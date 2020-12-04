华纳兄弟因疫情宣布取消院线窗口期 明年新片同步上线流媒体

站长之家(ChinaZ.com) 12月4日 消息:本周四，AT&T旗下华纳传媒宣布，其2021年北美上映的全部17部电影将同步登陆HBO Max，即北美院线上映当天也上线流媒体，取消院线窗口期。如此大规模的流媒体与院线同步尚属首次，外界对此决定也褒贬不一。

华纳传媒CEO杰森·基拉尔认为，行业人士的反应过度。他在接受采访时表示:“所有人都应该平静下来。让我们看看，未来6到10个月的情况究竟会如何，随后再来讨论。”基拉尔表示，疫情促使他做出这个决定。

对此，全球最大电影院线AMC的CEO Adam Aron严厉抨击华纳兄弟让其大片在2021年同步影院上线流媒体的策略，他表示:“很明显，华纳传媒意图牺牲其电影部门、其制作合作伙伴和电影人的相当大一部分收益，来补助旗下HBO Max的启动。”在华纳宣布这一重大决定之后，AMC的股票随之下跌16%。

华纳兄弟也公布2021年十多部北美发行电影的新logo，这些片子全都将在北美院线上映当天同步登陆流媒体HBO Max，流媒订阅用户不额外收费，为期1个月。

2021年华纳北美发行的17部电影和档期（其中《埃尔维斯》logo尚未曝光）

游戏改编真人电影《真人快打》:1月25日

丹泽尔·华盛顿和拉米·马雷克主演剧情惊悚片《小事》:1月29日

《猫和老鼠》真人电影:3月5日

经典剧集《黑道家族》电影《纽瓦克的诸多圣人》:3月12日

休·杰克曼、丽贝卡·弗格森主演科幻片《追忆》:4月16日

《哥斯拉大战金刚》:5月21日

《招魂3》:6月4日

大热音乐剧改编电影《身在高地》:6月18日

《空中大灌篮2》:7月16日

新“自杀小队”电影《X特遣队:全员集结》:8月6日

著名科幻小说改编电影《沙丘》:10月1日

猫王传记片《埃尔维斯》:11月5日

威尔·史密斯主演网球传记片《国王理查德》:11月19日

《黑客帝国4》:12月22日

明年上映但暂未定档的有:

温子仁执导新恐怖片《恶毒》

聚焦黑豹党的传记片《犹大与黑弥赛亚》

安吉丽娜·朱莉主演《那些希望我死的人》