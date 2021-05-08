生化危机8通关时间 生化危机8村庄通关要多久时间

分享文章
撤稿纠错
首页 > 部落 > 关键词 > 生化危机8最新资讯 > 正文

生化危机8通关时间 生化危机8村庄通关要多久时间

2021-05-08 09:54 · 稿源：站长之家

生化危机8最近正式的发售了，很多玩家都在观望这款游戏，一些朋友也想了解一下生化危机8通关到底要多长时间，下面就来为大家详细的介绍一下。

image.png

生化危机8通关时间：

全部通关如果技术好的话，仅需8,9小时，普通玩家通关估计也就10多个小时了，不过向来生化危机系列的通关时间都很少。

生化危机8村庄》（日版名:バイオハザード ヴィレッジ，BIOHAZARD Village，英文版名:Resident Evil Village）是一款由卡普空开发及发售的第一人称射击恐怖游戏。本作是“生化危机系列”的第十部（官方称为第八部）正传作品，也是《生化危机7》的续作。

本作于2020年6月在PlayStation5发布会上首次公布，于2021年5月7日发售于PlayStation5、Xbox Series X/S与Microsoft Windows平台。此外，本作还包含了在线多人模式《生化危机:逆转》（バイオハザード RE:バース/Resident Evil Re:Verse）。

本作的故事发生在《生化危机7》的三年后，描述前作主角伊森·温特斯（Ethan Winters）与妻子米娅·温特斯(Mia Winters)在逃离达尔维镇后育有一个女儿，当克里斯·雷德菲尔德（Chris Redfield）出现时却突然杀死了米娅，并带走了伊森的女儿，伊森的世界突然再次崩塌，当昏迷的他醒来后，来到了一个有女巫与狼人出没的村落，伊森只能在村庄中四处寻找离开的关键，并找寻女儿与克里斯的下落。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 卡普空神优化！2年前的集显也能畅玩《生化危机8

    5月7日消息，今日凌晨，卡普空经典恐怖大作《生化危机8：村庄》正式解禁，标准版售价396元，豪华版特惠价472.36元，支持简体中文。本次，《生化危机8》最低配置需要AMD Ryzen 3 1200或Intel Core i5-7500，显卡最低要求为AMD Radeon RX 560或NVIDIA GTX 1050 Ti。不少网友持币苦等一张新卡，只为踏上寻找女儿的旅程，但因为众多矿老板”的一顿操作，导致显卡市场出现了有价无市”的景象。没卡怎么救”女儿？日前，媒体PCgamer用了?

    生化危机 ryzen amd

  • “昌九生化”证券简称将于4月28日变更为“返利科技”

    江西返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》并于2021年4月13日完成工商变更登记手续，公司的名称由“江西昌九生物化工股份有限公司”更名为“江西返利网数字科技股份有限公司”。

    上市 返利网 主板

  • 苹果公司拿下汤姆·汉克斯科幻新片《生化》的版权

    据外媒报道，苹果公司已经超越其他流媒体服务，将即将上映的汤姆·汉克斯新片《生化》（Finch）带到 Apple TV上。这部由Amblin娱乐公司的科幻片，之前名为《Bios》，最初定于由环球公司发行。据Deadline报道，它现在可能会在颁奖季首映。这个故事的背景是世界末日后的地球上，发明家Finch（汉克斯饰演）在地下掩体中生活了十年，建立了一个与他的狗狗Goodyear共享的世界。Finch建造了一个机器人，在他离开后照顾他的狗狗，创造了一

    苹果 电影 娱乐

  • 缺芯危机持续！中汽协：预计Q3芯片荒才会缓解

    去年底，全球开始爆发的汽车芯片短缺的问题一直持续至今，截至目前，包括沃尔沃、通用、丰田、福特、蔚来等车企均相继表示，因半导体的供应紧张暂停部分工厂的生产计划。有消息称，因芯片短缺，目前全球汽车市场累计减产115.7万辆，预计2021年全球汽车始终将因此减产超过200万辆。今日，有媒体报道称，据中国汽车工业协会表示，今年前2个月，芯片供应短缺使国内汽车产量下降了5%至8%，预计这一状况要到今年第3季度才会有所缓解。中

    蔚来 丰田 通用

  • 苹果陷入缺货危机！曝新iPad Pro屏幕供应短缺：或延期发布

    据此前消息，苹果今年将不再开春季新品发布会，而原定的春季发布会主角新iPad系列将通过官网直接上架开售的方式亮相。其中，最受关注的产品无疑就是新iPad Pro 12.9英寸版了，该设备将首次搭载Mini LED显示屏，能带来比以往更好的屏幕素质，包括更暗的黑色、更明亮的亮度、更丰富的色彩和更高的对比度。

    苹果 iPad

  • 比骁龙888更强！曝三星Galaxy Z Fold 3使用骁龙888 Plus

    4月19日消息，博主@i冰宇宙在推特爆料，三星Galaxy Z Fold 3的处理器信息为最高机密，这意味着三星Galaxy Z Fold 3不会使用Exynos 2100或者高通骁龙888。据此猜测，三星Galaxy Z Fold 3可能会使用高通新一代旗舰处理器骁龙888 Plus或者Exynos芯片——Exynos 9925，后者集成AMD GPU。报道称三星预计在6月份发布全新的GPU，集成AMD GPU的Exynos芯片将会被命名为Exynos 9925，性能表现有望超过骁龙888的Adreno 660。国行版本可能会搭?

