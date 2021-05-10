李彦宏谈生物计算 将打造一批创新药企

在今日的首届中国生物计算大会上，百度董事长兼CEO李彦宏发表了自己对生物计算的看法。

李彦宏表示，生物计算在自己看来是一个高度融合的学科，它会带来巨大的突破和进步。

百度希望打造一批融合生物+计算技术的创新药企，从而把新药研发的“大海捞针”变成“按图索骥”。

同时，李彦宏称，生物计算产业需要生态和产业链的协同，构建开放的生物计算创新生态。