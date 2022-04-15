证监会维持对贾跃亭处罚

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:去年4月，因乐视 2007 年至 2016 年连续十年财务造假等，北京证监局对贾跃亭罚款2. 41 亿元。同时，中国证监会发布了市场禁入决定书，对贾跃亭、杨丽杰等乐视高管采取终身证券市场禁入措施。

随后，贾跃亭对该判决进行了申辩，并提出以下意见:

（1）关于IPO申请文件及 2010 年至 2016 年年报信息披露违法事项，认定其组织、决策、指挥乐视网及有关人员参与造假以及采取隐瞒、编造重要事实等手段的证据不足。

（2）乐视网对乐事体育A+、B轮融资的投资者承担回购义务，实质是业绩对赌，不具有担保的从属性和补充性，在法律上不属于担保，在该回购条款作为融资交易的构成部分已经对外披露的情况下，乐视网无需另行履行对外担保审议程序和披露义务，且该条款是隐蔽条款，相关人员没有发现充其量属于过失行为。

（3）相关公告关于减持承诺的描述即使存在问题，也是微小瑕疵，不足以认定为信息披露违法。

（4）申辩人没有基于实际控制人身份指使从事信息披露违法和欺诈发行行为。综上，申辩人认为应对其从轻、减轻处罚。