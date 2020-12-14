可爱！Google在移动搜索中添加了更多的AR动物

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > Google最新资讯 > 正文

可爱！Google在移动搜索中添加了更多的AR动物

2020-12-14 11:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:近日，Google移动搜索中又增加了50个新的增强现实（AR）动物，你可以通过谷歌搜索这些动物，就可以看到一张卡片上写着“近距离接触一个真人大小的动物”，非常可爱。

QQ截图20201214112350.png

其实，Google去年就开始将3D动物放到Google搜索中，只提供了几种标准动物，例如老虎，狮子，狼和狗。在三月份增加了更多的生物，包括鳄鱼，鸭子和刺猬。现在又增加了小熊猫、猫，还有长颈鹿、奶牛、斑马、猪和河马等等，用户可以将这些可爱的动物“请回家”。

此外，8月份，Google通过其“艺术与文化”应用程序在AR中提供了史前生物和历史文物。

QQ截图20201214114255.png

事实上，自去年初发布增强现实平台 ARCore 以来，谷歌一直在悄悄地改善其功能。ARCore 是谷歌推出的搭建增强现实应用程序的软件平台，类似苹果的 ARKit，它可以利用云软件和设备硬件的进步，将数字对象放到现实世界中。

QQ截图20201214112513.png

支持3D 图像和 AR。AR 通过智能手机屏幕可以将数字内容和信息覆盖到现实世界中。Google 推出的这项功能可以让人们在手机屏幕上浏览3D 对象，同时也支持在近距离观看3D 对象的比例和更多细节，这是在普通图像中无法看到的。

这背后整合了摄像头和 AR 技术，谷歌在 ARCore 和 ARKit 手机的搜索结果中加入3D 模型，这些3D 模型能直接通过 AR 预览，从而强化谷歌搜索结果的互动性和实用性。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Google携手网易有道上线“Grow with Google”学习专区

    在开幕演讲中，Google大中华区总裁陈俊廷介绍了Google支持个人、企业和社区，帮助培养开发者人才的各种教育项目。例如，去年的“Google开发者大会”上，Google发布了“Grow with Google 成长计划”，在过去的一年里，这一计划已经为学生、开发者和企业们提供了二十多种不同的教育项目，并与1000多所学校达成了合作关系，有近7万名教师和学生参与了Google的师资培训、在线课程和学生活动，约100万名学生和职场新人直接或间接受益。

    Google 网易有道 谷歌

  • 原神获得App Store和Google Play最佳游戏奖励公告

    此前，原神获得了App Store 全球2020年度游戏、Google Play 全球2020年度最佳游戏，对此原神官方表示要给大家发放福利奖励，下面就来为大家分享一下公告。

    原神

  • 中企动力提醒你！Google对只有PC版本的网页将不再收录

    谷歌在站长世界（webmaster）举办的2020 PubCon大会上表示：“ 2021 年 3 月份起，只有PC版本的网页内容将被完全忽略，所有内容必须对移动端可用，包括文字、数据、图片、视频等。”谷歌不收录只有pc端口的网站01其实早在 2018 年 8 月，谷歌就明确建议网页制作时使用响应式技术，并给出 6 点理由：1.页面唯一性，PC/移动统一管理2.响应式网页更利于Google对页面索引属性的创建3.相同内容，PC和移动无需单独维护4.降低可能影响移动

    Google 网页收录

  • Google 移除 IAC 集团大量 Chrome 浏览器扩展程序

    据路透社报道，Google 周日宣布删除在线综合企业 IAC/InterActive Corp 的大量浏览扩展程序。Google 发言人表示:「我们继续与 IAC 讨论和 Chrome Web Store 政策有关的问题，我们已经删除了很多违反我们政策的扩展程序」。

