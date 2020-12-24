要与谷歌竞争？Zoom或将推出电子邮件服务和日历应用程序

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要与谷歌竞争？Zoom或将推出电子邮件服务和日历应用程序

2020-12-24 15:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息:据外媒报道，视频会议公司Zoom正计划推出电子邮件服务和日历应用程序，要与谷歌和微软等巨头张开竞争。

受疫情影响，今年以来，视频会议需求激增，而Zoom正是最大的受益者之一。尽管未来的很长一段时间，远程办公，在线协作都会是重要的工作方式之一。但该公司并不愿“一招鲜吃遍天”，而是寻求将业务扩展到视频会议之外的领域，特别是电子邮件和日历服务。

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在某种程度上，视频会议，电子邮件和日历是现代工作和生产力的完美组合。会议链接通常以电子邮件形式传递并添加到日历中，而日历和电子邮件通常以会议视频的形式展现。

事实上，Zoom并不是第一个有这中规划的公司。例如，Slack最初是“电子邮件杀手”，仅在需求增强后才添加视频通话。但Zoom的切入点和它相反，从视频会议出发，转而吸引用户切换电子邮件提供商。

但是，与核心业务相比，Zoom想要推出电子邮件服务和日历应用程序难度还是蛮大的。目前，谷歌和微软已经占据了电子邮件和日历服务半壁江山，它们的服务已经根深蒂固，并已集成到企业生态系统中。Zoom涉足这块领域风险较大，人们甚至可能会完全放弃使用Zoom，因为Google Meet和Microsoft Teams已经与偶现有服务和集成平台。

该报告称，Zoom计划在2021年推出该电子邮件服务的早期版本。目前，这种想法还处于早期阶段，如果经验证该项目不受欢迎，也有可能不会发布。

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