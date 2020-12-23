瞄准6亿用户！微盟正式接入QQ小程序，并开放首批商家内测

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瞄准6亿用户！微盟正式接入QQ小程序，并开放首批商家内测

2020-12-23 20:47 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月23日 消息:近期，智慧商业服务提供商微盟加快也小程序业务布局，继在海外商家试水小程序商城之后，微盟今日表示，微盟微商城和智慧零售两大解决方案正式接入QQ小程序，并开放首批商家内测。

微盟3

据介绍，接入QQ小程序后，微盟商户首先需在QQ开放平台创建账号并注册QQ小程序，然后登录微盟后台，授权绑定QQ小程序即可接入。基于微盟多渠道数据同步能力，商户可一键生成QQ小程序商城。而C端用户从QQ首页“下拉菜单”或“动态小游戏”等入口，均可进入相关品牌小程序。

QQ小程序一期上线后，将支持 C端用户以小程序卡片形式分享店铺至QQ好友会话或QQ群，帮助提升店铺触达率。

数据显示，当前手机QQ月活用户稳定在6亿左右，并且年轻化用户群体占了很大的比重，微盟此举为品牌商家构建在QQ生态的交易闭环，为商户提供庞大的年轻用户群体。

另外，微盟国际化战略启动后，已与日本近铁、One\'sLifeJapan（一生美）等日本知名美妆百货达成合作，助力其搭建线上微商城体系，C端用户购物下单流程与在国内小程序购物流程基本一致。

根据微盟8月份发布2020上半年财报显示，该该公司营收9.57亿元，同比增长45.7%，净调整净利润5200万元，同比增长77.4%。

微盟营收由SaaS（软件即服务）产品和精准营销两部分组成。2020上半年财报显示，微盟SaaS产品营收2.12亿元，SaaS产品付费商户数88463名，同比增长26.4%，ARPU(每用户付费)为3447元，同比增长10.2%。

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