“蚂蚁315”新进展：下架29款用户不满意产品，将持续考核用户满意度

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“蚂蚁315”新进展：下架29款用户不满意产品，将持续考核用户满意度

2021-04-29 15:57 · 稿源：站长之家

4月29日，记者从蚂蚁集团消保专项行动“蚂蚁315”获悉，该公司已在内部启动产品健康度计划，所有上线支付宝APP的产品和功能都要考核用户满意度，如用户满意度持续垫底，将对相关产品进行改造或下线。截至目前，29款用户满意度不佳的产品已被下架。 

蚂蚁集团产品委员会负责人余百乐表示，产品上线的初衷是满足用户需求、获得用户满意，倘若没有获得用户认可，如使用人数持续下滑、用户投诉率持续走高，就应该反思产品价值，对产品进行改造。如改造后用户满意度仍然垫底，则执行下线。

截至目前29款用户满意度不佳的产品已经下线。“产品下线过程中，我们会谨慎、妥善地处理相关商家、用户的使用情况，做好告知、交接等工作，并提供替代使用方案，防止造成商家和用户不便。”余百乐介绍。

同时，蚂蚁也在不断根据用户反馈进行相关产品改造。例如，支付宝首页腰封广告增加“不感兴趣”按钮、推送消息可分类按需关闭、小额免密自动扣款可集中管理等。

今年以来，蚂蚁集团重点推进消费者权益保障，并启动长期专项行动“蚂蚁315”，集中客户权益中心、安全中心、隐私中心、产品委员会等多个团队的力量，力图将消保工作日常化、专项化，最大程度发挥消费者的自主权。前不久支付宝APP在业内率先上线“消费者权益保护频道”，让消费者一站式管理相关服务;“支付宝开放平台”推出“商家防跑路套餐”，防范预付费模式下商家跑路陷阱等。

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