vivo告vivi侵权案宣判 原告获赔103.5万元赔偿金

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:据深圳市福田区人民法院消息，近日，vivo告vivi侵权案宣判，经法院审理，原告提出对被告判令惩罚性赔偿，法院予以支持，判定被告商标侵权，原告获赔三倍惩罚性赔偿金。

vivo手机是维沃移动通信有限公司（以下简称“维沃公司”）生产的产品，在国内拥有一定的知名度。为防止他人侵权，维沃公司于2012年9月21日注册了9773708号商标(图1)，分类涉及电传真设备、内部通讯装置、手提电话等，有效期至2022年9月20日。

2019年，维沃公司以商标侵权为由起诉深圳市某通电子科技有限公司（以下简称“某通公司”）、 深圳市某讯科技有限公司(以下简称“某讯公司”)。

某通公司在其生产的手机产品上使用极为相似的“vivi”作为商标，并注册相关域名网站并在某宝多家店铺进行大规模宣传和销售。

而某讯公司在某宝网上注册名为 “某讯科技”的店铺，通过该店铺销售多款被告某通公司生产的使用了 “vivi”作为商标以及品名的手机产品，并且销售数额巨大。

维沃公司认为上述两公司大规模恶意攀附、搭便车的行为严重侵犯了其对第9773708号（图1）注册商标享有的专用权，给其造成巨大的经济损失，遂向福田法院诉请两公司停止侵权并连带赔偿其经济损失500万元及相应维权合理开支。

法院经过审理认为，某通公司未经原告许可，在手机上使用与原告第9773708号（图1）注册商标近似的“vivi”标识(图2)，侵犯了原告的注册商标专用权。要求被告其立即停止生产、销售带有“vivi”标识的产品，并去除库存侵权产品上的侵权标识。

同时，要求被告某通公司赔偿原告经济损失103.5万元及诉讼费用等合理开支10万元;某讯公司赔偿原告经济损失20万元及诉讼费用等合理开支2.6万元。