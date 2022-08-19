李宁入驻得物App 将在平台首发利刃3.0溶洞配色实战篮球鞋

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息:日前，李宁品牌在官方入驻得物App的基础上，双方进一步达成新品独家首发合作。据悉，李宁品牌此次将在得物App独家首发利刃3.0溶洞配色实战篮球鞋，新品首发时间早于其他渠道3天。
得物App聚集了全国数百万年轻的篮球爱好者，这对于运动品牌来说是一大利器。
得物App上的专业球鞋博主Sean表示，“得物App年轻用户对时尚潮流的嗅觉非常灵敏，独家首发款等特别单品，或是新品背后的故事和精神文化，更能引发他们的关注和话题。”
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等待多时，华为鸿蒙3（HarmonyOS3）终于在7月27日的华为鸿蒙发布会中亮相，鸿蒙3带来了全场景多设备协同体验全面进化，同时带来万能卡片、超级终端、性能流畅度、隐私安全、信息无障碍五大维度的革命性升级...
作为备受年轻人喜爱的潮流网购社区，得物App 线下门店POIZON X也正式接入数字人民币支付，年轻消费者可以通过数字人民币支付快速完成潮流商品的购买，数字人民币的接入也为年轻人的日常消费提供了诸多便利...作为国内年轻人的聚集地，得物App将数字人民币接入年轻人热爱的球鞋、服饰、箱包、手表、潮玩、美妆、数码、艺术品等潮流消费，并创新在潮品洗护服务等低碳消费场景，嵌入数字人民币支付，不仅加速数字人民币在年轻人中普及，丰富数字人民币应用场景，也是推进“碳达峰”、“碳中和”目标的有益尝试......
说句实在话，华为鸿蒙3.0系统，无论是在使用感觉或者是视觉体验等多个方面相比较于上一代华为鸿蒙2.0系统而言，均是有着质的提升的...
7月27日晚，备受业内关注与消费者期待的华为全新操作系统HarmonyOS 3.0将正式发布，有消息称，鸿蒙OS 3.0首批推送时间将在发布会后正式开始...为了让华为用户更方便、顺利的升级鸿蒙OS 3.0，我的华为App推送12.1.6.303版本更新，安装包大小为82.5MB...鸿蒙OS 3.0首批升级机型预计会有14款，包括华为Mate 40、华为Mate 40 Pro、华为P50、华为P50 Proicon、华为MatePad Pro 12.6 2021版以及智慧屏V65 Pro等......
据消息显示，搜狗搜索App已于2022年8月8日23时59分正式停止服务，后续搜狗搜索App将无法使用，而网页版搜狗搜索仍可继续使用...
昨晚的华为发布会中，华为正式发布了华为MatePadPro11，目前已经开始预售，首发3499元的基础上立减200，到手只要3299...
以广大网友的观点来看，开屏广告位置重要，广告投放价格高，企业为了经营，设置开屏广告无可厚非，但这种“摇一摇”或点击跳转App详情页，按着用户的头做的营销广告，真的起到实质作用了吗?...根据公开信息显示，目前开屏广告的单价在所有的APP广告中价格是最高的，优质的互联网媒体，开屏广告每千次曝光，售卖价格可以达上百元......
花粉俱乐部今天对外发布公告称，因业务发展调整，花粉俱乐部原有相关数据（包含但不限于用户的已发布帖子、评论、勋章、关注用户、粉丝等）及业务预计于2022年第四季度迁入我的华为APP，同时花粉俱乐部APP端、PC端、Wap端将停止运营服务...停止运营后，花粉俱乐部APP端、PC端、Wap端将无法新注册、登录、发布内容、查看已发布的内容，您可以登录我的华为APP中发布内容、查看已发布的内容...
