AirTag怎么防跟踪？苹果官方给出解答

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息:苹果公司在本周二的发布会推出了一款蓝牙跟踪装置AirTag，可以利用苹果设备的蓝牙信号定位自己的物品。不过有人担心自己会被这一设备跟踪，对于这样的担忧，苹果官方也给出了解答。

苹果的副总裁Kaiann Drance在接受采访时表示，不必担心这一困扰。他表示如果AirTag离开了主人的iPhone/iPad较长的时间，会发出声音引起关注。并且如果陌生人身上有一个AirTag，同时他也是使用iPhone的话，那么他的iPhone接受到信息，提醒自己身边/身上有AirTag，这样可以引起注意是否被人安装跟踪器。

对于是否适合将这一设备用于老人、宠物身上，苹果这位副总裁表示，并不适合。首先这一装置是需要靠近其他苹果设备，通过蓝牙信号之后提供位置信息，假如老人、宠物长时间没有靠近一台iPhone提供位置信息的话，那么用户也就无法获得数据。同时AirTag也因为是利用蓝牙信号分析了位置，没有GPS功能，无法实时提供位置信息，所以用户每次获得信息可能有时间间隔，想要用这个来定位老人、宠物的话，并不适合。

当然，还有上面提到的，AirTag离开自己的iPhone太长时间会发出声音，这一点也不适合让老人 、宠物来携带。