证监会出手 贾跃亭被终身禁入证券市场！网友：何时能回国是关键

4月13日晚间，证监会发布市场禁入决定书，决定对贾跃亭、杨丽杰（乐视首席财务官）采取终身证券市场禁入措施。
此前，乐视网公告因公司2007年至2016年连续十年财务造假等，北京证监局对公司合计罚款2.4亿元，对贾跃亭罚款2.41亿元。
证监会会表示，乐视网违法情节特别严重，影响特别恶劣，且至今为止相关责任人滞留海外未归，对中国证券市场造成的伤害特别巨大。
网友称，让我们再一次为坑人骗钱的梦想窒息，何时能回国是关键。
4月13日晚间，证监会发布市场禁入决定书，决定对贾跃亭、杨丽杰（乐视首席财务官）采取终身证券市场禁入措施。
此前，乐视网公告因公司2007年至2016年连续十年财务造假等，北京证监局对公司合计罚款2.4亿元，对贾跃亭罚款2.41亿元。
证监会会表示，乐视网违法情节特别严重，影响特别恶劣，且至今为止相关责任人滞留海外未归，对中国证券市场造成的伤害特别巨大。
网友称，让我们再一次为坑人骗钱的梦想窒息，何时能回国是关键。
中国证监会发布市场禁入决定书，决定对贾跃亭、杨丽杰采取终身证券市场禁入措施。另外，昨日晚间乐视网披露公告称，公司于2021年4月12日收到中国证券监督管理委员会北京监管局送达的《行政处罚决定书》（〔2021〕16号）。北京证监局决定对乐视网合计罚款240，600，000元，对贾跃亭合计罚款241，200，000元。
【TechWeb】4月13日消息，中国证监会发布市场禁入决定书，决定对贾跃亭、杨丽杰采取终身证券市场禁入措施，对刘弘、吴孟采取10年证券市场禁入措施，对贾跃民采取8年证券市场禁入措施。根据决定书，贾跃亭时任乐视网董事长，也是乐视网实际控制人；杨丽杰时任乐视网财务总监；刘弘时任乐视网副董事长、副总经理；吴孟时任乐视网监事、监事会主席；贾跃民时任乐视网副总经理。决定书显示，当事人如果对本决定不服，可在收到本决定书?
4月13日晚间消息，证监会网站发布《中国证监会市场禁入决定书（贾跃亭、杨丽杰等5名责任主体）》，决定对贾跃亭、杨丽杰采取终身证券市场禁入措施。其中贾跃亭系乐视实际控制人、董事长，杨丽杰系时任乐视网财务总监。其它3人分别是时任乐视网副董事长的刘弘，时任乐视网监事、监事会主席的吴孟以及时任乐视网副总经理的贾跃民。证监会指出，乐视网、贾跃亭存在财务造假、未按规定披露关联交易、未披露为乐视控股等公司提供担保事?
昨日，由贾跃亭创办的FF公布了全球董事会成员任命，称将在与PSAC正式合并后生效。据悉，FF新董事会将由包括科技、汽车、金融、政府和监管、交通和能源等不同行业的专家组成。董事会成员包括FF全球首席执行官Carsten Breitfeld（毕福康）
曾经的大牛股，现在一地鸡毛，乐视网这个烂摊子还在继续。4月12日晚间消息，乐视网公告，因公司2007年至2016年连续十年财务造假等，北京证监局对公司合计罚款2.4亿元，对贾跃亭罚款2.41亿元。对于这个处罚，目前还不清楚贾跃亭的态度，不过他现在身处美国，正在为自己一手创办的Faraday Future（法拉第未来）上市做准备。据相关媒体报道，美国时间4月5日FF正式向美国证监会提交S4上市文件，其将与PSAC完成合并交易并以股票代码“FF
今日早间，贾跃亭旗下FaradayFuture（法拉第未来）正式公布了最新的人事任命。宣布前奇瑞捷豹路虎高管陈雪峰出任FF中国区CEO，并向FF全球CEO毕福康博士直接汇报。
4月12日晚间消息，乐视网公告，因公司2007年至2016年连续十年财务造假等，北京证监局对公司合计罚款2.4亿元，对贾跃亭罚款2.41亿元。中国证监会决定对乐视网2007年至2016年连续十年财务造假，致使2010年报送和披露的IPO申报材料、2010年至2016年年报存在虚假记载的行为，未依法披露关联交易、对外担保的行为以及对贾跃亭、贾某芳履行承诺的披露存在虚假记载、重大遗漏的行为，根据《证券法》第一百九十三条的规定，对乐视网责令改?
