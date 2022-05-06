王思聪香蕉计划公司已注销

4月19日，知名网红”王思聪微博账号被禁言，主页显示因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态。根据微博上最新状态，王思聪账号今日疑似被注销，也就是大家常说的炸号”了。王思聪微博炸号”据悉，在账号被禁言之前，王思聪罕见的发文公开质疑以岭药业连花清瘟药效，并称监管部门应严查以岭药业。虽然很快就重新编辑该微博，且删除了评论，但还是留下了痕迹引发热议。此事也造成了巨大的影响，在其发声后以岭药业股价直接跌停，市值从670亿左右跌到600亿。王思聪账号此前状态以岭药业董秘此前对这种质疑做了回应，表示关于微博上所传?