北京无印良品再诉日本無印良品 此前曾胜诉获赔60余万

“良品铺子‘良’字当先，做吃的，食品安全最重要。” 2006 年，良品铺子创始人杨红春在给品牌命名时，特意强调，食品安全是企业的生命线。从杨红春的创业历程看，他也是以此为准绳，身体力行的。2004 年，基于一句话的启示——“把全世界的零食搬到顾客家门口，是一件可以把小生意做成大事的事”——杨红春先生决定创立一家零食品牌。为了保证产品质量， 2005 年，杨红春开始了历时一年半的调研考察，拜访 180 多家食品加工企业、