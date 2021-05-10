三星将下调Galaxy Note20系列机型的价格 填补新型号空缺市场

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:三星电子将降低其旗舰Galaxy Note20系列的价格，三星似乎正试图通过降低现有型号的价格来弥补今年缺少新型号的影响。

三星已经下调了2020年9月发布的型号Galaxy Note20的价格。不到一年时间内，旗舰型号手机的价格下调还是比较少见的。此外，更早推出的Galaxy Note10的补贴也提高了。

目前传闻三星电子没有计划在2021年发布新版本的Galaxy Note21系列。这意味着，年销量为1000万部的Note系列机型不再更新，该价位的市场将产生真空。市场专家预测，Galaxy Note20Ultra的零售价也将很快降低，并且对该型号的补贴将进一步提高。

尽管降价幅度不大，但Galaxy Note系列的零售价格在推出后不到一年的时间内就下降了。至于2019年发布的Galaxy Note10，其商店价格自推出以来仅一年零三个月就降低了价格。

Galaxy Note系列通常在每年下半年发布，这一系列手机每年可以为三星带来800万-1000万台的销量。尽管可折叠手机如Galaxy Z Fold3和Galaxy Z Flip3计划于2021年下半年问世，但其市场规模仅为500万部左右。不足以填补Galaxy Note系列产品取消后的市场空白。