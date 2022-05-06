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王思聪香蕉计划公司已注销

2022-05-06 16:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日 消息:企查查APP显示，日前，北京香蕉计划体育文化有限公司企业状态变更为“注销”，注销原因为“决议解散”。

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该公司成立于2016年3月，注册资本1000万元，王思聪为该公司实际控制人，最终受益股份61.10%。

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2021年11月2日，香蕉娱乐关联公司上海香蕉计划娱乐文化有限公司发生工商变更，王思聪退出董事长职务。

值得一提的是，4月底，有网友在微博平台上面查看王思聪本人的账号，已经彻底地消失，而显示的信息是:该账号已经无法查看。

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