    三星 三星galaxy exynos

  • 涨价近千元！Redmi MAX 86英寸电视明日预售：到手价8888

    今年2月25日，Redmi品牌发布了旗下第二款超大屏电视Redmi MAX 86英寸。据悉，Redmi MAX 86英寸首发价为7999元，但随着原材料等各方面的涨价影响，在发布仅两个月时间内，竟一度涨价至9999元，上涨幅度超过2000元。不过，根据小米电视官微消息，Redmi MAX 86英寸超大屏电视将于4月28日晚零点正式开启100元订金预售，全款售价降至8888元，将于5月10日正式全渠道开售，心仪的用户千万不要错过。据悉，Redmi MAX 86寸电视，适合100平方

    小米 联发科 全面屏

  • 不足6寸的小屏骁龙888旗舰！华硕ZenFone 8 mini外形曝光

    5月5日消息，推特上曝光了华硕ZenFone 8 mini戴壳渲染图。如图所示，华硕ZenFone 8 mini采用矩阵相机方案，保护壳暗示该机还保留了3.5mm耳机孔，屏幕形态可能是挖孔。根据此前披露的信息，ZenFone 8 mini的屏幕尺寸为5.92英寸，材质为OLED，搭载高通骁龙888旗舰处理器，后置主摄为6400万像素，型号为索尼IMX686，电池为4000mAh，支持30W闪充。值得注意的是，ZenFone 8 mini提供多种选择，包括6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB、12G

    华硕 高通 索尼

  • 华硕ZenFone 8 Mini现身Geekbench 确认使用骁龙888处理器

    此前就有消息称华硕ZenFone8将推出一款小屏幕旗舰手机，但有关该手机的处理器还有争议，将要使用骁龙888还是骁龙870。现在终于有了结果，Geekbench出现了ZenFone8mini的部分参数，显示其将搭载骁龙888处理器。

    华硕 Geekbench 骁龙888

  • 骁龙888机型已超20款 友商们“刻舟求剑” 望其项背

    手机更新换地速度真的是难以想象的快，十几年前，手机还仅限于最简单的通话功能，而今智能手机已经一机兼数职，承担着通话工具、办公设备、游戏机、相机甚至移动钱包在内的各种功能。智能手机能够如此迅速地发展，离不开其背后的芯片技术和算法的支持。芯片之于手机，就好比大脑之于人体，而今天我们要说的高通骁龙芯片就是这样一颗强大又智慧的大脑。尤其是今年高通最新一代的骁龙888旗舰芯片，它代表着高通截至现在为止芯片水平?

    骁龙888

  • 骁龙888小屏满血旗舰！曝三星Galaxy S21 FE将量产：8月登场

    三星在去年首次尝试推出了廉价版旗舰手机，为S系列配备了一款型号为Galaxy S20FE”的机型，该机在保留了诸多核心配置的基础上，带来了更加轻薄的机身、更低的售价，饱受消费者青睐。有消息称，三星已经在FE版本机型上尝到了一些甜头，能拉拢许多之前被S系列的高昂售价拒之门外的用户。曝三星Galaxy S21FE将于8月份正式登场根据显示屏分析师Ross Young的最新消息，三星内部正考虑在7月份开始生产Galaxy S21FE，而发布会时间有望定于

    三星 三星galaxy 高通

  • 最小的骁龙888旗舰！华硕ZenFone 8系列宣布：5.92寸单手操作神器

    随着骁龙888旗舰的量产商用，三星、OPPO、vivo、小米、一加、努比亚等诸多品牌都推出了骁龙888旗舰手机。现在华硕即将推出年度旗舰新品，用的也是骁龙888旗舰处理器。4月24日消息，华硕宣布将于5月12日举行新品发布会，正式发布ZenFone系列旗舰ZenFone 8。据悉，这次ZenFone 8系列至少有三款机型，ZenFone 8 Mini、ZenFone 8和ZenFone 8 Pro，代号分别是SAKE、PICASSO、VODKA。根据GeekBench曝光的信息，ZenFone 8 Mini、ZenFone 8

    三星 华硕 小米

  • 全系EA888！大众全新旗舰SUV开启预订

    在刚刚过去的2021上海车展上，一汽-大众发布了全新中大型SUV的中文名揽境，而且是大众在华规格最大的SUV车型。日前，我们从一汽大众官方获悉，揽境（TALAGON）车型正式开启预订，目前下单预订即可享受VIP优先交车权、后期所有预售权益。新车基于大众MQB B平台打造，前脸采用大众最新家族式设计风格，中网面积并不算大，中网两侧与大灯相连，营造出宽大前脸的视觉效果，整体来看其车头造型与全新一代途锐颇有几分相似之处。从侧面来

    一汽

  • 对标小米安卓之光！努比亚Z30今年亮相：骁龙888影像之光

    今年上半年，小米带来了定位安卓之光的影像旗舰小米11 Ultra。随后中兴发布了新旗舰Axon 30系列，后置三颗6400万主摄，定位是“未来影像进化之光”。如今定位“影像之光”的努比亚新旗舰Z30也即将登场。4月17日消息，一位网友使用努比亚Z20拍摄了一组星空照，同时艾特努比亚联合创始人倪飞以及中兴通讯吕钱浩，表示非常期待星空摄影更上一层楼的努比亚Z30手机。吕钱浩表示，空前的影像模组加上深厚的调教积累，必然会成为影像星光?

