受零部件短缺影响，11月全球智能手机销量继续下降，达到1.291亿部

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:11月全球智能手机销量达到1.291亿部，同比下降3.1%，较上月增长了3.7%，同比下降幅度有所缩小，而环比增长仍在继续。尽管iPhone12系列手机的全面出货，使得全球智能手机销量有所改善，但缺少零件影响了中国制造商的生产，预计2021年第一季度全球智能手机销量将反弹。

按地区划分，除印度外，所以地区的智能手机销量均同比下降，但是中国的销售额下降幅度略有收窄。除了需求疲软之外，全球智能手机销售下降主要因为零件短缺，但预计到2021年第二季度这一问题将得到解决。

从各大手机厂商来看，三星电子的智能手机销量在11月达到了2452万台（同比下降2.7%，环比下降5.2%），继续保持同比下降趋势。华为的销售继续大幅下降至912万台(同比下降52.7，环比下降6.1%)。苹果的手机销量达到了2688万台(同比增长20.3%，环比增长54.7%)，这得益于今年iPhone12系列的强劲销量。

尽管iPhone12销量不错，但11月全球智能手机整体销量仍同比下降。除了新冠疫情影响之外，核心处理器、基带芯片、电源芯片、电容芯片等缺货是影响手机销量的另一大原因。预计到2021年上半年供应短缺情况会得到部分解决。