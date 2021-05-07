魔兽世界怀旧服时光徽章功能调整公告 取消时光徽章功能

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魔兽世界怀旧服时光徽章功能调整公告 取消时光徽章功能

2021-05-07 11:00 · 稿源：站长之家

魔兽世界怀旧服官方最近发布了关于怀旧服时光徽章的调整公告，其中时光徽章功能会在“燃烧的远征”开放后加入“燃烧的远征”服务器，“旧世经典”服务器则不会加入时光徽章功能。

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自北京时间5月11日起，《魔兽世界》经典怀旧服时光徽章功能将迎来调整，经典怀旧服中尚未使用的时光徽章将于此日期锁定，并于之后被移除，拥有这些时光徽章的玩家将根据其来源获得对应的游戏金币或游戏时间。时光徽章功能会在“燃烧的远征”开放后加入“燃烧的远征”服务器，“旧世经典”服务器则不会加入时光徽章功能。

调整细则

  • 《魔兽世界》经典怀旧服的时光徽章功能将于5月11日暂时关闭，经典怀旧服中尚未使用的时光徽章将于此日期锁定，玩家将不能对锁定的时光徽章进行购买、使用、拍卖行交易等操作。
  • 5月12日后，所有《魔兽世界》经典怀旧服中现存的时光徽章将被移除，拥有这些时光徽章的玩家将根据时光徽章的来源获得对应的金币或游戏时间。
  • 如果您的角色拥有通过战网商城购买，可换取金币的时光徽章，在时光徽章被移除后您将获得对应的金币。如时光徽章功能锁定时您的时光徽章已经于拍卖行寄售，则您可以获得开始寄售时相应价格的金币，如未寄售，则会获得功能锁定时拍卖行相应价格的金币。
  • 如果您的角色拥有通过拍卖行购买，可兑换游戏时间的时光徽章，在时光徽章被移除后您将获得对应数量的游戏时间，您可以通过时光徽章兑换专题网站选择从何时开始使用这些游戏时间。兑换游戏时间的子账号需要与拥有该时光徽章的角色所属子账号相同。
  • 时光徽章兑换专题网站将于5月20日上线，玩家可以在2021年12月31日前通过该网站兑换游戏时间，在此日期后，所有可兑换并尚未兑换的时光徽章都将统一兑换为游戏时间并开始使用。
  • 时光徽章功能将于“燃烧的远征”上线后重新于“燃烧的远征”服务器开放，“旧世经典”服务器（60级）则不会加入时光徽章功能。

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