昨晚（4月13日），证监会做出决定，对贾跃亭、杨丽杰（系时任乐视网财务总监）采取终身证券市场禁入措施。经调查、审理发现，乐视网、贾跃亭存在财务造假、未按规定披露关联交易、未披露为乐视控股等公司提供担保事项、未如实披露贾某芳/贾跃亭向上市公司履行借款承诺的情况、乐视网2016年非公开发行股票行为构成欺诈发行等情况，其中贾跃亭、杨丽杰违法情节特别严重。实际上，就在前一日，乐视网公告称，因公司2007年至2016年连续
【TechWeb】4月12日消息，乐视网发布公告称，因公司2007年至2016年连续十年财务造假等，北京证监局对公司合计罚款2.4亿元，对贾跃亭罚款2.41亿元。
今日，法拉第未来（FF)官方微博发布消息称，“FF 91上搭载英伟达NVIDIA Drive Orin平台芯片，实现持续改进和隔代产品性能飞跃的无缝衔接能力。FF 91计划在2022年上市时实现先进的高速公路自动驾驶功能和先进的停车和召唤功能。”
近日，据腾讯科技报道，一位接近FF内部人士透露，Faraday Future（FF）即将官宣一位重量级人物的加盟，其职位极有可能是中国区CEO。
风口红利下，携手吉利、珠海国资以及SPAC上市，贾跃亭创办的法拉第未来，能否迎来梦想中的未来?2020年至今，“造车”成为了资本市场里的新王，特斯拉意气风发，蔚来、小鹏、理想市值风光。趋势之下，资本摩拳擦掌：破产重组的拜腾汽车得到富士康的投资;滴滴关联公司入股爱驰汽车;恒大汽车获得260亿港元投资……乃至百度、苹果、华为、都欲跨界分一杯羹。早在2014 年贾跃亭创办的法拉第未来Farady Future( FF)，沉寂多时，再次出现?
之前的烂摊子还没收拾完，乐视又摊上事了。今天晚上，乐视网发布公告称，因公司连续十年财务造假，北京证监局对乐视、贾跃亭分别罚款2.4亿元。
3月26日，FF在其官方微信公众号（FaradayFuture）宣布，已筹集到近1亿美元的债权融资，其内容如下:
近日，针对“收费荐股乱象”，有网友在人民网《领导留言板》留言称:“付费前证券公司往往坚持用高额收益截图、短信、视频等作为宣传，以此来达到让股民支付高额服务费的目的”
乐视网披露公告称，公司于2021年4月12日收到中国证券监督管理委员会北京监管局送达的《行政处罚决定书》（〔2021〕16号）。处罚决定书显示，经查明，乐视网、贾跃亭等存在以下违法事实：
针对昨日下午登上热搜的“湖南电信崩了”一事，中国电信官方回应称，并非黑客攻击，而是在4月13日16点02分至16点13分，因湖南长沙至广东深圳传输电路故障，163网湖南互联网出口出现拥塞，经紧急处理后业务恢复。
很显然，贾跃亭正在积极推动法拉第未来的上市，同时还有公司旗下首款汽车FF91的上市。现在，法拉第未来宣布将在其定位于极致奢华旗舰产品FF 91电动车上搭载NVIDIA Drive Orin平台。FF将在未来的FF 81和FF 71车型上配备更先进的自动驾驶和停车功能。这两款同样搭载NVIDIA DRIVE Orin自动驾驶平台的车型预计分别于2023年和2024年上市。之前，据多家媒体报道，法拉第未来官网显示，FF91已开始接受预定，预定金为5万元，并且全额可退。
昨日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团。中国人民银行副行长潘功胜表示，蚂蚁集团整改内容主要包括五个方面:一是纠正支付业务不正当竞争行为，在支付方式上给消费者更多选择权
美国时间4月5日，即将与PSAC完成合并交易并以股票代码「FFIE」在纳斯达克交易的Faraday Future（法拉第未来，简称FF）正式向美国证监会提交S4上市文件。
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