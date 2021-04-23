中消协提示理性看待机票盲盒：说走就走不可取

五一假期即将临近，有旅游App推出了“机票目的地盲盒”活动，只需98元就可单程随机飞往各地。

如不喜欢，甚至还可以全额退款，该活动一经推出就吸引了超千万消费者关注。

虽然便宜，但也有消费者表示，自己抽到的机票都是冷门地点，同时出行时间也和自己不匹配。

面对这种“盲盒经济”，今日中消协提醒消费者，应理性看待，确认好时间等因素后再做决定。