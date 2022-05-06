王思聪香蕉计划公司已注销

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日 消息:企查查APP显示，日前，北京香蕉计划体育文化有限公司企业状态变更为“注销”，注销原因为“决议解散”。
该公司成立于2016年3月，注册资本1000万元，王思聪为该公司实际控制人，最终受益股份61.10%。
2021年11月2日，香蕉娱乐关联公司上海香蕉计划娱乐文化有限公司发生工商变更，王思聪退出董事长职务。
值得一提的是，4月底，有网友在微博平台上面查看王思聪本人的账号，已经彻底地消失，而显示的信息是:该账号已经无法查看。
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北京香蕉计划体育文化有限公司企业状态变更为“注销”，注销原因为“决议解散”...
4月19日，知名网红”王思聪微博账号被禁言，主页显示因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态。根据微博上最新状态，王思聪账号今日疑似被注销，也就是大家常说的炸号”了。王思聪微博炸号”据悉，在账号被禁言之前，王思聪罕见的发文公开质疑以岭药业连花清瘟药效，并称监管部门应严查以岭药业。虽然很快就重新编辑该微博，且删除了评论，但还是留下了痕迹引发热议。此事也造成了巨大的影响，在其发声后以岭药业股价直接跌停，市值从670亿左右跌到600亿。王思聪账号此前状态以岭药业董秘此前对这种质疑做了回应，表示关于微博上所传?
据王思聪微博主页显示，其因违反相关法律法规，处于被禁言状态。此前，一则“连花清瘟胶囊被世卫组织推荐”的消息在网上流传，当时，王思聪发博称证监会应严查以岭药业。
2017年，聚美优品以3亿元现金收购了街电60%的股权，并由创始人陈欧出任街电董事长...大众点评在该条微博下评论称，相关账号已在王思聪反馈后的第一时间内予以保护性冻结...除了上述这些名人和企业，王思聪还曾说过吴某某是渣男、说过冯某某的电影太烂、说过陈某某的某电影是烂片、说过王某的票价太贵、嘲讽鹿某不会演戏、杨某整容、说过章某某脸皮厚、说过杨某某啥也不是，还说过很多综艺节目男人娘娘腔......
深圳市快播科技有限公司经营状态变更为“吊销，未注销”...该公司对外投资的北京快播科技有限公司、湖南省快播科技有限公司等6家公司，目前经营状态均为“注销”或“吊销，未注销”...2016年9月13日，快播因传播淫秽物品牟利被罚一千万元，创始人王欣被判刑3年6个月罚一百万...快播公司对234项商标进行破产拍卖，4.5万元商标拍到950万元成交，包括快播、QVOD、快播Q、 快播云、KUAIBO等...
有博主称王思聪已被全网封，包括微信朋友圈权限...也有网友爆料，截图显示王思聪微信号疑似被限制群聊和朋友圈，该限制为永久限制...另有网传图片显示，有人向疑似王思聪微信转账，却显示对方账号已被限制登录...一位王思聪微信好友向三言财经透露，他已经看不到王思聪朋友圈了...据天眼查App，王思聪关联企业共38家，其中存续状态的有29家，包括大连万达集团股份有限公司、上海熊猫互娱文化有限公司、上海香蕉计划文化发展有限公司、万达产业投资有限公司、北京普思投资有限公司等，涉及投资管理、科技、娱乐、影视、食品等行业......
该公司对外投资有6家公司，包括北京快播科技有限公司、湖南省快播科技有限公司等，目前经营状态均为“注销”或“吊销，未注销”...2016年，快播涉嫌传播淫秽物品牟利案宣判，快播公司被判处罚金1000万，CEO王欣获刑3年6个月...根据拍卖平台披露的信息，2021年4月13日至4月14日，快播公司管理人在淘宝网司法拍卖网络平台上对快播公司名下121项专利和234项商标公开拍卖...
天眼查APP显示，深圳市快播科技有限公司经营状态变更为“吊销，未注销”...2016年，快播涉嫌传播淫秽物品牟利案宣判，快播公司被判处罚金1000万，CEO王欣获刑3年6个月...该公司对外投资有6家公司，包括北京快播科技有限公司、湖南省快播科技有限公司等，目前经营状态均为“注销”或“吊销，未注销”...
4月27日，有网友在微博平台上面查看王思聪本人的账号，已经彻底地消失，而显示的信息是:该账号已经无法查看...王思聪曾转发一则质疑世卫组织是否推荐过连花清瘟胶囊治疗新冠肺炎的视频并评论道“证监会应严查以岭药业...
5月7日消息，天眼查App显示，深圳市快播科技有限公司被吊销执照，但是未注销，旗下公司均已“注销”或“吊销，未注销”。快播成立于2007年12月，注册资本1000万人民币，由于璐、张克东、刘燕共同持股。该公司对外投资有6家公司，包括北京快播科技有限公司、湖南省快播科技有限公司等，目前经营状态均为“注销”或“吊销，未注销”。2016年，快播涉嫌传播淫秽物品牟利案宣判，快播公司被判处罚金1000万，CEO王欣获刑3年6个月。2019年底，法院以资不抵债为由裁定宣告快播公司破产。 2021年7月，深圳市快播科技有限公司管理人破产民事裁定书?
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