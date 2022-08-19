李宁入驻得物App 将在平台首发利刃3.0溶洞配色实战篮球鞋

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:日前，李宁品牌在官方入驻得物App的基础上，双方进一步达成新品独家首发合作。据悉，李宁品牌此次将在得物App独家首发利刃3.0溶洞配色实战篮球鞋，新品首发时间早于其他渠道3天。

得物App聚集了全国数百万年轻的篮球爱好者，这对于运动品牌来说是一大利器。

得物App上的专业球鞋博主Sean表示，“得物App年轻用户对时尚潮流的嗅觉非常灵敏，独家首发款等特别单品，或是新品背后的故事和精神文化，更能引发他们的关注和话题。”

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