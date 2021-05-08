生化危机8通关时间 生化危机8村庄通关要多久时间

生化危机8最近正式的发售了，很多玩家都在观望这款游戏，一些朋友也想了解一下生化危机8通关到底要多长时间，下面就来为大家详细的介绍一下。

生化危机8通关时间：

全部通关如果技术好的话，仅需8,9小时，普通玩家通关估计也就10多个小时了，不过向来生化危机系列的通关时间都很少。

《生化危机8村庄》（日版名:バイオハザード ヴィレッジ，BIOHAZARD Village，英文版名:Resident Evil Village）是一款由卡普空开发及发售的第一人称射击恐怖游戏。本作是“生化危机系列”的第十部（官方称为第八部）正传作品，也是《生化危机7》的续作。

本作于2020年6月在PlayStation5发布会上首次公布，于2021年5月7日发售于PlayStation5、Xbox Series X/S与Microsoft Windows平台。此外，本作还包含了在线多人模式《生化危机:逆转》（バイオハザード RE:バース/Resident Evil Re:Verse）。

本作的故事发生在《生化危机7》的三年后，描述前作主角伊森·温特斯（Ethan Winters）与妻子米娅·温特斯(Mia Winters)在逃离达尔维镇后育有一个女儿，当克里斯·雷德菲尔德（Chris Redfield）出现时却突然杀死了米娅，并带走了伊森的女儿，伊森的世界突然再次崩塌，当昏迷的他醒来后，来到了一个有女巫与狼人出没的村落，伊森只能在村庄中四处寻找离开的关键，并找寻女儿与克里斯的下落。