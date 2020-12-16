消息称Facebook正在开发一款名为Super的视频产品

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日消息:据彭博社消息，Facebook正在开发一款名为Super的视频产品，该产品将允许用户付费给视频创作者或名人为其创作内容。

Super由Facebook的新产品实验团队开发，该团队是一个内部团队，负责构建独立的应用和其他产品。Facebook发言人证实，Super尚未发布，但该公司正在内部对其进行测试。报道称，随着更多公众人物希望在新冠大流行期间通过线上的形式与粉丝保持联系，Super背后的产品理念可能会变得越来越重要。

而在昨日，Facebook 旗下的合作音乐视频应用 Collab 完成内测正式上线，目前已经可以App Store下载使用。Collab从短视频平台 TikTok 身上获取灵感，旨在为用户提供新的音乐制作平台。Collab应用允许用户通过组合多达三个独立的视频来创建简短的音乐视频，例如三个人可以分别播放一首歌的不同部分，并将它们组合成一个视频。Collab 可以选择多个短视频，使其同步播放，创建一个合拍视频。Collab 还支持用户使用音频接口，自行将键盘、吉他和鼓组等电子乐器的音乐带入录音中。

目前还不清楚Super将作为独立应用程序还是内置到现有的Facebook产品中。