支付宝老人模式怎么开启 关怀版开启步骤介绍

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支付宝老人模式怎么开启 关怀版开启步骤介绍

2020-12-07 14:52 · 稿源：站长之家

支付宝针对老年人群体开发了“老人模式”，官方名叫关怀版，这个版本的功能相对简单、容易操作，比较适合老年人或者是不太熟悉智能手机操作的用户，这里我们来看下如何设置“老人模式”。

1.jpg

1、打开支付宝手机APP

2、点击上方的搜索框，输入“关怀版”，并且点击搜索

3、然后会出现相关搜索结果，可以看到“关怀版”的小程序

4、点击进入“关怀版”，然后点击右上角的三个“···”

5、此时会出现多个按钮选项，点击“添加到桌面”

6、最后支付宝的“关怀版”就可以添加到了手机桌面上，想要使用的时候点击即可

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