数据显示，新生代妈妈群体在选品时习惯通过多平台做攻略对比，其中母婴垂直平台使用率最 高，达到了67.1%;短视频平台使用率位列第二...妈妈网孕育APP功能完备，满足用户多元化、个性化需求...且相对于其他母婴平台浅层、娱乐化的浏览场景来说，妈妈网孕育APP的四大刚需场景满足了母婴群体的多样化需求，这也说明妈妈网孕育APP是母婴品牌打透母婴人群心智、场景化营销的好平台...诸如妈妈网孕育APP等满足孕育全过程多元痛点需求的母婴垂直平台将成母婴消费市场新增长点的突破口......
站长之家 8月 4日讯:手机天猫APP宣布推出“有点特别版”，页面布局采用了极简风...
可以AirPods Pro2 可以不戴耳塞，但比较容易掉下来。AirPods Pro2还是采用了入耳式的设计，有耳塞的情况下，可以让耳机更好的夹在耳朵内，同时也提高了隔音效果。如果是不戴耳塞的话，比较容易调出来，隔音也大大降低
不能。小米Watch Color 2是不能测血压的，只支持血氧监测、睡眠监测、24 小时的实时心率监测等功能，血压检测是需要专业的医疗设置才可以进行检测，所以为了自己和家人的安全着想，还是买血压计来测试血压比较好。
可以AirPods Pro2可以同时连接两个设备，首先连接一个设备后，取出一个耳机，然后再合上盖子，再次打开盖子，长按配对按钮，将耳机与第二台手机适配即可，这样的话两个耳机就可以和两个不同的设备进行配对。
可以AirPods Pro2既可以连接iPhone，也可以连接安卓手机。连接方法是：将两只AirPod放入充电盒，并打开盒盖，按住充电盒背面按钮，直到状态指示灯呈白色闪烁；打开手机蓝牙，在列表中点击AirPod即可连接
支持。小米Watch Color2是支持蓝牙，版本为蓝牙5.2。您可在手表主页上滑进入快捷控制面板，可查看蓝牙连接状态，图标为灰色表示未连接，图标为蓝色表示已连接。蓝牙5.2版本中对的ATT协议进行了完善（EnhancedAttributeProtocol），EATT支持并发事务，允许与来自不同应用程序的ATT数据包与相关的L2CAP数据包交叉，并允许在连接期间更改ATT最大传输单元（MTU）。总的来说，这些更改可以在设备上提高和改进用户体验，当有多个应用程序同时使用蓝牙低功耗（LE）协议栈时，可以通过暂时减少一个应用程序对协议栈的使用，以阻塞另一个应用程序的使用。这可以减少一个或多个应用程序的端到端延迟，并改善用户的响应体验。
按照以下方法操作。在确保手机联网正常、手表和手机蓝牙连接正常的前提下，Xiaomi Watch Color2可以通过以下任意一种方式唤醒小爱同学，说出语音命令，手表识别语音命令并启动对应的服务。1、长按电源键1秒唤醒;2、手表进入应用列表页面，点击小爱同学图标;3、手表主页面左右滑动进入小爱同学卡片，点击悬浮球唤醒。
可以AirPods Pro2可以连接Mac电脑，也可以通过蓝牙方式连接PC电脑。在连接前需要确认电脑打开了蓝牙连接，将两只AirPod Pro放入充电盒中(盒盖呈打开状态)，按住充电盒的圆形适配按钮，等待充电盒指示灯闪烁白色时在电脑蓝牙设置列表中找到并点击AirPodsPro名称，成功配对后即可连接使用。
可以AirPods Pro2可以使用20W的快充充电，即使是使用功率更高的充电器，实际上对耳充电盒来说，充电功率上限是一定的，因此是多少W的没有太大影响，如果是有苹果iPhone、iPad的充电器，直接给耳机充电即可。
支持。小米Watch Color2 支持小爱同学。目前Xiaomi Watch Color2 上的小爱同学支持 40 多种生活运动工作场景，支持百科查询、闲聊、智能家庭控制、手表功能直达、手表设置修改等语音操作。 可在小米运动健康APP的小爱技能中心，查看全部支持的技能。
