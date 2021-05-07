魔兽世界怀旧服时光徽章功能调整公告 取消时光徽章功能

魔兽世界怀旧服官方最近发布了关于怀旧服时光徽章的调整公告，其中时光徽章功能会在“燃烧的远征”开放后加入“燃烧的远征”服务器，“旧世经典”服务器则不会加入时光徽章功能。

自北京时间5月11日起，《魔兽世界》经典怀旧服时光徽章功能将迎来调整，经典怀旧服中尚未使用的时光徽章将于此日期锁定，并于之后被移除，拥有这些时光徽章的玩家将根据其来源获得对应的游戏金币或游戏时间。时光徽章功能会在“燃烧的远征”开放后加入“燃烧的远征”服务器，“旧世经典”服务器则不会加入时光徽章功能。

调整细则