Algorithmia发布2021AI趋势报告：预算在增加，挑战依然存在

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Algorithmia发布2021AI趋势报告：预算在增加，挑战依然存在

2020-12-11 11:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:Algorithmia近日发布了一份2021年企业机器学习趋势报告，报告表示，企业在AI领域的预算正在迅速增加，但是仍然存在重大的部署挑战。这份报告是以403位参与机器学习计划的商业领袖的观点作为参考。

AI,人工智能，机器人

Algorithmia的首席执行官Diego Oppenheimer表示:“新冠疫情引起了巨大的变化，在许多领域挑战了我们传统的认知。在这种瞬息万变的环境中，企业和机构正在重新考虑他们的投资，并看到了人工智能（AI）和机器学习(ML)在不确定时期推动收入和效率的重要性。

在大流行之前，机构追求人工智能和机器学习计划的首要问题是缺乏熟练的技术人才。如今，机构越来越担心如何更快地将机器学习模型投入生产，以及如何随着时间的推移确保其性能。虽然我们不想将这些问题边缘化，但令我感到鼓舞的是，重要的挑战是如何最大程度地发挥人工智能和机器学习的投资价值，而不是考虑公司是否完全匹配公司的追求”。

83%的受访者表示，与去年相比，他们显著增加了AI相关的预算。尽管不少公司度过了艰难的一年，但企业领导者并没有因此而放弃AI投资，反而是继续追加投入。

机器人、人工智能

在Algorithmia年中的调查中，有50%的受访者表示他们计划今年在AI上花费更多，大约五分之一的人甚至说他们相关支出会“更大”。76%的企业表示，他们现在比其他IT计划优先考虑人工智能和机器学习。64%的人表示，在过去12个月中，相对于其他IT计划，人工智能和机器学习的优先级已经提高。

尽管当前全世界的失业率数字达到了几年来最高的水平，有些地区甚至是几十年来的最高水平。听到76%的受访者表示他们没有缩减人工智能团队的规模，这令人振奋，27%的人甚至报告有所增加。

到目前为止，AI部署仍是大多数公司面临的最大挑战。56%的企业将部署，安全性和可审核性问题列为最关注的问题。

同时各地的法规也成为AI部署最大的挑战，尤其是不同国家之间在AI相关法规并不完善。67%的组织表示旗下人工智能的部署必须遵守多个法规。49%的企业面临如何将AI功能更好的集成在一起，以发挥其作用。此外，与AI部署策略相关的工作角色比以往任何时候都多，它不再仅仅是数据科学家的领域，因此也需要很多这样的人才进入该领域。

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