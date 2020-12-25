上线614天，蔚来汽车NIO Pilot自动辅助驾驶行驶里程破亿

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:蔚来汽车近日宣布，NIO Pilot自动辅助驾驶系统上线614天后，用户行驶里程累计破亿，总耗时1429122小时。

蔚来官方还公布了NIO Pilot自动辅助驾驶系统破亿时累计的一些数据信息。截至到2020年12月23日00:00，NIO Pilot用户一共行驶了100162942公里，每天单车平均行驶里程数前10的城市为:宁波、苏州、石家庄、合肥、常州、长沙、郑州、广州、武汉、杭州。

NIO Pilot系统一共与用户度过了1429122小时，每天单车平均使用时长前10城市为:苏州、宁波、长沙、上海、深圳、合肥、杭州、广州、武汉、东莞。

2020年早晚高峰NIO Pilot使用率前10的城市为:南京、北京、上海、厦门、苏州、武汉、深圳、常州、无锡、杭州。

NIO Pilot装配车辆数前10城市为:上海、北京、深圳、广州、杭州、成都、苏州、南京、郑州、西安。

NIOPilot（蔚来自动辅助驾驶系统）于2019年6月开始推送更新，主要功能包括:高速自动辅助驾驶(HighwayPilot)、拥堵自动辅助驾驶(TrafficJamPilot)、转向灯控制变道(ALC)、道路标识识别(TSR)、车道保持功能(LKA)、前侧来车预警(CTA-F)、自动泊车辅助系统(APA)等。