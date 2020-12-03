骁龙888续航怎么样 骁龙888处理器功耗续航如何

高通骁龙888处理器是高通第一款采用5nm工艺的手机芯片，因此不少用户也看好这个芯片的散热以及续航，那么骁龙888的续航功耗怎么样呢，我们来一起看下吧。

1、骁龙888基本参数:1x2.84GHz （ARM 最新 Cortex X1核心）+3x2.4GHz (Cortex A78)+4x1.8GHz (Cortex A55)，GPU 为 Adreno660，采用 X605G modem 基带，支持 WiFi6E、Bluetooth5.2;

2、骁龙888处理器集成了骁龙X60基带，X60基带同样是采用5nm 工艺，以获得更好的功率效率，并改善5G 载波聚合，跨毫米波 mmWave 和6GHz 以下频段的频谱

3、根据高通官方的介绍，在新的5nm架构和集成调制解调器带来的电源效率提升之间，新的芯片在5G 方面似乎可以提供一些实质性的电池续航改进;

4、同时骁龙888处理器还使用了第六代 AI 引擎（在 “重新设计的”高通 Hexagon 处理器上运行）和第二代传感中枢，该引擎承诺在 AI 任务的性能和功耗效率方面有很大的跳跃;

5、骁龙888处理器这一次是集成了X60基带，而上一代的骁龙865处理器是外置X55基带，因此在续航和发热肯定有了一定的提升