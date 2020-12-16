阴阳师体验服12月16日更新维护公告 年节祈岁活动开启

阴阳师的体验服在12月16日周三这天也随着正式服进行了更新，此次上线的是年节祈岁活动，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家分享一下。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，抢先体验服、安卓体验服的服务器将于12月16日（周三）早上7:30-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

温馨提示:体验服更新的测试内容、节奏与正式服更新的外放内容、节奏将不完全等同，我们希望持续提供优质内容，并通过测试不断优化游戏体验，感谢大人们的关注。

重要更新

1.暖冬之际，初诣之时——'年节祈岁'活动开启!

*活动时间:12月16日维护后-12月29日23:59

*参与等级:15级及以上的阴阳师大人

*活动期间，大人们参加'年节祈岁'活动，即可获得活动道具'雪球'。累积指定数量的'雪球'，即可获得插画券、神秘的符咒、皮肤券、活动专属动态头像框'年节祈岁'和星熊童子皮肤'秋庭千盛'。

*'年节祈岁'活动包括'祈福之行'、'冰狩之战'、'年节之备'三项主要玩法，以及'相赠平安'、'年意绘彩'两项趣味玩法。阴阳师大人们快快参加活动，获取雪球，享受平安京温暖的冬节氛围吧~

2.寄售屋功能开启

*商店新增寄售屋功能，可将特定物品寄售供其它阴阳师购买，成功售出后获得勾玉券，可用于兑换勾玉和金币。

*首批开放寄售的物品包括:酒吞童子皮肤'狮子狂歌'、炼狱茨木童子皮肤'炽火钢躯'、犬夜叉（碎片）、杀生丸(碎片)、桔梗(碎片)、鬼灯(碎片)、卖药郎(碎片)、奴良陆生(碎片)、阿香(碎片)、蜜桃&芥子(碎片)。

*具体寄售规则请于维护后登录游戏体验。

3.姿度上新!

*本期更新:鬼切。解锁式神的新传记后，将获得全新姿度奖励。部分皮肤不支持姿度替换，敬请大人谅解。

*新传记的解锁需要提升与式神的亲密度。在式神的对应传记进行礼物赠送，亲密度达成时即可解锁。

4.大雪·冬至消费返利活动开启!

*活动时间:12月16日维护后-12月29日23:59

*活动内容:消耗魂玉、勾玉获取积分并兑换各档位奖励。

*集齐四季头像框的阴阳师大人将获得'节气风物'组队框与空间框。

*积分获得:消耗10勾玉或1魂玉，得1积分。（商店、召唤、阴阳寮、活动等处的魂玉/勾玉消费均会计入，但直播赠礼和同心之兰的勾玉、皮肤赠送消耗的魂玉、相赠平安活动给好友赠送礼物所消耗的勾玉和魂玉不统计在内），由消耗勾玉带来的积分最高不会超过300。

5.活动——结缘，百鬼夜行概率UP!

*活动时间:12月16日0:00-12月20日23:59

*活动期间，每日前5次参与百鬼夜行时获得式神碎片的概率提升。

6.新礼包情报!

*御魂特惠礼

售价:2魂玉

购买后获得:随机六星御魂×1

限购时间:12月16日维护后-12月22日23:59每日限购3次

*日常补给礼

售价:18魂玉

购买后获得:体力×300，樱饼×30，金币×30000

限购时间:12月16日维护后-12月22日23:59每日限购1次

*斗技赛季升星礼

售价:60魂玉

购买后获得:五星奉为达摩×1，四星奉为达摩×2，奉为达摩×3，金币×50000

限购时间:12月16日维护后-12月22日23:59限购2次

*斗技赛季御魂礼

售价:128魂玉

购买后获得:大蛇的逆鳞×500，六星青吉鬼×10，金币×100000

限购时间:12月16日维护后-12月22日23:59限购10次

*斗技赛季育成礼

售价:328魂玉

购买后获得:御行达摩×2，五星奉为达摩×2，大吉达摩×5，金币×100000

限购时间:12月16日维护后-12月22日23:59限购1次

7.协同对弈玩法中新增了SP阶式神初翎山风，可供阴阳师大人们选择。

8.'器之道圣诞款'限量高能上新

*2020圣诞，双王降临!以鬼王酒吞童子及大岳丸为基础形象创作的大型Q版公仔，高约16cm，感受来自阴阳师潮玩巨大化的可爱暴击~

*12月16日12:00，将于周边屋限量预售600个，平安京守护者（签到500天及以上）可享95折，大人们千万不要错过~

9.周边屋圣诞系列周边发售

*活动时间:12月16日00:00-12月25日23:59

*今年平安京的圣诞节怎么过好呢~据赤雪犬透露，为了给大人一个惊喜，鬼切可是准备了满满一屋子的圣诞礼物哦~毛绒公仔、水晶球、巧克力……真是太用心了!

*活动期间购买周边，还将额外获得明信片、挂件、立牌等福利~欢迎大人们前往周边屋选购!

10.延长了初翎山风追忆绘卷的活动时间，结束时间为2020年12月24日23:59。

体验优化

1.优化了初翎山风'令'的技能描述，控制效果被驱散或者结束消失时，且未处于控制效果中，增加30%行动条。（未改变技能效果）

2.优化了山风'烈'的技能描述，控制效果被驱散或者结束消失时，且未处于控制效果中，增加35%行动条。（未改变技能效果）

3.优化了骁浪荒川之主秘闻副本的部分表现。

4.调整了骁浪荒川之主秘闻副本的部分怪物属性。

5.优化了式神十连召唤的界面表现。

6.优化了'协同对弈'玩法的界面表现。

7.优化了清姬典藏皮肤'化烟'在庭院、町中等场景的大小。

8.优化了友人帐在部分机型中的适配。

问题修正

1.修复了初翎山风在自动战斗时，标记队友后，迅风无法对标记目标释放'迅·庇羽'的问题。

2.修复了初翎山风触发'针女'效果时，'针女'的无视防御伤害会受到'令'影响的问题;并优化了技能描述:敌方每损失1%生命比例，则该次伤害增加0.5%。（增伤效果与描述与山风'烈'保持一致）

3.修复了'山兔大冒险'玩法中应援观战时会出现显示异常的问题。