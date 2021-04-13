北京交通委：北京共享单车控制在80万辆以内

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息:北京交通委于今日发布消息，依据全市出行需求测算， 2021 年中心城区互联网租赁自行车总量控制在 80 万辆以内。

北京交通委还发布了一组数据，2020 年，各互联网租赁自行车运营企业向北京市互联网租赁自行车行业监管与服务平台报备车辆共84. 4 万辆。随着市政府大力推动道路慢行系统品质提升和各项鼓励绿色出行的政策落地，互联网租赁自行车骑行量持续攀升，全年累计骑行量6. 9 亿人次，日均骑行量188. 9 万人次，同比 2019 年增长13.4%。 2020 年 9 月 25 日骑行量达到 435 万人次，为历史最高值。

此外， 2020 年北京市互联网租赁自行车运营服务质量信用考核排名成绩也公布，各季度企业的成绩如下：

企业 第一季度排名（成绩） 第二季度排名（成绩） 第三季度排名（成绩） 第四季度排名（成绩） 美团 1（755. 6 分） 1（ 731 分） 3（666. 5 分） 1（ 683 分） 哈啰 2（ 747 分） 3（ 691 分） 1（693. 5 分） 2（ 614 分） 青桔 3（732. 5 分） 2（723. 5 分） 2（ 679 分） 3（ 612 分）

同时北京交通委确定了今年北京市共享单车的投放额度，2021 年中心城区互联网租赁自行车总量控制在 80 万辆以内。结合年度总量规模和 2020 年互联网租赁自行车运营服务质量信用考核结果，各运营企业向市交通委书面承诺了 2021 年度向中心城区投放车辆的规模上限，分别为：美团 40 万辆、哈啰 21 万辆、青桔 19 万辆。同时，鼓励上述运营企业进入中心城区以外的区域运营，由各相关区政府确定运营区域和车辆投放数量。