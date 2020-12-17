美团会员配送费更贵?美团回应：定位缓存产生偏差

站长之家（ChinaZ.com）12月17日 消息:今日，针对“杀熟会员”一事，美团外卖回应称，经查，文中提到的配送费差异，与会员身份无关，是由于软件存在定位缓存，错误地使用了用户上一次的历史定位，与用户实际位置产生了偏差，导致了配送费预估不准。在实际下单时，会按照真实配送地址准确计算，不受影响。

美团强调，目前，产品和技术同学也已经成立专门团队，正在与用户进一步沟通解决问题，提升产品和服务水平。

此前，有用户反映称，自己在同一地点，用一个会员手机以及一个非会员手机点同一样外卖配送费不同，非会员手机只需2元，而会员需要4-6元。

以下为美团外卖声明全文:

关于“会员和非会员配送费差异”问题的说明

近日有用户反馈“会员和非会员配送费差异”问题，我们立即联系了用户，并赴现场调查分析。经查，文中提到的配送费差异，与会员身份无关，我们也通过与用户进一步确认，是由于软件存在定位缓存，错误地使用了用户上一次的历史定位，与用户实际位置产生了偏差，导致了配送费预估不准。在实际下单时，会按照真实配送地址准确计算，不受影响。

毋庸置疑，定位缓存问题导致配送费预估不准，是我们的问题，这里向用户诚恳致歉。目前，产品和技术同学也已经成立专门团队，正在与用户进一步沟通解决问题，提升产品和服务水平。