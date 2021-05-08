2021母亲节简短暖心微信朋友圈祝福语 母亲节祝福妈妈简短文案

2021年的5月9日，在这天是一年一度的母亲节，想必很多朋友都想给自己最爱的妈妈送上暖心的祝福，但是不知道说什么好，下面就来为大家分享一下2021母亲节的微信祝福语文案。

2021母亲节简短暖心微信祝福语 母亲节祝福妈妈简短文案

适合发给母亲的祝福语文案：

1、你或许对我偶尔有些失望，我也会抱怨你的唠叨。但我们都知道，我们是对方眼里永远的一百分。

2、不要愁老之将至，你老了也一定很可爱，永远爱您!

3、过去你扶我蹒跚学步，未来我陪你夕阳漫步!

4、妈妈，我爱你!（简单有时候最好）

阅读推荐：母亲节送什么礼物最好最合适 2021 母亲节简单暖心礼物推荐

5、和其他人相比，我从来不是一个完美的孩子，但是在我的心中，你一直是最完美的母亲。

6、你陪我长大，我陪你变老。

7、羡慕我爸，有世界上最好的女人。

8、做你的孩子，我很幸福。

9、你或许对我偶尔有些失望，我也会抱怨你的唠叨。但我们都知道，我们是对方眼里永远的100分。

10、我的生命是从睁开眼睛，爱上你的笑容开始的。

11、你是我与生俱来的牵绊，岁月也拆不散！

12、小棉袄会努力成为您的防弹衣!

13、祝我最爱的妈妈平安喜乐，万事胜意，百岁无忧。

14、太阳公公别晒我了，来把我爸妈的头发晒黑吧!

15、全世界都在催我长大，你却总能捧我在手掌，为我撑起沿途休息的地方。

16、不要担心老之将至，你的岁月里会一直有我。

17、不要愁老之将至，你老了也一定很可爱，永远爱您!

18、美有很多种，你就是其中一种，妈妈节日快乐!

19、时光易逝，容颜易老，但您的身边，一直有我，有一种亲情叫，妈妈，我爱您!

20、那些藏不住的细纹和白发，都在悄悄诉说着，您的伟大!

适合发在朋友圈的母亲节文案：

1、听说神不能无处不在，所以创造了妈妈。到了妈妈的年龄，妈妈仍然是妈妈的守护神。妈妈这个词，只是叫一叫，也触动心弦。

2、我认识妈妈的时候，她还只有23岁，我猜想，妈妈第一次见到我的时候，一定是她这辈子最美的时候。只是那时的我一定在不停地哭，所以忘了看妈妈最美的样子。

3、在他们老去之前，真真正正地成为他们的骄傲吧。

4、我一想到妈妈以前也是一个和我一样向往着美好的生活，偷偷喜欢过别的男孩子，我就很难过，妈妈以前也是一个小女孩，但是很少人记得。

5、后来我总算是想明白了，我的妈妈其实并不是不能理解我，她也在尽力，只是她一直生活的就只是那一个很小的圈子，她没有办法去看到这个世界的更多可能性，所以我应该努力带她去这个世界看看，告诉她这个世界是很大的。

6、你讨厌母亲的市侩圆滑 却不知道她也曾跟你一样憧憬过未来。

7、神摧毁通天塔，只留下一个密码，名字叫做妈妈。愿以后黄沙迎朝霞，百里荒漠怒放出鲜花，所有尖锐都变成铠甲，节日快乐!

8、哪个妈妈年轻时不是漂亮的小姑娘呢?但后来啊，她有了自己的小公主，她有了生活，所以她只好握起了长剑，成为了英雄!

9、她永远都偏向于你，即使她年迈，腐朽，贫瘠。我震颤于这样的温柔！

10、虽然我们过着平淡的生活，母爱却让这些小日子闪闪发光。