孙红雷诉游戏软件“买瓜”台词声音侵权 获赔3万元

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:据成铁第一法院公众号消息，2023年10月13日，成都互联网法庭对审理的全国首例影视剧台词声音权纠纷案当庭宣判。

据了解，今年9月，因《西瓜摊主大战买瓜人》游戏软件中使用了演员孙红雷参演的电视剧《征服》经典桥段中的台词声音，游戏开发商和供应商成都睡神飞科技有限公司、北京睡神飞科技有限公司被孙红雷告上法庭。

原告诉称，二被告未经其授权，以营利为目的开发并设计案涉游戏，客观上构成对其声音权益的侵害，并且此款游戏中使用原告的人格元素塑造坏人形象，同时侵害了原告的一般人格权，遂请求法院判令二被告公开赔礼道歉并赔偿原告经济损失及精神损害抚慰金。

成都互联网法庭经审理认为，自然人的声音和肖像作为标表自然人的人格标志，具有人格权属性。二被告未经孙红雷本人同意，也未取得孙红雷许可使用的影视作品著作权人授权同意，在开发、制作、运营的游戏中使用其声音，构成声音权益侵权。但游戏中人物形象设计来源于影视作品角色设定，在游戏制作中未明显偏离原剧设定。在客观表现上案涉游戏角色指向的是影视剧人物，一般公众的理性认知并未将反派形象的游戏角色识别为孙红雷本人的社会认识和评价，基于识别指向关系的中断，不构成一般人格权侵权。法院判决二被告向原告赔礼道歉并赔偿原告经济损失3万元。

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