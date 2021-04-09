闲鱼被北京住建委约谈

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闲鱼被北京住建委约谈 因涉嫌发布转租保障房等违规租赁信息

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热点：闲鱼被北京住建委约谈 因涉嫌发布转租保障房等违规租赁信息

2021-04-09 11:11 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:今日，北京市住建委表示，近期联合朝阳房管局等严查发布委托手续不全、炒作学区房、违规商改住、违规群租、代理出租不符合交易条件房屋等违法违规行为，26家机构被查处。

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北京市住建委称，上述机构违反了《房地产经纪管理办法》等规定，市区住建房管执法部门已立案查处，并要求主流互联网平台下架其发布的全部房源信息。

此外，北京市住建委还表示，近期对房源信息日渐增多的阿里巴巴旗下“闲鱼网”进行执法检查，发现涉嫌存在发布转租保障房等违规租赁信息、允许未取得备案经纪机构和未取得从业人员信息卡的经纪人员发布房源信息等问题。市住建委对该企业进行约谈，强调平台对房源信息发布主体的监管责任，要求其立即整改，切实履行信息审核义务。

闲鱼

站长之家了解到，不久前，闲鱼发布了《关于进一步加强闲鱼租房管理的通知公告》称，为促进闲鱼住房租赁市场健康发展，响应国家房屋租赁法规及各地住房和城乡建设部整顿规范化住房租赁市场工作要求，将对违反《闲鱼租房发布须知》的行为，采取下架或删除房源信息、降权或屏蔽房源信息、限制发布等处罚措施。

闲鱼用户在闲鱼客户端上发布的房源信息需遵守以下发布标准及要求︰

一、闲鱼用户发布房源信息应对房屋拥有合法、完整的出租权，或获得房屋所有者允许的转租权;未依法取得相关经营资质的用户，不得违规接受他人委托通过闲鱼平台发布房源信息开展房屋租赁经营活动。

二、房源信息真实，线下需有真实房源相对应，且房源地理位置、厅室卫信息及室内配套设施如电视、冰箱、空调等信息真实。

三、房源状态需真实，如已出租，须及时下架或删除。

四、房租价格真实，不虚假标价，不得违规向租客收取不合理费用。

五、房源图片、信息描述等内容与实际情况一致，不得发布非房源信息。

六、不得重复发布同一套房源信息。

七、不得发布法律、法规禁止出租的房源信息，如保障性住房、公租房、商用房等。

八、发布的房源信息须和类目匹配，且发布房源数符合相关法律法规要求。同时，求租类的房源信息须发布在三级类目“自用闲置转让>>房屋租赁>>求租”下，且在线求租的房源数不得超过1件;出租类的房源信息须发布在三级类目“自用闲置转让>>房屋租赁>>整租”或“自用闲置转让>>房屋租赁>>合租”下，且出租类在线房源总数不得超过3件。为确保房源信息的实时性，在线超过30日未维护房源信息，系统可自动执行下架。

九、遵守国家法律法规的规定，并依规到相关部门办理房屋租赁登记备案及承担相应的纳税义务，包括但不限于《商品房屋租赁管理办法》。

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