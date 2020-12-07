支付宝老人模式怎么开启 关怀版开启步骤介绍

支付宝针对老年人群体开发了“老人模式”，官方名叫关怀版，这个版本的功能相对简单、容易操作，比较适合老年人或者是不太熟悉智能手机操作的用户，这里我们来看下如何设置“老人模式”。
1、打开支付宝手机APP
2、点击上方的搜索框，输入“关怀版”，并且点击搜索
3、然后会出现相关搜索结果，可以看到“关怀版”的小程序
4、点击进入“关怀版”，然后点击右上角的三个“···”
5、此时会出现多个按钮选项，点击“添加到桌面”
6、最后支付宝的“关怀版”就可以添加到了手机桌面上，想要使用的时候点击即可
支付宝针对老年人群体开发了“老人模式”，官方名叫关怀版，这个版本的功能相对简单、容易操作，比较适合老年人或者是不太熟悉智能手机操作的用户，这里我们来看下如何设置“老人模式”。
1、打开支付宝手机APP
2、点击上方的搜索框，输入“关怀版”，并且点击搜索
3、然后会出现相关搜索结果，可以看到“关怀版”的小程序
4、点击进入“关怀版”，然后点击右上角的三个“···”
5、此时会出现多个按钮选项，点击“添加到桌面”
6、最后支付宝的“关怀版”就可以添加到了手机桌面上，想要使用的时候点击即可
近日，针对老年人运用智能技术困难一事，支付宝官方表示，可以试试帮助家里长辈把支付宝“关怀版”添加到首页，直接点击就能用。里面集合了乘车码、付款、取公积金、缴水电煤等老人家常用功能，字体也更大更好认。同时，支付宝也会持续优化这个功能。
2020年11月12日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，今天的问题是“大雪过后为什么会觉得格外寂静？”这个选项还是比较容易选择的，雪是会吸收声音的，正确答案就是这个，下面就来为大家科普一下。
2020年11月10日，今天是周二，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，今天的问题是“热牛奶后会形成一层“奶皮”，“奶皮”应不应该吃?”这个奶皮很多人都见过，那么奶皮是能吃的吗？下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案。
蚂蚁集团考虑出售印度最大移动支付和商务平台Paytm30%的股份。对此，蚂蚁集团回应称消息不实。
2020年11月30日，今天是支付宝蚂蚁庄园新一周更新的日子，今天的问题是“成语扬汤止沸用了什么原理避免安全事故？”这个问题其实还是比较好理解的，扬汤止沸懂了成语的意思就不难选择了，下面就来为大家分享一下正确答案。
2020年12月2日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂在今天的问题是““亡羊补牢”体现了古人朴素的安全意识，其中“亡”的意思是什么？”这个亡的意思想必大家小时候都学习过，算是非常简单的题目了，下面就来为大家分享一下正确答案。
2020年12月1日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题再次更新了，今天的问题是关于运动和健康的，问题是“慢性疼痛能忍就忍这种做法正确吗？”这个问题其实是送分的，下面就来为大家分享一下正确的答案。
蚂蚁集团自研数据库OceanBase正被更多非金融客户用在核心系统上。
2020年11月27日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于泡温泉的，问题是“泡温泉是时下不少人养生的好选择，但下列哪种人不适合泡温泉?”这个问题其实还是很简单的，醉酒者是最不适合泡温泉的，为什么呢？下面就来为大家详细的介绍一下。
2020年11月22日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于水果知识的，问题是“成熟的香蕉形状为什么大都是弯的？”这个问题其实还是比较简单的，香蕉的形状其实是有生长速度决定的，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今日答案。
有“美版支付宝”之称的支付平台PayPal最近宣布，将支持所有美国账户交易加密货币。站长之家了解到，PayPal在10月份首次宣布计划向美国用户开放加密货币交易，但迄今为止，只对一小部分PayPal账户持有人开放。
近日，阿里也加入了社区卖菜大战，在手机淘宝和支付宝上线“淘宝买菜”入口。从小程序页面看，目前淘宝买菜提供水果蔬菜、肉禽蛋、粮油速食、零食酒饮、美护日百多个品类的商品，并设有万人团、限时秒杀等模块。
2020年11月17日，今天是周二，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于历史知识的，问题是“弱冠负文翰，此中听鹿鸣中的弱冠指的是男子多少岁？”这个弱冠可能是大家听说过比较多的，那么弱冠到底代表男子多少岁呢？下面就来为大家分享一下。
2020年11月8日，不少的朋友的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于生活常识的，问题是“馒头为什么越嚼越甜?”大家都吃过馒头，那为什么会越嚼越甜呢?这个很多人都不知道是怎么回事，下面就来为大家科普一下答案。
2020年12月7日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于冬天下雪的，问题是“俗话说下雪不冷化雪冷为什么积雪融化时会更冷?”这个上学的时候都听老师说过，算是一道非常简单的题目了，下面就来为大家分享一下正的答案。
2020年12月6日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于我们和地球的历史知识的，问题是“以下我国哪个朝代的普通百姓也能使用冰块消暑?”这个问题算是比较冷门的了，很多人都不清楚答案是什么，下面就来为大家分享一下。
2020年12月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于行车安全知识的，问题是“雪天行车路面会有不少前车行驶的轨迹最好怎么办？”这个问题还是比较简单的，下面就来为大家详细的介绍一下答案。
2020年11月19日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于人体健康的，问题是“头皮痒、头皮屑多有可能传染吗?”相信大家或多或少都有过这类情况，那么这样的情况会传染吗?下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园今日答案。
2020年11月9日，支付宝的蚂蚁庄园小课题的问题更新了，今天的问题很有意思，问题是“我们买不到活带鱼是因为海鱼到淡水中后会怎么?”这个问题还是很容易选择的，下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园今天的答案。
2020年11月29日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于生活常识的，问题是“冬天使用电热毯时哪种行为存在安全隐患?”这个问题就很简单了，算是送分的，下面就来为大家详细的介绍一下答案是什么。
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