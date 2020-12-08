王思聪公司被曝拖欠编剧版权费 香蕉影业CEO：王思聪没给钱

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:12月7日，编剧刘晓峰发文称，王思聪旗下的香蕉影业拖欠其奖金及版权费用。

刘晓峰称，2018年自己创作的原创剧本《天才编剧》参加了上海香蕉计划影视文化有限公司举行的“第一届香蕉新编剧圆梦计划”经过层层筛选，获得三等奖，奖金人民币80万。之后自己和香蕉影业签署了相关合同协议，并按协议积极配合完成了剧本版权转让，但从2019年7月到12月香蕉影业并未履行版权转让后规定时间内支付奖金的合同承诺。直到2020年9月因为家庭原因，经济上压力巨大。于是联系香蕉影业韦总，希望能够按照合同履行义务支付奖金，但韦总给予的回复是校长并没有给他这笔钱

刘晓峰表示，自己沟通无果不得已寻求律师帮助，下达律师函给香蕉影业并微信告知韦总希望能够按照律师函履行合同义务。

据鲸视频消息，对此，刘晓峰表示，自己并不想把事情闹大，因为香蕉没钱，所以自己只想用这样一个方式引起王思聪的注意解决事情。

据悉，11月5日，上海香蕉计划文化发展有限公司曾因“公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假”被上海市静安区市场监督管理局列入经营异常名录。

资料显示，上海香蕉计划文化发展有限公司，由王思聪于2015年6月在中国上海创办，注册资本为1亿人民币，法定代表人为高翔，该公司由王思聪持股68.5%裴乐持股14%高翔持股10.5%由王明持股7%。

上海香蕉计划文化发展有限公司营业范围包括电子竞技行业（赛事项目、线上平台运营、传媒等）和娱乐营销行业(艺人、明星代言、广告及移动互联网营销等)，同时也涉足体育、影视、音乐行业，正发展成为多元化、国际化、年轻化的泛娱乐文化平台。

旗下公司包括了:上海香蕉计划电子游戏有限公司、上海香蕉计划演出经纪有限公司、北京香蕉计划体育文化有限公司、上海香蕉计划影视文化有限公司。