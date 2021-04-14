证监会出手 贾跃亭被终身禁入证券市场！网友：何时能回国是关键

很显然，贾跃亭正在积极推动法拉第未来的上市，同时还有公司旗下首款汽车FF91的上市。现在，法拉第未来宣布将在其定位于极致奢华旗舰产品FF 91电动车上搭载NVIDIA Drive Orin平台。FF将在未来的FF 81和FF 71车型上配备更先进的自动驾驶和停车功能。这两款同样搭载NVIDIA DRIVE Orin自动驾驶平台的车型预计分别于2023年和2024年上市。之前，据多家媒体报道，法拉第未来官网显示，FF91已开始接受预定，预定金为5万元，并且全额可退。