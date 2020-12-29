MEG宣布将初始购买2000辆滴滴D1定制电动网约车

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日消息:据美通社报道，日前Ideanomics宣布其全球移动能源公司（“MEG”）及其签约主体青岛城阳美第奇已与美好出行签署了一项协议。美好出行是比亚迪与滴滴之间的合资企业。协议表明先初始购买 2000 辆比亚迪D1 车型。

「D1 是一款反复推敲设计的网约电动车，是最新设计和技术的结晶，可为驾驶员及其顾客带来愉快的旅行体验。我们非常高兴与美好出行和比亚迪合作促进 D1 的销售。」Ideanomics 首席执行官 Alf Poor 说。

此前滴滴表示，D1 正式上线时间在12 月，首个上线城市为长沙。目前滴滴D1 率先在长沙交付使用，车辆的运用租赁价格也已正式公开。

资料显示，美好出行（杭州）汽车技术有限公司成立于2019 年，比亚迪拥有控股权。比亚迪 D1 车型于2020 年11 月推出，是比亚迪和滴滴联合开发的全球首款定制的全电动网约车型。车辆具有 L2 辅助驾驶系统，并与车队管理系统链接，该系统可帮助大型车队操作员跟踪和优化运行状态，实时能源管理以及拥有许多其他安全性和舒适性功能。比亚迪 D1 配备了最新的刀片式电池（LFP 化学药品），续航里程达418 公里，最高速度可达130 公里/小时。