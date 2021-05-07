阴阳师体验服5月7日更新维护公告 青行灯皮肤紫阳微雨上架

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阴阳师体验服5月7日更新维护公告 青行灯皮肤紫阳微雨上架

2021-05-07 11:37 · 稿源：站长之家

阴阳师体验服在5月7日开启了更新维护，此次的更新内容主要是青行灯皮肤·紫阳微雨上架皮肤商店以及御魂自选，下面就来为大家分享一下阴阳师体验服的更新维护公告。

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亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，抢先体验服、安卓体验服的服务器将于5月7日（周五）早上7:30-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

温馨提示:体验服更新的测试内容、节奏与正式服更新的外放内容、节奏将不完全等同，我们希望持续提供优质内容，并通过测试不断优化游戏体验，感谢大人们的关注。

重要更新

1.花合战·臯月上线!

*活动时间:5月7日维护后-6月2日维护前

*活动期间，阴阳师大人们可以通过完成各式各样的任务来获得花札经验，从而提高自己的花札等级。

*随着花札等级的提升，阴阳师大人们可以获得大量丰厚的奖励。

*购买墨染花札，更可解锁妖刀姬皮肤·御神之刃等超值奖励!

*更新客岁花札及商店:

阴阳师大人们可以在'花合战'-'商店'界面，购买客岁花札，购买后花合战等级每提升1级，即可获得一个'花合礼币'，每期花合战最多获得50个礼币。

'花合礼币'可以在商店中购买对应月份的往期皮肤，本期为臯月，大人们可以使用花合礼币购买鬼使黑限定返场皮肤·战魂。

2.皮肤屋上新!

*微雨初歇，紫阳簇晴

*青行灯皮肤·紫阳微雨上架皮肤商店，欢迎各位阴阳师大人前往购买!

3.活动——时运，周末御魂自选!

*活动时间:5月8日0:00-5月9日23:59

*活动期间的周六、周日，'八岐大蛇'副本的御魂掉落种类可以自由选择。

*每个加成效果的御魂中只能选择1种，共可选择4种御魂。

*每天可享受120次时运效果，次数用尽后恢复常规掉落。

*御魂种类在每天选定后，可以多次更改。

4.'茨球的乐队甜品系列'周边上新

*5月5日0:00萌力开启，请收下茨的心意吧。清甜下午茶等你来茨，更有多重好物满足大人的生活需求，欢迎大人们前往周边屋选购~

5.新礼包情报!

*日常补给礼

售价:18魂玉

购买后获得:体力×300，樱饼×30，金币×30000

限购时间:5月7日维护后-5月11日23:59每日限购1次

*特惠御魂补给

售价:88魂玉

购买后获得:大蛇的逆鳞×300，六星青吉鬼×6，金币×50000

限购时间:5月7日维护后-5月11日23:59限购10次

*豪华体力补给

售价:328魂玉

购买后获得:体力×4000，随机六星御魂×10，金币×200000

限购时间:5月7日维护后-5月11日23:59限购2次

体验优化

1.为部分召唤物新增了剩余存在回合数的标识，大人们可以在行动条上的头像处留意当前召唤物剩余存在的回合数。

2.为雪童子呱（CV:久条枫）、御馔津呱(CV:有马莞奈)和玉藻前呱(CV:鱼建)补充了传记和战斗语音。

3.优化了浮世青行灯'不熄'效果的图标表现。

4.新增表情搜索功能，大人们可利用此功能便捷地搜索、收藏、发送心仪的表情图片。

5.将逢魔首领鬼灵歌伎'魅惑'技能图标调整显示为被动，使其和实际效果保持一致。

问题修正

1.修复了灶门炭治郎技能'拾之型·生生流转'末次伤害描述不正确的问题，使其效果与实际情况一致。

2.修复了天剑韧心鬼切'影之分身'和初翎山风'迅风'在部分情形下触发木魅异常的问题。

3.修复了部分设备会出现风姿百物分享图加载失败的问题。

4.修复了多个鬼王酒吞童子在场且处于鬼王姿态时灼烧效果异常的问题。

5.修复了'永生之海'副本描述不正确的问题。

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