华为Mate40普通版什么时候上市 标准版上市时间介绍

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华为Mate40普通版什么时候上市 标准版上市时间介绍

2020-12-07 14:58 · 稿源：站长之家

华为Mate40普通版的发售上市时间是什么时候呢，相对于之前的Mate40Pro和Mate40Pro+，标准版的发售时间确定在了12月份，但同样有很多的用户关注Mate40标准版，这里我们来看下Mate40标准版的发售时间。

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1、华为Mate40普通版发售上市时间：12月21日，用户可以在华为官网、京东、天猫等电商平台预定下单，同时在线下门店预计也开启了预售

2、Mate40 标准版基本参数配置:

1）6.5 英寸OLED屏幕，最高支持90Hz 刷新率、240Hz 触控采样率，分辨率为FHD+2376x1080 像素

2）处理器为麒麟9000E

3）后置摄像头为三摄，5000 万像素超感知摄像头（广角， f/1.9 光圈 ），1600 万像素超广角摄像头（f/2.2 光圈），800 万像素长焦摄像头（f/2.4 光圈，支持 OIS 光学防抖）

4）电池容量为4200mAh(典型值)，有线充电:手机支持最大10V/4A 超级快充，兼容10V/2.25A 或4.5V/5A 或5V/4.5A 超级快充，兼容9V/2A 快充。无线充电:支持40W 华为无线超级快充，支持无线反向充电。

5）双卡双待，支持移动、联通、电信5G网络

3、Mate40标准版的售价为8GB+128GB是 4999 元，8GB+256GB版本，售价5499 元

4、Mate40标准版和Mate40Pro主要区别是处理器为麒麟9000E，摄像头参数也略微低一点点，但整体上的性能也是目前安卓旗舰机水平

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