充电可能不充分AirPods Pro2耳机底部的充电位置可能有一些脏东西影响了充电效率，导致耳机的电量不一样，因此可以将耳机取出，用干净的布擦拭底部的充电接触位置，让其可以更充分的和充电盒接触。此外也可以送往苹果直营店让工作人员检测耳机是否正常，如果还在保修期内可以考虑更换
按照以下方法进行连接。支持连接蓝牙耳机，连接方式如下：1.打开手表设置---蓝牙耳机，等待蓝牙耳机搜索完成，在蓝牙耳机列表中点击要连接的耳机，等待手表连接成功即可；如有已配对的蓝牙耳机，点击要连接的耳机名称，进入详情页点击重新连接，等待手表连接成功。2.耳机管理：已配对的耳机会展示在耳机列表中，点击要进行管理的耳机，可在详情页对耳机断开连接、恢复连接、取消配对。3.使用场景：除通话过程和语音助手外，所有手表音频均支持通过蓝牙耳机播放。
降价不多AirPods Pro2发布出来后，airpods3的价格可能有一些小幅下降，但不会降价特别多，主要原因是airpods3和AirPods Pro2定位不一样，airpods3是入门型号，半入耳设计，没有主动降噪功能，其原本的定价已经是比较便宜，因此他们的用户群体不太一样，价格因此也影响不大
可以。小米Watch Color2是可以连接蓝牙耳机的，Xiaomi Watch Color2支持蓝牙，版本为蓝牙5.2。您可在手表主页上滑进入快捷控制面板，可查看蓝牙连接状态，图标为灰色表示未连接，图标为蓝色表示已连接。
预计会降价200元左右AirPods Pro2如果发布之后，第一代AirPods Pro预计会继续降价。实际上目前电商平台上的AirPods Pro第一代价格已经比苹果官方价格便宜很多，大概是在1200元左右，如果第二代发布的话，第一代预计价格会再降到1000元左右，考虑到它拥有降噪功能，这个价格性价比也十分的高
按照以下方法操作。1.Xiaomi Watch Color2可以控制手机播放音乐，使用此功能需手机和手表处于连接状态，小米运动健康APP中消息通知打开，消息通知使用权开启。2.使用方法:手机端打开音乐播放器，开始播放音乐后，手表端进入功能列表，选择音乐图标即可进入音乐控制页面，可以实现音乐开始/暂停、切换上一首/下一首，音量加/减功能。3.目前支持市面上大多的音乐播放器，但由于音乐播放器的开放程度及APP版本上的差异，可能会在一定程度上影响手表音乐控制功能的体验。
1999元AirPods Pro2官方定价大概是1999元，和上一代是一样的价格。苹果今年的所有新产品预计都不会涨价，价格保持和前一代同一水平。原因可能是苹果想要利用更有吸引力的价格来争取更多的消费者，从而获得更多市场的目的。
防水。小米Watch Color2防水等级为5ATM，可用于泳池游泳和海滩游泳等浅水域的水上活动。不适用于桑拿、温泉等高湿高温场景，也不适用于潜水、跳水、冲浪等面对高速水流的其他涉水活动及深水活动。
不能。小米Watch Color 2是不支持eSIM功能的，也就是说不能离开蓝牙或者是手机独立通话，如果你想买能够独立通话的手表，就需要找支持eSIM功能的手表，这样才可以用你自己的手机号码进行打电话。
有提升AirPods Pro2音质比上一代有所提升，这款耳机有望支持苹果的Apple Lossless Audio Codec (即ALAC)音频编码，这是苹果的无损音频编码格式，所以音质方面 AirPods Pro2 可能会有显著提升
按照以下方法进行连接。Xiaomi Watch Color2支持连接WiFi，支持2.4GHz WiFi（802.11b/g/n）。连接方式如下:打开手表设置---WLAN设置---开启WLAN开关，等待WLAN搜索完成，在WLAN列表中点击要连接的WLAN，打开小米运动健康APP输入该WLAN的密码，等待手表连接成功即可;如有已保存的WLAN，打开WLAN开关后可自动连接。使用场景:手表端网易云音乐应用支持通过WLAN下载音乐，实现手表独立听歌。*为延长手表续航时长，WLAN连接状态下3分钟未使用，会自动关闭WLAN。