的国风月当中融入戏曲，让我更加了解戏曲和国风音乐，作为主播的直播的底气希望平台和机构给我们的直播间进行精准的引流，或者是能够全方位提高我们主播的知名度，这样才能把每场主播的效果做到最大化。

彭超:谢谢红格格的表演。我们知道直播是一个完整的产业链，所有的参与者都是共同体，平台主播和机构所站的位置不一样，健康发展是我们共同的目标，希望今天的讨论给在座的各位带来启发，直播行业只有在在座各位的支持下，积极传递正能量，积极提供优质内容，才能越来越好，因为受时间的限制，我们今天的圆桌讨论到此结束，谢谢大家，谢谢各位参与。