    Google 谷歌 Chrome

  • 我在「动物世界」血亏50万

    前不久，网上出现了一种新的赚钱玩法，名为“云养猫”，具体的玩法就是通过在网上养各种不同的虚拟宠物，可以获得5%、10%不等的利息。即使有许多人知道这是个骗局，但是在高回报的诱惑下，还是义无反顾的将资金投入其中，最终投入的资金越滚越大，当平台方开始撤走资金，平台资金链瞬间暴雷，最终导致6000多人被骗，金额达到上亿。

    动物世界 游戏 云养猫

  • 谷歌宣布将于 2021 年 6 月 30 日关闭 Google Poly 平台

    Google今天宣布，Poly将于2021年6月30日永久关闭。上传功能将于2021年4月30日停用。Poly是由谷歌在2017年创立，主要供用户浏览、分享和下载3D模型。它旨在允许创作者轻松共享和访问3D模型。它具有一个免费的库，其中包含数千个3D模型，可用于虚拟现实和增强现实应用程序。

    GooglePoly 谷歌 VR

  • 2020 Google开发者大会来了！首次全线上举行

    11月16-21日，2020 Google开发者大会首次全线上举行。14+产品线，50+精彩演讲，70+技术专家将在每天下午1点准时上线，带来一场代码不止的科技盛会!

    Google开发者大会 谷歌 开发者

  • Google Play 2020年度最佳应用和游戏排行榜出炉

    每年，Google Play商店都会公布年度最佳应用，2020年度最佳应用和游戏排行榜也如期而至了。那么今年最佳应用和最佳游戏分别是哪些呢?不妨跟站长之家一起来看下。

    GooglePlay 谷歌应用商店 游戏排行榜

  • Google开发者大会圆满落幕，QQ音乐领先科技打造高品质音乐生活

    11月21日，为期6天的2020Google开发者大会圆满结束。作为互联网年度科技盛会之一，本届大会吸引了众多开发者与科技巨头的参与和关注，向大众分享展示了众多前沿科技资讯和成果。其中，Wear OS by Google的合作伙伴之一——QQ音乐也在大会亮相，并作为Wear OS的优质应用案例得到多次重点介绍，引发广泛关注。随着QQ音乐近年在科技领域的不断精进，“黑科技”正在成为QQ音乐最受用户喜爱的标签之一。大会首日，Android产品总监Karen

    Google开发者大会 QQ音乐

  • 中国搜索，如何“搜索中国”？

    “相较于20年前资讯匮乏的时代，现代社会的一个特征就是信息过载。相对于信息的海量，受众、用户更需要信息的质感。”

    中国搜索 搜索引擎 5G

  • 任天堂手机游戏推AR模式 可与游戏中角色互动

    任天堂手机游戏推出AR模式了!近日，任天堂的免费手机游戏《动物之路:口袋营》新增了AR功能，让玩家可以游戏中的角色互动并合照。

    任天堂 手游 AR

  • 中国人脸识别第一案判了：动物园被判删除用户面部信息

    据国内媒体报道，2019年10月，浙江理工大学特聘副教授郭兵因不满杭州野生动物世界采用人脸识别方式入园，而以侵犯隐私权和服务合同违约为由将杭州野生动物世界告上法庭。此案被称为“人脸识别第一案”。

    人脸识别 人脸识别技术 生物识别

  • ROHM推出超小型红外LED非常适合VR/MR/AR视线追踪应用

    ROHM开发出超小型红外LED“CSL1501RW”，非常适合VR/MR/AR视线追踪应用，ROHM的超小型LED“ PICOLED TM系列”中新增侧面发光的节能红外LED。 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款侧面发光(侧视型)的超小型红外LED“CSL1501RW”，非常适用于配备VR/MR/AR*1(虚拟现实等总称为“xR”)功能的游戏机、工业领域的头戴式耳机和头戴式显示器。近年来，随着物联网技术的发展而出现的VR/MR/AR已被应用在头戴式耳机和头戴

