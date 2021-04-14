董明珠称不用性别差异解决问题 职场只在乎实力

在近日的《初入职场的我们》节目中，针对“女性选择事业还是家庭”一问，董明珠回应称，能力来解决问题是很重要的。
董明珠解释称，女孩子在职场中成功的不多，因为她们自己认为自己是女孩子，有性别差异。用性别的差异作为资本去销售，就是为了博得同情。
董明珠表示，如果你要去打下一片天地，就不能用性别差异来解决问题，而是要使用实力解决问题，
董明珠强调，人要有信念有梦想，现在已经不是过去养儿防老的时代了，可能还有人以小家庭为快乐，但一定有人以大家庭为乐。
在近日的《初入职场的我们》节目中，针对“女性选择事业还是家庭”一问，董明珠回应称，能力来解决问题是很重要的。
董明珠解释称，女孩子在职场中成功的不多，因为她们自己认为自己是女孩子，有性别差异。用性别的差异作为资本去销售，就是为了博得同情。
董明珠表示，如果你要去打下一片天地，就不能用性别差异来解决问题，而是要使用实力解决问题，
董明珠强调，人要有信念有梦想，现在已经不是过去养儿防老的时代了，可能还有人以小家庭为快乐，但一定有人以大家庭为乐。
在今日《初入职场的我们》节目中，针对 实习生“怎么保养身材”一问，董明珠回应称，自己没怎么保养，心态是最重要的，心灵美比什么美都重要，现在是因为年龄大了还擦点护肤品，自己六十岁之前都没有擦过护肤品。
3月31日在武汉，董明珠正式开启了2021年的直播带货之旅。这场直播，董明珠再次取得好成绩，带货48款格力品牌产品以及武汉特产，创下了11.4亿元的销售额，直播间的48款格力品牌产品中，如今已经有20款已经售罄。
近日，格力董明珠在节目中自曝，三十年没有休过假，从来没有周末。董明珠称，自己不是一个会享受生活的人，但是每个人对享受的理解不一样。
日前，珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠，应邀参加了综艺节目《初入职场的我们》。在节目中，针对实习生提问：“如何保养身材”时，董明珠回应称，自己觉得没什么保养，心态最重要，心灵美比什么美都重要。她表示，自己60岁以前就没用过护肤品，就连美容院也是被朋友拉去的，一年只去一次，去美容院是去放松一下，但自己往往都没有时间，一般被别人“逼着”才去。当实习生希望她能多休息时，董明珠反问道，休息就一定健康了吗
今日，珠海格力电器股份有限公司公开“智能手表”外观设计专利，公开号为CN306400245，申请日为2020年10月20日。据专利摘要介绍，本外观设计产品的用途:用于佩带、即时通讯、精准定位、紧急呼救、时间闹铃、拍照摄像、学习教育、多媒体等的智能设备。
在职场中，沟通是每个职场人需要具备的能力，有效的沟通能够在团队合作中发挥重要作用，很多职场问题也都源于沟通不到位。那么，究竟如何做到有效沟通，将团队的优势发挥到最大？对于这一问题，专注于“优势教育”的互联网大学——优势大学从不同维度做出了详细解读。优势大学面向广大职场人士，帮助他们以用优势视角发现自我，发挥优势，启动新的人生。在 2021 年初，优势大学联合遍知、爱奇艺知识，一起推出“ 2021 新格局：普通
在招聘平台上，我们可以发现许多编程的工作岗位供不应求，而且薪资待遇不是一般的丰厚，其实，掌握一门编程语言，不仅可以帮助个人迈入软件开发以及人工智能等领域的行业，同时，在这个AI智能发展逐步成熟的时代，也是具有前瞻性的。许多人都了解，如今的人工智能就是时代的风口，而许多人都想要把握住这一机遇，却不清楚入口在哪里。许多广告，无论是行业还是投资，都打着人工智能风口的名头，而实际上，Python才是进入人工智能行
如今，“35岁危机”已经让众多职场人感到焦虑。对此，当当网创始人李国庆近期发表了一些自己的看法。李国庆认为，这只是少数互联网大厂，追求996的那些公司的要求，认为35岁的人没法和年轻人拼。
闻泰科技今日发布公告称，拟以现金方式购买欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”）拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产（以下简称“目标资产”）。目标资产主营业务为生产和销售微型摄像头及相关部件。
3月16日，珠海格力电器股份有限公司公开了“电动口罩”外观设计专利，公开号为 CN306386219S。专利摘要显示，本外观设计产品的用途:用于净化呼吸空气。<br/> <br/>
谁还不是从一个职场小白做起的呢？我刚刚毕业上班那会儿，因为涉及大量的文稿工作，每天加班到很晚，还总是因为会议纪要做不好，记录不完整而影响了自己的工作进度，简直每天都在痛苦中度过！同事看到我每天都忙到很晚，就借了我一支讯飞智能录音笔SR701，我的工作效率大幅度提升。 刚上班什么都不太懂，还想着用手机录音不用买录音笔。到后来我才知道，原来录音笔的用处大了，不光能录音还能根据录音转写！买录音笔的时候才发现?
最近，我国有超过 3 亿人存在睡眠障碍的话题登上热搜榜，对于承载多重责任与压力的职场人来说，睡眠的问题往往更加突出。 3 月 21 日世界睡眠日到来之际，前程无忧旗下精英职业发展平台-无忧精英网针对职场精英(工作 2 年以上，年薪超过 10 万元)的睡眠情况进行了一项调研。对于职场精英们来说，晚睡已经成为了普遍现象，工作和生活的忙碌是导致晚睡的主要原因，睡前沉迷电子产品则成为入睡最大的障碍。 职场精英普遍缺觉 仅 1 成
对于老玩家而言抖音没有秘密，闷声发财的账号都会暴露在数据平台下的检测之下。19年dou+视频带货时，大佬玩家们最怕账号上榜，一旦账号上榜，就会有更大的玩家出现，分析你的数据，加大投放力度做和你一摸一样的品，把你堆起来的商品热度红利完全吃透。
城基生态助力佛山禅城城管局，积极打造佛山城市会客厅。于去年底开展岭南明珠智慧化提升改造计划，经过日夜奋战，现已向市民开放。本次岭南明珠智慧化改造，城基生态作为智能化承建单位，以“打造华南区最具酷炫体验和活力氛围的典型示范空间”为主题，提供二十多款色彩缤纷、便民利民的智慧互动设施，为市民游客呈现一场奇特璀璨、浪漫梦幻的视觉盛宴。近日，城基生态常务副总裁、智慧公园事业群总裁李强接受了《佛山电视台》、《
一直以来，就业难、求职难都是社会各界人士普遍关注的话题，而今年大家议论的更多。对于后疫情时代的中国经济来说，就业的结构性压力开始显现，尤其突出表现在高校毕业生群体中。根据有关报道， 2021 年中国高校毕业生 909 万人，同比增加 35 万，再创历史新高，也让 2021 年的就业形势变得更加严峻。为持续赋能优秀人才职业发展， 解决他们在求职就业中存在的普遍困惑，近日，学慧网与优质社保代缴服务平台亲亲小保达成战略合作，
近年来,教育培训行业可谓是飞速发展,学历提升、技能提升等等成为当代大众的关注点。大部分人希望能够提升自我,拥有更好的生活。依托于这一需求,各类教育培训机构、课程纷纷涌现。其中,“梧桐课堂”成为资本金融业界内知名的职业教育平台。2016年6月,在知识付费爆发之际,梧桐课堂开始布局“在线教育”,并通过有赞开启“梧桐课堂”店铺运营,实现课程推广。专注资本市场实务教育赛道,短短5年时间,梧桐课堂服务学员超100万,单场活动售?
近日，学慧网职业发展研究院首推职场规划课程，针对求职者在找工作的过程中普遍存在的简历不具吸引力、面试沟通障碍、屡屡被HR拒绝等问题，邀请两名资深讲师根据自身丰富的HR工作经验给出有效的求职建议，帮助求职者顺利通过面试，拿到心仪公司的offer。1、求职第一步：认知自我，明确职业发展方向一个有效的职业生涯设计必须建立在充分认知自我、明确自身优劣势及了解相关环境的基础之上，通俗而言，就是要弄清楚“我想做什么”、
【TechWeb】4月12日消息，据蚂蚁集团官方发布的消息，2020年12月26日，金融管理部门对蚂蚁集团提出五项重点业务领域的整改要求，蚂蚁集团高度重视整改工作的严肃性，在金融管理部门的指导下，全面对标监管要求，近期已完成整改方案的研究和制定工作。蚂蚁集团将整体申设金融控股公司，实现金融业务全部纳入监管；支付业务回归支付本源，坚持小额便民、服务小微定位；申设个人征信公司，依法持牌、合法合规经营个人征信业务，加强个
智能录音笔正在悄悄成为职场人的新刚需。近几年，科大讯飞陆续推出了一系列智能录音笔，在高中低端市场均表现优异，驱动录音笔进入智能转写时代。近日，讯飞乘胜追击，推出新品——讯飞智能录音笔H1，旨在用A.I.帮助职场人成功进阶。职场角色随心切换 自如应对人工智能时代与传统录音笔不同，讯飞智能录音笔背靠讯飞强大的A.I.语音识别技术实力，集录音、转写、翻译等多种功能于一身，不但是记者、讲师、律师等专业人员的必备品，?
近日，学慧职业发展研究院发起新生计划，第一站走进大连交通大学，为大连交通大学的学子们带来了一场线上职业规划宣讲会。学慧职业发展研究院高级研究员钟丽鸣作为主讲老师，与大学生们分享了当下的就业环境、职业生涯规划、通用技能及素养培养……帮助同学们在进入职场前建立合理的职业目标和预期，为未来的职场生活做好准备。带上降落伞设计人生路初入职场就像初入修罗场，本以为可以战斗力满格地完成工作，但在最初就遇到很多抉
随着疫情影响的逐渐褪去， 2021 年租车行业也迎来了强势反弹与快速复苏，更多的人们在出行时，除了公共交通、网约车之外，也会倾向于选择自驾租车..
紧张的生活,忙碌的工作,让心中那根弦无限紧绷,你难道不想畅快的让自己放松一下?是时候来九号总动员,开启一场酣畅淋漓的科技潮玩大轰趴!九号公司斥..
4月15日，由CTI论坛主办的 2021 中国呼叫中心及企业通信大会，在北京辽宁大厦隆重召开。本次会议以"5G时代 共筑企业通信云生态"为主题，围绕企业通..
日前，中国智能科学技术最高奖“吴文俊人工智能科学技术奖”十周年颁奖盛典在北京举行，青岛有 4 个项目荣获科技进步奖， 1 个项目获得企业技术创..
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11 年风雨兼程， 11 年携手相伴， 11 年砥砺成长！鹰视教育，从 2010 年一个名不见经传的公司逐渐发展成为了今天在线教育行业的佼佼者！一、 30 余..
区块链自 2008 年诞生至今，已超过 10 年历史。 12 年来随着底层技术和商业模式不断变革，作为下一代互联网的基础性技术，也是数字经济发展的重要..
随着天学网这个大家庭的队伍不断壮大，越来越多的新伙伴加入我们。作为一个有社会责任感的教育企业，天学网不仅重视员工的人才培养，从新员工培训..
4 月 16 日消息， 海康存储于近日发布了其NVMe 固态硬盘新品，最高速度达到3500MB/s。具体主控方案还没有公开，但不出意外就是之前流出的联芸科技..
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蓝牙耳机是现在年轻群体非常喜欢的数码产品，不仅可以作为时尚的搭配，而且实用性也是要高于有线耳机的，不必担心线材的牵绊。现在市面上的蓝牙耳..
春意盎然好时节，一年一度的苹果春季发布会踏春而来。不久前，苹果官宣将此次发布会定档4月21日凌晨1点，而在召开前夕，我们通过国内外的爆料大神..
国内家居清洁市场，又迎来了一枚劲敌—— eureka 优瑞家（以下简称“优瑞家”）。最近几年，吸尘器、扫地机器人等家居清洁产品发展迅猛，扶摇直上..
随着苹果春季新品发布会的定档，近期关于苹果各种新产品的爆料也不断浮出水面，虽然此次发布会主角是iPad等产品，但iPhone 13系列依然受到不少关注..
此前有媒体报道称一位用户被收取了43个月漫游费，对此中国移动客服称在取消长途漫游业务前，北京移动曾推出“漫游优惠计划”。新闻中提及的仍在收..
日前，小岳岳在微博发问：“我买的手机128G内存，但打开一看可使用内存只有112G，那是不是应该收我112G的钱，还是说收128G的钱是合理的？”对此，..
4 月 16 日，海信商用显示公司举行了“高效办公 冠军品质”海信全场景智慧平板 2021 新品发布会，面向中小企业及行业客户，推出专业版R6B与经典版..
近日,中国领先的产业数字化研究与咨询机构爱分析发布了《2021爱分析·产业数字化厂商全景报告》。报告从金融、消费品与零售、房地产与建筑、医疗与..