京东回应李娅云接任京东数科CEO：轮岗制度的体现

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日 消息:据新浪科技报道啊，昨日，针对“李娅云接任京东数科CEO”一事，京东数科方面回应称，这一管理层的任命提议也是京东集团轮岗制度的体现，目前京东集团的核心管理层在现有岗位上满一定年限后都会转至其他不同岗位进行轮岗，以此打造人才的综合能力和多元视角。

同时，京东方面表示，此次变动也是为了更好的顺应瞬息万变的行业局势，积极拥抱政策和监管的变化和要求，同时最大化的发挥集团领军人才的优势。

昨日早些时候，京东数科宣布，任命京东数字科技CEO陈生强为京东数字科技副董事长及京东集团幕僚长，任命京东集团首席合规官李娅云为京东数字科技CEO。

京东数科称，李娅云将统筹负责京东数字科技的日常经营管理，向京东集团CEO刘强东先生汇报，并协助京东数字科技副董事长陈生强先生做好战略、产品和研发的落地。出任京东数字科技副董事长及京东集团幕僚长，将有助于陈生强将更多精力聚焦前瞻发展和业务布局，凭借其对行业的深刻理解和战略洞察，在战略规划、产品打磨、技术升级上进一步构建数字科技业务的核心壁垒。

站长之家了解到，12月20日，京东数科表示，根据监管部门对于互联网存款业务的关注，京东金融APP已停止新增上线互联网存款产品、停止新用户购买相关产品。相关产品将只对已购买产品的用户可见，已购买相关产品的用户不受影响。未来，京东金融将密切关注相关监管政策和指导意见，认真落实。