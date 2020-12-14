可爱！Google在移动搜索中添加了更多的AR动物

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:近日，Google在移动搜索中又增加了50个新的增强现实（AR）动物，你可以通过谷歌搜索这些动物，就可以看到一张卡片上写着“近距离接触一个真人大小的动物”，非常可爱。

其实，Google去年就开始将3D动物放到Google搜索中，只提供了几种标准动物，例如老虎，狮子，狼和狗。在三月份增加了更多的生物，包括鳄鱼，鸭子和刺猬。现在又增加了小熊猫、猫，还有长颈鹿、奶牛、斑马、猪和河马等等，用户可以将这些可爱的动物“请回家”。

此外，8月份，Google通过其“艺术与文化”应用程序在AR中提供了史前生物和历史文物。

事实上，自去年初发布增强现实平台 ARCore 以来，谷歌一直在悄悄地改善其功能。ARCore 是谷歌推出的搭建增强现实应用程序的软件平台，类似苹果的 ARKit，它可以利用云软件和设备硬件的进步，将数字对象放到现实世界中。

支持3D 图像和 AR。AR 通过智能手机屏幕可以将数字内容和信息覆盖到现实世界中。Google 推出的这项功能可以让人们在手机屏幕上浏览3D 对象，同时也支持在近距离观看3D 对象的比例和更多细节，这是在普通图像中无法看到的。

这背后整合了摄像头和 AR 技术，谷歌在 ARCore 和 ARKit 手机的搜索结果中加入3D 模型，这些3D 模型能直接通过 AR 预览，从而强化谷歌搜索结果的互动性和实用性。