    ROHM AR视线追踪

  • 盯盯拍支持高德地图AR导航，升级智慧出行新体验

    近日,高德地图发布V10.70新版本,对AR实景导航服务再次升级,通过与盯盯拍行车记录仪进行深入合作,AR导航的影像采集终端可由手机升级为行车记录仪,实现更加方便、全面的AR实景导航!很多用户在驾车时都会遇到一些认路的烦恼,即使开着地图导航,也容易在立交桥、匝道等复杂路段认错,甚至有些新手司机不知道该何时并线等情况,现在AR实景导航可以很好地解决这些问题,AR导航能够直接将导航指引与现实道路场景结合,在过复杂路口时提供直观3D

    盯盯拍 高德地图 AR导航

  • 足不出户享受AR虚拟试穿黑科技，潮流乐“购”尽在得物

    随着人们消费方式越来越丰富，大部分消费群体逐渐从线下消费消费转为线上，通过网购实现日常生活起居等。在这样的市场发展趋势下，网购也随之成为主流购物方式，作为新一代潮流网购社区，得物自成立以来便广受年轻消费者的青睐。今天我们就以潮流文化爱好者们的视角来了解下得物。得物，是扎根上海、面向全国的新一代潮流网购社区。 2020 年迎来了得物App的第五个生日，之所以能够在五年当中受到越来越多潮流文化爱好者的青睐，离?

    AR虚拟试穿 AR购物

  • 被称为世界上最无所畏惧的动物人称平头哥的是什么 12.8蚂蚁庄园答案

    2020年12月8日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于动物的，问题是“被称为世界上最无所畏惧的动物人称平头哥的是什么？”这个估计很多人都知道，下面就来为大家分享一下正确的答案。

    蚂蚁庄园

  • OPPO AR Glass 2021正式发布，CPU和GPU性能提升40%

    11月17日下午，OPPO发布了新一代的AR眼镜OPPO AR Glass2021，根据OPPO的介绍，这款AR眼镜采用了全新分体式设计，整机重量降低了75%，而 CPU 和 GPU 性能均有40% 的提升。

    OPPO OPPOAR AR眼镜

  • 5G催动产业升级，Amazon和 WiMi微美全息在AR电商应用方面的进步

    伴随着5G、VR/AR等新技术的成熟，人们的体验感、获得感会进一步得到满足，以电商、娱乐、教育为代表的产业也将进行新一轮升级。伴随着新技术的革新，购物模式将发生改变，5G等新技术与直播电商资源融合，在购物中融入VR和AR，营造虚拟的购物环境，让衣服码数、颜色都能立刻展现在消费者眼前。此外，在销售模式创新方面，基于直播平台，通过5G网络，让消费者能快速、清晰、直观地了解产品细节，给他们提供更好的购物体验。5G投入商?

    WiMi微美全息 AR电商

  • 打破XR内容生产桎梏，相芯科技“中国国际VR/AR虚拟现实展”大放溢彩

    11 月16- 18 日， 2020 中国（上海）国际VR/AR虚拟现实展览会（CVIE-2020）在上海新国际博览中心召开，VR/AR虚拟现实展览会作为VR/AR虚拟现实行业的年度盛会，广受业内关注。相芯国际VR/AR虚拟现实展览会展位相芯科技作为XR领域的内容创作和互动平台，受邀参加了本次展览会，并吸引了诸多业内同行业者的关注。XR助力产业创新变革作为战略性新兴产业，VR/AR的发展给人们的生活带来了翻天覆地的变化，今年受疫情影响，社会各界对VR/A

    相芯科技

  • 微信搜索小鹅花钱，认准唯一官方入口

    小鹅花钱是一款由银行推出的消费信贷产品，绑定微信支付后，可以用来消费、提现、转账、发红包，还支持分期，不收取额外费用。在微信里搜索"小鹅花钱"小程序或公众号，即可开通激活，激活后不使用也不收取任何费用。近日，接到网友反馈，在百度上可以搜索到小鹅花钱APP，并且提供了下载链接，可以通过APP申请小鹅花钱额度，还有一些不良媒体造谣小鹅花钱APP收集用户个人隐私信息。在这里，小编提醒大家一定要注意：微信搜索小鹅花?

    互联网金融
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 大松5G手机 格力手机 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM