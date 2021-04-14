董明珠称不用性别差异解决问题 职场只在乎实力

在近日的《初入职场的我们》节目中，针对“女性选择事业还是家庭”一问，董明珠回应称，能力来解决问题是很重要的。

董明珠解释称，女孩子在职场中成功的不多，因为她们自己认为自己是女孩子，有性别差异。用性别的差异作为资本去销售，就是为了博得同情。

董明珠表示，如果你要去打下一片天地，就不能用性别差异来解决问题，而是要使用实力解决问题，

董明珠强调，人要有信念有梦想，现在已经不是过去养儿防老的时代了，可能还有人以小家庭为快乐，但一定有人以大家庭为乐。