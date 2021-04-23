中消协提示理性看待机票盲盒：说走就走不可取

五一假期即将临近，有旅游App推出了“机票目的地盲盒”活动，只需98元就可单程随机飞往各地。
如不喜欢，甚至还可以全额退款，该活动一经推出就吸引了超千万消费者关注。
虽然便宜，但也有消费者表示，自己抽到的机票都是冷门地点，同时出行时间也和自己不匹配。
面对这种“盲盒经济”，今日中消协提醒消费者，应理性看待，确认好时间等因素后再做决定。
五一假期即将临近，有旅游App推出了“机票目的地盲盒”活动，只需98元就可单程随机飞往各地。
如不喜欢，甚至还可以全额退款，该活动一经推出就吸引了超千万消费者关注。
虽然便宜，但也有消费者表示，自己抽到的机票都是冷门地点，同时出行时间也和自己不匹配。
面对这种“盲盒经济”，今日中消协提醒消费者，应理性看待，确认好时间等因素后再做决定。
中消协在今天发布了“五一”消费提醒，对于近日市场上出现一种名为“机票盲盒”的产品，中消协提醒广大消费者要理性看待，要考虑出行时间、用餐住宿、目的地情况、返程安排以及售后退换限制条件等因素后再做决定。
市场上出现了一种名为“机票盲盒”的产品，有商家表示针对“五一”假期还将推出新一轮的升级版“机票盲盒”活动，消费者购买后，会得到一张指定出发地、随机目的地、随机日期的国内单程机票。对此，中消协提醒广大消费者要理性看待，“说走就走”的旅行不可取，一定要通盘考虑出行时间、用餐住宿、目的地情况、返程安排以及售后退换限制条件等因素后再做决定。之前某旅游App发起了“机票目的地盲盒”活动，号称“98元盲盒随机飞，?
稍微了解一下就能发现，这个活动是同程旅游主办的，看了下官方的活动推送时间，竟然是1个月以前的3月4日。而这个活动发布后在整个三月都没有很大的流量，根本没有出圈成为爆款的迹象，真正成为爆款却是在清明假期，假期前两天开始起势，假期第一天达到最高潮，清明假期之后的热度也开始火速下降。
确定的事情有意思吗？必须是NO！人们早已无法忍受生活的千篇一律，给平淡的生活带来一丝的惊喜，才是生活的真正意义。早在上世纪 80 年代，福袋的出现让人们第一次感受到了什么叫惊喜。不过随着时代的发展，抽娃娃、转扭蛋等购物方式早已不能满足人们对惊喜的需求，盲盒应运而生。买个盲盒带来的刺激与开心，绝对是把钱放桌子上看着不能比的！最近，国内电子烟头部品牌铂德就官宣开启了盲盒活动，推出琥珀“心跳”系列盲盒，只为重
根据报道，有人炒熊最赚的时候，转手一只熊就能获利过万。不仅如此，我身边也有潮牌爱好者开始进入“熊圈”，一入手就小赚一千:
泡泡玛特的盲盒模式转不动了?盲盒的历史可能要考古到日本明治末期的福袋，现在是指消费者不能提前得知具体产品款式的玩具盒子。说得浅显一点，九零后学生时代的小浣熊水浒卡大概也算我国盲盒鼻祖。而要聊盲盒，总越不过去被称为“盲盒第一股”的泡泡玛特。2020年12月11日在港交所主板上市之后，这家主打盲盒的公司几乎被神化，试图解读它发展历程的文章数不胜数。在泡泡玛特高歌猛进、操盘手不停鼓吹之下，原本是小众文化的盲盒?
今年五一劳动节共有5天假期，从5月1日至5日连放5天，4月25日（星期日）、5月8日（星期六）正常上班。随着五一假期的临近，多条热门航线机票价格上涨。4月12日消息，据媒体报道，“五一”假期出行需求强烈。数据显示，2021年5月1日至5月5日，机票搜索量激增，搜索量较2020年同比上涨175%，较2019年同比上涨102%。记者搜索发现，五一机票价格全面上涨。北京飞往三亚的航线多个航班经济舱已经售罄。南京到成都节前还有最低560元的机票
近年来随着以00后、90后为代表的Z世代登上社会舞台，他们重感情、爱社交、个性化的特点瞬间就引燃了新时代的消费热情。而盲盒因契合Z世代的特点迅速成为了新时代的潮流玩物。铂德作为电子烟的头部品牌自然是紧跟潮流步伐，4月15日官宣即将推出琥珀【心跳】系列盲盒。琥珀【心跳】系列盲盒让百人百口的日常口粮也变得有趣起来，让用户买到盲盒时享受未知惊喜，视觉、味觉、嗅觉多重享受。玩盲盒铂德是认真的，这次的琥珀【心跳】系?
