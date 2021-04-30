开放新技术保护知识产权，蚂蚁集团助力中小企业创新活力

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息:“保护知识产权就是保护创新，我们用受知识产权保护的创新技术服务助力中小企业。”近日，在阿里巴巴集团、蚂蚁集团知识产权周活动上，蚂蚁集团副总裁、首席知识产权法务官白建民表示。

2021年世界知识产权日的主题是“知识产权和中小企业:把创意推向市场”。科技创新驱动商业，中小企业更需要用创新技术解决经营难题。而大型科技企业投入更多技术研究、拥有更多经验，能为中小企业创新加速。

“比如版权注册，传统方式需要大约1个月时间，最快也要7个工作日，现在在蚂蚁链平台上存证只需要1分钟、1块钱。这就是利用区块链技术用最低成本实现效率提升。这是技术的力量，最需要这些改变的就是中小企业。”白建民说。

融合前沿性区块链+AI技术，蚂蚁集团旗下蚂蚁链此前推出数字版权服务平台鹊凿，并于近日升级新增在线实时传播监测、App取证等新功能，向更多中小内容创作者开放。据悉，新升级后的“鹊凿”服务价格门槛低至1元，将更多惠及普通原创者。

据蚂蚁链数据显示，“鹊凿”已累计服务超过百万创作者，为5000多万原创作品提供了便捷普惠的版权服务，其自助工具还服务于超过5万家淘系中小微商家。

三年前，蚂蚁集团宣布将技术成体系的全面开放，与众多合作伙伴一起，为行业提供通用和行业解决方案，服务更多小微企业。在新兴的区块链、隐私计算等领域，蚂蚁集团仍在持续产出高价值专利技术，并将这些技术应用服务于众多行业与企业。