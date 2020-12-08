2020中国最具影响力企业领袖榜发布 雷军等上榜

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:今日，中国企业家杂志正式公布了“2020年度最具影响力的25位企业领袖”榜单。

中国企业家杂志称，2020年是一个特别的年份。新冠肺炎疫情如同一只意想不到的“黑天鹅”，彻底改变了人们的生活，改变了经济增长方式，也改变了国际关系。一代企业家有一代企业家的使命，在新的发展格局下，他们以挑战者和颠覆者的身份出现，从不可能中寻找可能，在不确定中寻找确定。

据榜单显示，小米集团创始人董事长兼CEO雷军、阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇、美团创始人CEO王兴、联想集团董事长兼CEO杨元庆、红杉资本全球执行合伙人沈南鹏、字节跳动创始人CEO张一鸣、拼多多创始人董事长黄峥、高瓴资本创始人CEO张磊、百度创始人董事长兼CEO李彦宏、360公司创始人董事长兼CEO周鸿祎分别位列排行榜的一至十位。

其中，中国企业家杂志对于雷军的评价为:顺势而为，乘风而起。作为一个从未做过手机的外行，他影响了中国制造业的潮水方向，改变了外界对“国货”制造粗制滥造的刻板印象。十年奋斗，他带领小米成功上市，成为世界五百强。小米的成功，离不开他身上“海盗”般的冒险叛逆与“农夫”般的务实本分。

站长之家了解到，就在不久前，雷军还获得了中国证券金紫荆奖“资本市场三十周年杰出企业家”称号。

主办方评价雷军称，2020年是中国资本市场三十而立之年，也是小米集团创立的第十个年头。作为一家以创新驱动的高科技企业，创立至今，小米见证并积极参与了两地资本市场的开拓与创新。2018年，在港交所创新性上市制度改革下，小米集团成为首家以“同股不同权”模式在港上市的新经济企业，为促进香港资本市场在新经济时代的多元化繁荣增添动力。 展望未来，年轻的小米将继续以做出“感动人心、价格厚道”的产品为己任，同时致力于建设全球化的开放商业生态模式，坚持不懈地为实现“让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”这一伟大的使命做出积极的贡献。