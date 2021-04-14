证监会出手 贾跃亭被终身禁入证券市场！网友：何时能回国是关键

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证监会出手 贾跃亭被终身禁入证券市场！网友：何时能回国是关键

2021-04-14 10:17 · 稿源：站长之家

4月13日晚间，证监会发布市场禁入决定书，决定对贾跃亭、杨丽杰（乐视首席财务官）采取终身证券市场禁入措施。

此前，乐视网公告因公司2007年至2016年连续十年财务造假等，北京证监局对公司合计罚款2.4亿元，对贾跃亭罚款2.41亿元。

市场禁入决定书.png

证监会会表示，乐视网违法情节特别严重，影响特别恶劣，且至今为止相关责任人滞留海外未归，对中国证券市场造成的伤害特别巨大。

网友称，让我们再一次为坑人骗钱的梦想窒息，何时能回国是关键。

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