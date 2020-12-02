最新一批进口网络游戏版号公布 多款Switch游戏过审

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最新一批进口网络游戏版号公布 多款Switch游戏过审

2020-12-02 19:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月2日 消息:今日，国家新闻出版署公布了最新一批2020年进口网络游戏审批信息，其中共有42款游戏过审，包含多款Switch游戏。

他们分别是：Switch《舞力全开》、Switch《去月球》、Switch《马力欧网球 王牌》、Switch《耀西的手工世界》等。

其他平台游戏方面，还包括了：腾讯的《罗布乐思》《坎巴拉太空计划》、网易的《漫威超级战争》《游戏王:决斗链接》等。

序号名称申报类别出版单位运营单位
1我的星球移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司陕西澎湃信息科技有限公司
2非常英雄游戏机-PS4、XBOX上海东方明珠文化发展有限公司上海东方明珠文化发展有限公司
3舞力全开游戏机-Nintendo Switch上海电子出版有限公司上海仙豆网络信息科技有限责任公司
4重生细胞移动成都盈众九州网络科技有限公司上海幻电信息科技有限公司
5避难所:生存移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司西安西品网络科技有限公司
6魔灵召唤移动北京艺术与科学电子出版社北京友皆乐通信技术有限公司
7巫泡客户端东方明珠新媒体股份有限公司东方明珠新媒体股份有限公司
8去月球游戏机-Nintendo Switch心动网络股份有限公司心动网络股份有限公司
9露西她所期望的一切移动心动网络股份有限公司心动网络股份有限公司
10糖果缤纷乐移动北京中电电子出版社网易（上海）网络游戏有限公司
11暗影之刃:再度出击移动北京畅元国讯科技有限公司上海汇火文化传播有限公司
12迪托之剑移动上海蓝颢网络科技有限公司上海幻电信息科技有限公司
13罗布乐思移动、客户端深圳市腾讯计算机系统有限公司深圳市腾讯计算机系统有限公司
14漫威超级战争移动广州网易计算机系统有限公司杭州网易雷火科技有限公司
15上古卷轴:刀锋移动上海数龙科技有限公司上海数龙科技有限公司
16魔法洞穴2移动、客户端厦门雷霆互动网络有限公司深圳雷霆信息技术有限公司
17沙盒:进化移动三辰影库音像出版社有限公司北京月宝盒信息科技有限公司
18上古卷轴:传奇移动上海东方明珠文化发展有限公司深圳市盖娅科技有限公司
19神庙逃亡移动三辰影库音像出版社有限公司深圳市创梦天地科技有限公司
20冲刺赛车物语移动金报电子音像出版中心北京粒子互娱网络科技有限公司
21迪士尼梦之旅移动上海科学技术文献出版社有限公司上海兆众网络科技有限公司
22钢之炼金术师移动北京中电电子出版社北京卓意麦斯科技有限公司
23古典乐男子移动深圳中青宝互动网络股份有限公司深圳时代首游互动科技有限公司
24火影忍者:巅峰对决移动天津电子出版社有限公司深圳金翅鸟信息科技有限公司
25马力欧网球 王牌游戏机-Nintendo Switch上海电子出版有限公司上海纳原信息技术有限公司
26游戏王:决斗链接移动广州网易计算机系统有限公司杭州网易雷火科技有限公司
27月夜狂想曲移动上海鸿利数码科技有限公司上海鸿利数码科技有限公司
28魔力时光移动上海东方明珠文化发展有限公司上海东方明珠文化发展有限公司
29耀西的手工世界游戏机-Nintendo Switch上海电子出版有限公司深圳市腾讯计算机系统有限公司
30真•三国无双 霸移动华东师范大学电子音像出版社有限公司深圳市中手游网络科技有限公司
31战争命运移动深圳中青宝互动网络股份有限公司深圳中青宝互动网络股份有限公司
32忍者龟:归来移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司深圳市拇指游玩科技有限公司
33吞食天地归来移动北京龙图智库科技有限公司北京龙图智库科技有限公司
34掘地大冒险移动福州天盟数码有限公司福州天盟数码有限公司
35探寻者记:迷城奇案移动深圳市创梦天地科技有限公司深圳市心游互动科技有限公司
36梦幻动物园移动互爱互动（北京）科技有限公司互爱互动（北京）科技有限公司
37坎巴拉太空计划客户端深圳市腾讯计算机系统有限公司深圳市腾讯计算机系统有限公司
38汤姆猫总动员移动杭州哲信信息技术有限公司杭州哲信信息技术有限公司
39古墓丽影传说:迷踪移动上海数龙科技有限公司上海数龙科技有限公司
40汤姆猫荒野派对移动杭州哲信信息技术有限公司杭州哲信信息技术有限公司
41三国群英传2客户端江苏凤凰电子音像出版社有限公司杭州凤侠网络科技有限公司
42仙剑奇侠传九野移动深圳市中手游网络科技有限公司深圳市豆悦网络科技有限公司
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