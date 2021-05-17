网约车司机日工作11小时

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调查称网约车司机平均日工作11小时 每周平均出车时间为6.45天

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热点：调查称网约车司机平均日工作11小时 每周平均出车时间为6.45天

2021-05-17 13:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:近日，清华大学团队发布《2021年中国一线城市出行平台调研报告》。报告于2021年3月对北京、上海、广州三个一线城市进行了深入调研。

报告称，从本次调研结果来看，网约车司机群体以男性为主，占比96.91%，而女性司机比例只有3.09%。从年龄分布上看，网约车司机群体的平均年龄为40.75岁，其中，26-45岁司机群体占比超过60%，46-55岁司机群体占比24.78%，56-65岁占比6.19%，25岁及以下司机群体占比3.98%。

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从工龄上看，网约车司机群体从业的平均时间为3.91年，其中，32.98%的司机群体从业不到1年，30.14%的司机从业1-3年，14.98%的司机从业3-5年，14.54%的司机从业.5-10年，最后还有7.45%的司机从业10年以上。

此外，在每日平均工作时间方面，报告显示，网约车司机每日平均工作时间为11.05小时，每周平均出车时间为6.45天。

QQ截图20210517135953.jpg

其中，每日出车8-12小时的网约车司机占比49.21%，其次为每日工作12-16小时的司机，占比约27.38%，每日工作4-8小时的司机占比16.27%，每日工作16-20小时的司机占比4.37%，而每日工作4小时以下的司机占比2.78%。

在每周出车时间方面，大部分网约车司机一周出车7天，占比约74.76%，出车时间在5天以下的司机群体比例不足10%，说明网约车司机群体整体工作负荷均较重。

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