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得物App回应近期个别鞋款价格波动：已将价格波动过大球鞋下架

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热点：得物App回应近期个别鞋款价格波动：已将价格波动过大球鞋下架

2021-04-06 09:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月6日 消息:近日，因耐克阿迪遭到网友抵制，许多国产品牌热度就此上升，而不少鞋贩子也将炒鞋的目标转至李宁、安踏、匹克、361等国产品牌上。

就在清明期间，“国产鞋遭鞋贩子炒作身价暴涨”等炒鞋热词频频登上热搜。

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其中，原价1499的李宁韦德之道4全明星被炒至 48889元，李宁韦德之道7 The Moment 超越限量款从1699被炒至 29999元，此外，还有安踏哆啦 A 梦联名休闲板鞋价格也被炒至发售价的10倍，达 4599元等等的案例。

不过在上述情况持续发酵后，潮流平台得物APP也将上述被炒球鞋下架。

对此行为，有律师表示，鞋是用来穿的，不是用来炒的，炒鞋商相互串通操纵市场的行为涉嫌违法。

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就在刚刚，针对“炒鞋”一事，得物APP回应称，除了常规商品，球鞋品牌方每年还会根据不同的时间节点，推出少数全球限量商品。此类商品在得物 App所有商品中占比极低，且价格受到买卖双方意向的影响，平台不参与定价。经核查，此次网传图中涉及的三款球鞋，即李宁韦德之道4全明星银白款、李宁韦德之道7wow7The Moment 超越限量款粉色款和安踏哆啦A梦联名休闲板鞋白黑款，这三款球鞋的价格均为平台卖家个人所设定，且在卖家设定的价格下并无买家成交或极少有买家成交。目前，针对这三款中卖家所标价格波动过大的球鞋，已进行下架处理。

此外，得物还表示，除上述三款球鞋，得物同时对全平台商品进行核查，另发现20款球鞋存在卖家所标价格波动较大的问题，对这些球鞋都做了下架处理，并对3名涉嫌恶意影响商品标价波动的卖家采取封禁措施。

最后，得物App强调，得物一向倡导理性消费。平台将会增加对卖家异常标价的监测，对卖家标价波动过大的商品，会第一时间做相关处理。一旦发现恶意操纵价格的卖家，将进行包括下架商品、封号等在内的严肃处理。

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