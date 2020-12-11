LOL手游真会玩，新玩法“男爵大战”曝光，万人同屏讨伐大龙

斗玩网原创:英雄联盟是当今全球最火的电竞游戏没有之一，一晃眼十年过去，但英雄联盟的热度却始终保持极高的水准，今年的S10总决赛就有高达上亿人次的观赛，当之无愧的电竞一哥。而英雄联盟手游的出现更是吸引了不少新玩家的加入，虽然国服尚未开启，但已经有数亿玩家涌入到外服中体验游戏。

除了完美还原端游玩法之外，LOL手游还有一些独立内容的更新，最近LOLM就迎来了一次重磅更新，不仅在游戏地图上做了改动，还推出了新玩法“男爵大战”，只能说实在太会玩啦!

男爵大战是手游专有的玩法，届时将万人同屏作战，一起和服务器里的其他玩家一起讨伐大龙。玩法也是有点意思，竟然需要所有玩家通过发送消息的方式来触发技能，比如发送“1”达到一定数量就会发动1攻击，出现索拉卡时还可以集体发力让索拉卡放大招回血。

不得不说这玩法也是十分创新了，虽然是一个更偏向小游戏的玩法，不过这样的模式在英雄联盟史上还是第一次，不难预见未来手游将会有更多的独立更新内容。

看到英雄联盟手游的潜力之后，国内外已经有不少俱乐部开始布局打造战队，前LPL职业选手若风和灵药就是第一批上船的大佬，近日TF和TOT战队均官宣加入了快手，引起了众多网友关注，而若风的TI战队更是在近日拿下了首个赛事冠军。

值得一提的是TF和TOT的十名选手加入KS后很快就被扒出了他们的身份，其中灵药的TOT战队全员除神秘高手蟹老板之外，其他几人都是国际服前100的路人大神，尤其是AD选手黑大帅，目前全球排名第六，有点当年狂小狗那味了。

无奈的是英雄联盟手游国服仍杳无音讯，可以肯定的是起码要明年才能上线了，目前台服有中文版还是比较友好的，等不及的小伙伴们可以去试一试啦!