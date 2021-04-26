市场监管总局对美团“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查

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市场监管总局对美团“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查

2021-04-26 16:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:今日，市场监管总局发文称，近日根据举报，依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。

对此，美团回应称，目前公司各项业务正常运行，将积极配合监管部门调查，进一步提升业务合规管理水平，保障用户以及各方主体合法权益，促进行业长期健康发展，切实履行社会责任。

此前，市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开互联网平台企业行政指导会，百度、京东、新浪微博、字节跳动、拼多多、苏宁易购、唯品会等34家互联网平台参会。

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会议指出，强迫实施“二选一”、滥用市场支配地位、实施“掐尖并购”、烧钱抢占“社区团购”市场、实施“大数据杀熟”、漠视假冒伪劣、信息泄露以及实施涉税违法行为等问题必须严肃整治。其中，强迫实施“二选一”问题尤为突出，是平台经济领域资本任性、无序扩张的突出反映，是对市场竞争秩序的公然践踏和破坏。强迫实施“二选一”行为限制市场竞争，遏制创新发展，损害平台内经营者和消费者利益，危害极大，必须坚决根治。

当时，美团发布依法合规经营承诺书承诺，尊重平台内经营者自主选择权，不通过不合理限制等措施强制要求商户“二选一”，不利用技术手段等实施垄断协议和滥用市场支配地位行为排除、限制市场竞争，依法履行经营者集中申报义务。不开展不正当竞争、价格违法和发布违法广告等行为，支持市场监管部门监管执法工作，接受社会监督。一旦发现违法行为线索，及时向监管部门举报，积极配合调查处理。

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