阴阳师体验服4月7日更新维护公告 深渊暗影鬼域篇开启

阴阳师体验服在4月7日开启了更新维护公告，此次的更新内容主要是深渊暗影鬼域篇开启，此外还有一些小改动，下面就来为大家分享一下阴阳师体验服的更新维护公告。

亲爱的阴阳师大人:

为了给大家带来更好的游戏体验，抢先体验服、安卓体验服的服务器将于4月7日（周三）早上7:30-9:00进行停服维护，如未能按时完成，则开服时间将会顺延。具体更新详情请留意稍后更新公告，或维护结束后至游戏登录界面查看。

维护期间将暂时无法进入服务器进行游戏，给各位带来的不便，敬请谅解，非常感谢大家的支持和理解!（鞠躬）

温馨提示:体验服更新的测试内容、节奏与正式服更新的外放内容、节奏将不完全等同，我们希望持续提供优质内容，并通过测试不断优化游戏体验，感谢大人们的关注。

重要更新

1.深渊暗影·鬼域篇开启!

*鬼域深处，一道万丈深渊拦住众人的前行道路。这万鬼厮杀的炼狱中，隐隐传来极为不祥的气息……

大江山、源氏一行皆已抵达此地，尸山血海之下，如同鬼神的身影正进行着暴虐的屠杀，迎接他们的又会是怎样的挑战?

*活动时间:4月7日维护后-4月12日23:59

*剧情体验时间为4月7日维护后-4月14日维护前

*活动分为'深渊探索'、'鬼域讨伐军'、'魔神征伐'、'阴阳寮排行'4个主要玩法。

*深渊探索

阴阳师大人每天都可以在深渊探索中进行挑战，胜利后可获得将领经验、寮资金和阴阳寮勋章等丰厚奖励。

*鬼域讨伐军

活动玩法中，鬼域讨伐将领将代替阴阳师出战，大人们可以通过参与深渊探索玩法获得将领经验来强化将领，当活动处于不同篇章时，将领会有所不同，同时将领的等级相对独立，且为大人所在阴阳寮共享。

*魔神征伐

大人们可以挑战来自深渊的魔神，当天一共可挑战三次，其中最高的成绩将作为大人当天挑战的成绩。

*阴阳寮排行

活动开启首领挑战玩法后，会按照每个阴阳寮的精英总成绩进行排行;活动结束后，会给予排行靠前的阴阳寮内的所有成员丰厚奖励。

* 特殊说明

道馆关闭:深渊暗影·鬼域篇活动开启时，道馆会暂时关闭。

精英总成绩:每个阴阳寮内，活动成绩前40名的阴阳师活动总成绩之和。

*优化迭代

单日成绩:每天一共可挑战三次，其中最高的成绩将作为大人当天挑战的成绩。

阴阳寮排行奖励:排行奖励将于活动结束后1-3个工作日内发放，期间会对每个阴阳寮的成绩进行校验，本期排行奖励新增寮名片和寮名帖。

叙勋榜:新增叙勋榜，记录了大人们在每期幻境试炼中的战绩，大人们可在这里查看每一位阴阳师对阴阳寮的付出和贡献~

2.全平台新区'天上天下'集结将于4月7日维护后开启 !

*全平台新区'天上天下'即将开启，通过游戏开始画面左下角的'新区集结'按钮即可打开集结界面参与活动。

*集结期间，预约抽卡获得SSR的概率提升为3%，每日可进行一次免费预约十连抽，首次十连抽必得SP/SSR。

*当总集结人数达成10万/30万/50万/80万/100万的要求后，新区开启后在新区创建角色的阴阳师大人均可获得对应的丰厚奖励，具体规则请参阅界面内的详细说明。

*奖励内容如下:

10万:神秘的符咒×1，体力×100

30万:皮肤券×100，金币×5000

50万:勾玉×100，50%经验加成（3天）

80万:神秘的符咒×2（连续发5天）

100万:招福达摩×3，奉为达摩×2，御行达摩×1，雪女皮肤·月见之樱×1

*在集结阶段绑定手机的阴阳师大人，可以在新区开启时收到短信提醒，及时入驻新区。

*新区集结期间可以提前预约一位前辈，新服开启后进入平安京，会以邮件的形式通知预约的前辈。完成前辈之守护对应任务，即可获得随机SSR等丰厚奖励!

3.活动——现世逢魔寮勋章收益UP!

*活动时间:4月7日0:00-4月13日23:59

*活动期间，逢魔之时玩法中“现世逢魔”四次后获得的阴阳寮勋章收益翻倍，快集结寮成员一起参与吧!

4.花合战·卯月上线!

*活动时间:4月7日维护后-5月7日维护前

*活动期间，阴阳师大人们可以通过完成各式各样的任务来获得花札经验，从而提高自己的花札等级。

*随着花札等级的提升，阴阳师大人们可以获得大量丰厚的奖励。

*购买墨染花札，更可解锁紧那罗皮肤·六律羽声等超值奖励!

*更新客岁花札及商店:

阴阳师大人们可以在'花合战'-'商店'界面，购买客岁花札，购买后花合战等级每提升1级，即可获得一个'花合礼币'，每期花合战最多获得50个礼币。

'花合礼币'可以在商店中购买对应月份的往期皮肤，本期为卯月，大人们可以使用花合礼币购买少羽大天狗限定返场皮肤·无垢白羽。

5.新礼包情报!

*时雨符咒补给壹

售价:88魂玉

购买后获得:神秘的符咒×10，四星奉为达摩×1，金币×50000

限购时间:4月7日维护后-4月13日23:59限购2次

*时雨符咒补给贰

售价:328魂玉

购买后获得:神秘的符咒×25，御行达摩×1，金币×500000

限购时间:4月7日维护后-4月13日23:59限购2次

*日常补给礼

售价:18魂玉

购买后获得:体力×300，樱饼×30，金币×30000

限购时间:4月7日维护后-4月13日23:59每日限购1次

*御魂特惠礼

售价:30魂玉

购买后获得:逢魔之魂×50，大蛇的逆鳞×50，金币×50000

限购时间:4月7日维护后-4月13日23:59限购10次

体验优化

1.优化了首无·武心客行皮肤的技能语音展示效果。

2.优化了从式神录购买皮肤的方式，无需跳转到皮肤商店。

3.调整了协同对弈中部分式神的属性。

问题修正

1.修复了'武义将行'头像框购买资格异常的问题，赛季中（无论是否在预选赛阶段）达到名士段位的大人们均可以进行购买;此前已登录且触发购买异常的大人们，可联系客服进行处理。

2.修复了晴明部分皮肤装备'流金纸扇·星'时，'言灵·星'技能特效丢失的问题。