前不久，兵法先生发布了文章:营销“盲盒+”，还能创造哪些惊喜?与大家一起探索盲盒+可能会创造哪些可能，就讲述到:盲盒的魔力在于「没有打开盒子之前，你永远不知道自己会买到什么」，而打开盒子的体验感就像是中了大奖了一样，有一种莫名的惊喜，可以说心中期待的那份惊喜在打开盲盒之前是无法抑制的。
同程旅行大数据显示，截至3月17日，2021年“五一”假期的机票预订量同比增长 10 倍以上。同时今年清明假期的机票价格基本已经恢复到了 2020 年同期水平。
距离五一黄金周还有不到半个月的时间，从当前旅游市场的热闹景象来看， “史上最热五一黄金周”或已在路上。而全国的好天气，让出游的心情更加愉悦。从当前的旅游报名情况来看，亲子游热度攀升，已经超过三成是亲子家庭，同比去年增长10%。今天给大家分享下出游如何做准备1.放下工作，创造轻松的环境给家人。亲子家庭选择小长假出游，有很多爸爸妈妈平时工作使非常忙的，特别像深圳这种出了名的人人都在想“搞钱”的城市。爸爸妈妈
携程今日正式挂牌港交所，股票代号9961。携程集团联合创始人、董事局主席梁建章在上市庆祝仪式上发表讲话，他表示，携程的目标是不断地探索和创新、追求完美的旅行服务。过去的20余年，我们已经建立了全球领先的一站式的业务体系
近日，数字人民币APP日前更新显示，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行国有六大行子钱包项下均新增了途牛旅游。
【TechWeb】据去哪儿发布的数据显示，今年五一假期机票预订量已经大幅超过2019年同期，与2020年同期相比增长超过25倍；机票平均支付价格为924元，比2019年上涨超过2成。4月30和5月1日，北京-三亚的部分航班经济舱已经售罄，目前只有上万元的公务舱在售。去哪儿大数据研究院院长兰翔表示，早在春节期间，五一酒店预订就已经出现明显增长，原因在于大量抑制的出行需求没有释放。虽然刚刚结束的清明假期中很多旅客探亲、出游，但受限?
清明小长假快要到了，不少小伙伴将旅行提上日程，三天时间不如来一场近郊游吧。自驾、露营、烧烤，三五好友聚在一起，亲密接触大自然，享受清新的空气和短暂的美好，真是好不惬意。相比于吃吃喝喝的单调，如何让旅行生活更加丰富呢?带上你的便携式投影仪，来一场精致露营吧!躺在帐篷里看场电影，听着外边的鸟叫虫鸣，欣赏着帐篷内的温情电影，光是想想就很幸福。如果你现在还没有投影仪，那么就听听我的推荐吧!一、当贝投影C2经典?
Flipkart周四表示，已经同意以约4000万美元的价格收购在线旅游和酒店票务公司Cleartrip，因为这家沃尔玛旗下的电商公司希望扩大其在全球第二大互联网市场的产品。一位知情人士告诉TechCrunch，成立14年的Cleartrip在被收购前筹集了约7400万美元。在此次困境中，Cleartrip和其他大多数旅游公司一样，在全球大流行的情况下面临着前所未有的压力，人们的出行欲望严重下降。印度新闻媒体MoneyControl上个月报道了两家公司探讨交易的情?
在这个短视频火热的时代，只需一部手机就可以拉开电影的帷幕，你我都可以是自己电影的主角，人人都可以打造自己的“IP”。跟随时代的步伐，身边越来越多的人开始通过Vlog记录自己的日常生活，既有参加旅行的记录，也有日常生活琐事的集合。而后将制作成的Vlog发布到短视频平台，记录美好的生活。
2021 年 4 月 7 日，全国“互联网+旅游”发展论坛暨 2021 河南省智慧旅游大会在河南省郑州市隆重召开。大会以“科技赋能，创新发展”为主题，吸引了 47 家文旅厂商、 800 多位行业专家和业内人士到场。活动重点围绕如何提升郑州文旅行业智慧化应用水平展开探讨，华胜天成集团受邀参加此次大会，与联想、郑州方特景区、票付通等客户现场分享了华胜天成智慧文旅业务的全产业服务价值。华胜天成集团拥有国内领先的智慧文旅一体化解决?
