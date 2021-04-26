北京无印良品再诉日本無印良品 此前曾胜诉获赔60余万

据中国新闻网报道，因发表声明涉嫌商业诋毁，北京无印良品起诉日本無印良品，朝阳人民法院公开审理了此案。
此前，曾因商标侵权，北京无印良品将日本無印良品诉至法庭。
2019年12月，法院作出终审判决，判令日本無印良品构成侵权，赔偿超60万元。
当时，日本无印良品方面表示，已提起民事诉讼，对于山寨店铺会进行严肃处理。
对此，网友们热议称，“分不清真假”“Jordan告乔丹?”“抄袭还反过来告正主!”
据中国新闻网报道，因发表声明涉嫌商业诋毁，北京无印良品起诉日本無印良品，朝阳人民法院公开审理了此案。
此前，曾因商标侵权，北京无印良品将日本無印良品诉至法庭。
2019年12月，法院作出终审判决，判令日本無印良品构成侵权，赔偿超60万元。
当时，日本无印良品方面表示，已提起民事诉讼，对于山寨店铺会进行严肃处理。
对此，网友们热议称，“分不清真假”“Jordan告乔丹?”“抄袭还反过来告正主!”
4月26日消息，据媒体报道，因日本無印良品发表的声明涉嫌商业诋毁不正当竞争，北京棉田纺织品有限公司再次与日本無印良品对簿公堂，北京市朝阳区人民法院线上公开审理了此案。据悉，此前日本無印良品与北京无印良品因商标权纠纷案对簿公堂，被告方日本無印良品败诉。当时法院的生效判决是判令被告方要发表声明、消除影响，但是日本無印良品在发表声明的时候，用到了“抢注”这个词，然后原告方认为被告方说自己是“抢注”商标，对?
明天（3月29日）就是小米春季发布会了，这次发布会内容非常多，小米11Pro、小米11Ultra是重头戏，2021年的安卓机皇这次没跑了。小米今天上午又宣布了一件看似不起眼的事——明天的发布会上会有原研哉设计的产品，从小米的语气来看，他将给小米带来全新的设计，不过小米没说具体产品。
“良品铺子‘良’字当先，做吃的，食品安全最重要。” 2006 年，良品铺子创始人杨红春在给品牌命名时，特意强调，食品安全是企业的生命线。从杨红春的创业历程看，他也是以此为准绳，身体力行的。2004 年，基于一句话的启示——“把全世界的零食搬到顾客家门口，是一件可以把小生意做成大事的事”——杨红春先生决定创立一家零食品牌。为了保证产品质量， 2005 年，杨红春开始了历时一年半的调研考察，拜访 180 多家食品加工企业、
4月1日，小米科技有限责任公司申请注册 “小米汽车”商标，国际分类为手工器械，注册号54856491，目前商标状态为商标申请中。据悉，不久前，“小米汽车”商标还曾出现了被抢注的情况。
小米公司已经在之前宣布要造车的计划，而就在4月1日，天眼查App显示小米科技有限责任公司申请注册多个“米车”商标，国际分类包含12 类运输工具，商标状态为注册申请中。
一包零食的生产远没有我们想象的那么简单。在高端零食品牌良品铺子的规则里，从产地、品种、种植、采收、生产、运输、仓储、销售等各个环节，每一步都有一套标准，而这套标准的“门槛”总是在不断提高。一直以来，赋能产品供应链是良品铺子的重中之重，从全球严选的 300 余家供应商保障了高端零食的品质。细分市场下 全面升级供应链目前，国内工厂发展分散、参差不齐，特别是一些小企业没有升级迭代的能力。对此，良品铺子方面表示
腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“A女”、“A女俱乐部”商标，国际分类涉社会法律、通讯服务、教育娱乐等。目前商标状态均为“注册申请中”。
之前狗狗币（Dogecoin）大涨的新闻频繁登上热搜。这个诞生于2013年12月，用户数仅次于比特币的第二大虚拟货币，在过去的一年之间的价格已经增长了400倍，总市值超过500亿美元，并成为了第五大的加密货币。
企查查APP显示，小米科技有限责任公司于近日申请注册多个“铁蛋”商标，国际分类包含食品、饲料种籽、燃料油脂等，目前商标状态均为商标申请中。
一向以打造高端零食为定位的良品铺子，在食品安全上将“严谨”二字做到了极致。本着对消费者负责的态度，良品铺子持续优化供应体系，通过“工厂+质量”赋能，把食品质量定位在前列，倒逼产品质量提升，确保让消费者吃到嘴里的每一口零食都溢满高质量。“工厂+质量”赋能，良品五重质量管控体系良品铺子“工厂+质量”的体系，是以安全为底线，帮助供应商建立质量标准、优化管理体系，并通过严格的考核机制，让工厂形成质量管理的自?
4月26日消息，企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多枚“A女”商标和“A女俱乐部”商标，国际分类涉社会法律、通讯服务、教育娱乐等。目前商标状态均为“注册申请中”。据悉，A女为综合评价女性的一种社会标准，参考项涉家庭背景、学历、工作、收入等。在《A女D男说》一文中，按财富和地位把人分为四等A，B，C，D。女人都想嫁有钱人，要车要房，什么都要，于是出现D女嫁C男，C女嫁B男，B女嫁A男，剩下A女。其实
昨日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个“微信支付”招财猫图案商标，商标状态为“注册申请中”。就在今日，该公司又申请注册了多个相关相关商标，包括了“支付猫”“微信支付猫”“WECHAT PAY CAT”“WECHAT PAY KITTEN”等。
近日，华为技术有限公司申请注册“P50”、“P60”、“P70”、“P80”、“P90”、“P100”等商标，国际分类为涉科学仪器、运输工具，商标状态为“商标申请中”。中港星认为:好商标，早注册，避免被抢注!注册商标有什么好处?1.拥有商标权，才能避免别人使用自己的商标从而对自己造成影响因为商标或品牌的一部分在政府有关部门都是受法律保护的有专用使用权的。而未注册的商标则不受商标法律的保护，所以有时候你想先去注册的时候，却
商标转让价格大概需要多少?其实这个问题不好回答，因为一个好听又能够引起他人注意力的商标名字，相当于成功的第一步，所以这样的商标卖出的价格也会高一些。而现在有很多人开始囤积商标，就是为了日后能卖出高价，这种商标用户想要以低价购买，难度是很大的，而飞淘网有专业人士帮大家查找商标所有人，并用合理的价格促成商标转让，所以不管你是想转让商标还是想购买商标，都可以到飞淘网看看。商标转让价格大概需要多少？商标价?
今年以来，加密货币Dogecoin（狗狗币）频频引发关注，现在“狗狗币”商标已被抢注。
企查查APP显示，近日，百度在线网络技术（北京）有限公司新增“知道鸭”商标申请信息，国际分类为设计研究，商标状态为“注册申请中”。
据天眼查显示，4月12日，小米科技有限责任公司申请注册“米线”商标，国际分类涉及科学仪器，目前商标状态为“申请中”。
小米宣布造车后，小米车的名字成为我们关注的话题。据天眼查App显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册“米车”商标，国际分类涉及运输工具、餐饮住宿、金属材料等，目前商标状态均为“商标申请中”。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司新增多个“王者好物”商标申请信息，国际分类涉及手工器械、厨房洁具、布料床单等，目前商标状态为“注册申请中”。
根据眼查信息显示，3月25日，联想（北京）有限公司申请注册“您都对”“客户都对”相关商标，目前均处于等待实质审查。据悉，这些商标国际分类包括网站服务、建筑修理等，当前商标状态为等待实质审查、商标申请中。
4月28日下午，云南省文山州突降冰雹街道成冰河的消息，冲上热搜榜。当地市民感叹，这二十多度的天气正穿短袖，画面宛如《冰河世纪》。更有部分人士..
今晚联想正式发布了个人云存储T2，这是一款私有云NAS产品，双盘位最大36TB容量，起价999元，不过首发价优惠不少。双盘位无盘版999元，4TB西数红盘..
易居（中国）企业控股有限公司（02048.HK）（“易居”）发布公告，阿里巴巴和周忻增持易居股票，云锋基金入股易居。易居宣布收购阿里巴巴集团（NY..
三个月前，来自全球各地的执法机构共同努力，摧毁了世界上最臭名昭著的僵尸网络之一Emotet。这一行动令执法机构获得了大量被破坏的电子邮件服务地..
由于COVID-19的限制和要求在国内和国际旅行目的地之间仍有很大差异，谷歌已经公布了新的工具，以帮助人们计划他们接种疫苗后的第一次假期。在谷歌..
凤凰网科技讯 4月28日消息，易居（中国）企业控股有限公司（02048.HK）（“易居”）发布公告，阿里巴巴和周忻增持易居股票，云锋基金入股易居。易..
4月28日，中消协在官网公布《2021年第一季度全国消协组织受理投诉情况分析》。考虑到五一即将迎来消费高峰，中消协特别揭露十大不良营销新招，比如..
申通快递披露年报，公司2020年实现营业收入为215.66亿元，同比下滑6.6%;属于上市公司股东的净利润3632.73万元，同比下滑97.42%。基本每股收益0.02..
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从本周发布的iOS14.5、iPadOS14.5和tvOS14.5软件更新开始，应用程序在跟踪你在其他公司的应用程序和网站上的活动以进行有针对性的广告宣传之前，必..
除了个人云存储T2之外，联想今天还带来一款显示器Qreator 27，27寸4K，而且支持屏幕自发声及15W无线充电，售价3999元，首发优惠3899元。联想Qreat..
4月28日晚间消息，根据特斯拉向美国SEC（证券交易委员会）提交的文件，今年第一季度特斯拉在华收入达到30.43亿美元（约合197亿元人民币），较去年..
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上世纪九十年代，量贩式KTV火爆一时，而随着互联网的发展，K歌这一娱乐方式也从线下KTV搬到了智能手机上。相比传统的量贩式KTV，用户通过K歌应用既..
4月28日晚间消息，联想今日发布个人云存储新品T2。其中双盘位无盘版999元，4TB西数红盘单盘套装1899元，4TB x2西数红盘双盘套装2699元，8TB单盘版..
今天华为鸿蒙OS已经开始推送开发者公测版了，有不少人已经报名参加，下载的容量高达5.9GB。鸿蒙OS是个全新的操作系统，很多人依然不了解它的内涵，..
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天文学家利用阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列（ALMA）回答了一个关于恒星的重要问题。这个问题是，质量比我们的太阳大得多的恒星是否与较小的恒星以同..
苹果公司正在寻求收回有关新的小型企业计划的三份文件，它说这些文件在与《堡垒之夜》开发商Epic Games的判决前被无意中纳入了披露范围。随着苹果..
上周，我们了解到三星即将推出Galaxy F52 5G智能手机，预计将很快在印度亮相。该设备之前在多个认证组织列表中被发现，从而让外界确认了它的外观和..