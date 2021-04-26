北京无印良品再诉日本無印良品 此前曾胜诉获赔60余万

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北京无印良品再诉日本無印良品 此前曾胜诉获赔60余万

2021-04-26 17:27 · 稿源：站长之家

据中国新闻网报道，因发表声明涉嫌商业诋毁，北京无印良品起诉日本無印良品，朝阳人民法院公开审理了此案。

此前，曾因商标侵权，北京无印良品将日本無印良品诉至法庭。

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2019年12月，法院作出终审判决，判令日本無印良品构成侵权，赔偿超60万元。

当时，日本无印良品方面表示，已提起民事诉讼，对于山寨店铺会进行严肃处理。

对此，网友们热议称，“分不清真假”“Jordan告乔丹?”“抄袭还反过来告正主!”

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