进入 3 月，大众旅游热情不断提高、旅游业态迎来升级。特别是“今年五一放 5 天假”的节假安排让“小长假plus”给旅游注入新期待。近期，多位业内人士和专家学者都建言旅游业的发展方向，数字化、乡村游、文旅融合成为热词。今年初，全球知名管理咨询公司罗兰贝格发布的《中国行业趋势报告》指出，中国旅游业呈现“向内转”的新趋势。一方面，受国际疫情影响，国外游需求向内转移，推动国内旅游业加快升级；另一方面，科技与文旅融
随着博鳌亚洲论坛 2021 年年会的召开，博鳌乐城国际医疗旅游先行区与博鳌亚洲论坛年会合奏出新强音。博鳌一龄生命养护中心作为大会的接待服务保障单位之一，已经成为了博亚论坛年会中的一道靓丽的“风景线”。日前，《人民政协报》对海南省政协常委、一龄医院管理集团董事长李玮进行了专访。博鳌亚洲论坛 2021 年年会正在召开之际，距离永久会址 10 分钟车程的博鳌一龄生命养护中心，同样一派繁忙。入住博鳌一龄生命养护中心的很多
全球最大的《哈利波特》旗舰店将于2021年6月3日在美国纽约曼哈顿开业，这家旗舰店位于百老汇935号，横跨三层楼，占地21000平方英尺（约合1951平）..
4月15日，微博电商与微博艺术联合发起#星玉计划#，旨在进一步打造平台玉石文玩品类电商生态，帮助商家及达人建立多元化的变现手段。微博将提供每月..
Intel的11代酷睿家族拼图仍在不断完善，很快，45瓦的标压Tiger Lake-H处理器就将上市，它是比已经在多款笔记本上采用的H35系列更强大的性能产品。..
【TechWeb】4月25日，蓝思科技（300433）4月25日晚间披露2020年年报，公司2020年归属于上市公司股东的净利润48.96亿元， 同比增长98.32% 。公司拟..
近日，九号公司举行了“大有名堂”九号超级新品发布会，带来了九号电动滑板车F系列新品。九号电动滑板车F系列采用了尺寸更大的10英寸高弹充气胎。..
【TechWeb】4月25日消息，科大讯飞发布关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的公告，募资金额变更为不低于19.5亿元且不超过25.5亿元。具体来看..
AMD显卡虽然在游戏市场不敌NVIDIA，但是一直都被苹果青睐有加，Mac设备里有大量定制的AMD显卡型号。现在，Mac Pro即将升级，引入专业级的AMD RDNA..
【TechWeb】4月25日消息，近期国星光电正式推出一系列第三代半导体新产品，新产品可以分为3大产品系列，包括：SiC功率器件、GaN-DFN器件、功率模块..
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虚假宣传，造假售假这种现象在珠宝类产品的直播销售中屡见不鲜。近日，黎女士在观看珠宝直播时花了1666元买了一只天然翡翠手镯，经鉴定却发现是经..
4 月 15 日，由中国通信工业协会主办的 2021 信息化科技创新大会在北京召开，会议以“互联网+数据驱动、融合创新、城市大脑建设”为主题，齐聚数百..
随着智能手机和互联网深入普及，一度高冷小众的拍卖业走进大众生活。网络拍卖突破了时空限制，将以往小众化的场内交易变成大众化的网上交易，降低..
2020 年，对加密货币圈，注定是不平凡的一年。每次减半，对币圈来说，都是机会。热门DEFI项目纷纷暴涨几十倍，打造了投资界的涨幅神话。而且在全球..
4月20日，金蝶软件（中国）有限公司（以下简称“金蝶”）与江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”）在南昌正式签署战略合作协议，这是继..
现在市面上的英语机构众多，吉的堡教育集团应该算是很低调的，因为在各种影视剧以及综艺植入，都很少见到吉的堡的身影。但是又比大多数英语机构成..
人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开，进入四月踏青、赏花也成为季节专属限定，随着全国气温陆续升高，“如何科学纳凉”也是越来越多人群开始考虑的问..
“生命的起点就是终点，宇宙的尽头就是铁岭”，当李雪琴在《脱口秀大会》上爆梗的时候，不知道有没有想过，从抖音网红转型做脱口秀演员，归宿依然..