    摄像头 小米 中兴

  • 猛虎下山！骁龙888是有多“凶猛”？友商只能用PPT来对标了

    这几天，一条关于东北虎进村的新闻刷爆了朋友圈，网友们压抑不住对这条猛虎的喜爱，纷纷要求将这条越境猛虎留在中国，看来人们对强者的崇拜是与生俱来的。在手机芯片领域也有一个这样类似于猛虎的存在，那就是今年行业公认的性能异常凶猛的高通骁龙888 5G芯片。首先在骁龙888这次的命名上面，就可以看出这款芯片相比以往的不同之处。虽然是骁龙865的迭代之作，但是颠覆性的888的命名，代表着极致和超越，也代表着创新和突破。名副?

    骁龙888

  • 屏幕最小的骁龙888旗舰！华硕ZenFone 8系列支持120Hz高刷新率

    华硕宣布将于5月12日举行新品发布会，正式发布ZenFone系列旗舰ZenFone 8。4月30日消息，华硕官方推特为ZenFone 8系列旗舰预热。在这条预热推文中，华硕暗示ZenFone 8系列屏幕刷新率为120Hz。根据此前曝光的信息，这次ZenFone 8系列至少有三款机型，ZenFone 8 Mini、ZenFone 8和ZenFone 8 Pro，代号分别是SAKE、PICASSO、VODKA。其中ZenFone 8 mini采用的是120Hz OLED屏幕，屏幕尺寸为5.9英寸，是屏幕尺寸最小的骁龙888旗舰手机，单

    华硕 全面屏 摄像头

  • 骁龙888+极速充电 新版iQOO 7传奇版堪称旗舰机首选

    现如今智能手机市场竞争激烈，手机厂商为了获得更好的市场成绩，都在努力打造具有差异化优势的产品。外观设计、游戏表现、充电技术等等，都成为了手机厂商发力的重点！iQOO7 传奇版就是一款优秀的旗舰产品。它在上述这些方面都有所突破，上线以来得到了用户群体的广泛认可。近日，iQOO又推出了8GB+256GB 存储版本的iQOO7 传奇版，为那些想要大存储空间手机的朋友提供了一个新选择。 联名宝马打造惊艳配色 iQOO7 传奇版的外观辨识

    iQOO iQOO7 iQOO7传奇版

  • 卢伟冰：小米拿到的骁龙888备货量可能是中国其它厂商之和的两倍

    昨晚（4月27日），Redmi发布旗下首款游戏手机Redmi K40游戏增强版，齐搭载联发科天玑1200稳定版处理器、起售价仅1999元。在采访环节，卢伟冰也谈到了近来被行业热议的芯片缺货现象。据网易报道，卢伟冰指出，芯片的短缺正是考验厂商能力的时候。比如预测能力。他透露，小米拿到的骁龙888的货可能是中国所有其他家加起来乘以1或2；骁龙870也是别人的2倍的量。至于何时芯片短缺问题才能缓解，卢伟冰认为：我们看到缺货的周期不会太短

    卢伟冰 小米 游戏

  • 全新iQOO 7传奇版上线！骁龙888带来超流畅使用体验

    现如今消费者在选购手机时总是非常严苛，不仅会重点关注手机的性能表现，还会考虑手机的其他方面是否能满足自己的需求。而目前市场上性能强劲的手机有很多，iQOO 7 就是其中的代表产品。它是iQOO数字旗舰系列的最新产品，性能表现卓越，外观设计也很亮眼，且不存在明显的短板，是现阶段最值得入手的高性能安卓旗舰之一。 强大硬件加持，注定性能不俗 手机的性能是否够强，很大程度上取决于其所采用的硬件配置。iQOO 7 的硬件配置?

    iQOO iQOO7

  • 高通骁龙888三ISP实力引领 真正释放vivo旗舰拍照潜力

    一直以来，拍照能力都是vivo手机的杀手锏之一，很多年轻人粉vivo手机，很大程度上都是因为它出色的拍照实力。今年，vivo的顶级旗舰vivo X60 Pro+，在拍照方面更是有全新的突破，原因呢，就要从它的内置强“芯”骁龙888说起了。很多人都不明白手机拍照和芯片到底有什么关系，以vivo X60 Pro+手机而言，这款堪称移动影像领域天花板级别的旗舰，在它现身于《王牌对王牌》、《极限挑战》等各大热门综艺的时候，宣扬的也是蔡司光学系统?

    高通骁龙888
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM