最新一批进口网络游戏版号公布 多款Switch游戏过审

站长之家(ChinaZ.com) 12月2日 消息:今日，国家新闻出版署公布了最新一批2020年进口网络游戏审批信息，其中共有42款游戏过审，包含多款Switch游戏。
他们分别是：Switch《舞力全开》、Switch《去月球》、Switch《马力欧网球 王牌》、Switch《耀西的手工世界》等。
其他平台游戏方面，还包括了：腾讯的《罗布乐思》《坎巴拉太空计划》、网易的《漫威超级战争》《游戏王:决斗链接》等。
|序号
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|1
|我的星球
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|陕西澎湃信息科技有限公司
|2
|非常英雄
|游戏机-PS4、XBOX
|上海东方明珠文化发展有限公司
|上海东方明珠文化发展有限公司
|3
|舞力全开
|游戏机-Nintendo Switch
|上海电子出版有限公司
|上海仙豆网络信息科技有限责任公司
|4
|重生细胞
|移动
|成都盈众九州网络科技有限公司
|上海幻电信息科技有限公司
|5
|避难所:生存
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|西安西品网络科技有限公司
|6
|魔灵召唤
|移动
|北京艺术与科学电子出版社
|北京友皆乐通信技术有限公司
|7
|巫泡
|客户端
|东方明珠新媒体股份有限公司
|东方明珠新媒体股份有限公司
|8
|去月球
|游戏机-Nintendo Switch
|心动网络股份有限公司
|心动网络股份有限公司
|9
|露西她所期望的一切
|移动
|心动网络股份有限公司
|心动网络股份有限公司
|10
|糖果缤纷乐
|移动
|北京中电电子出版社
|网易（上海）网络游戏有限公司
|11
|暗影之刃:再度出击
|移动
|北京畅元国讯科技有限公司
|上海汇火文化传播有限公司
|12
|迪托之剑
|移动
|上海蓝颢网络科技有限公司
|上海幻电信息科技有限公司
|13
|罗布乐思
|移动、客户端
|深圳市腾讯计算机系统有限公司
|深圳市腾讯计算机系统有限公司
|14
|漫威超级战争
|移动
|广州网易计算机系统有限公司
|杭州网易雷火科技有限公司
|15
|上古卷轴:刀锋
|移动
|上海数龙科技有限公司
|上海数龙科技有限公司
|16
|魔法洞穴2
|移动、客户端
|厦门雷霆互动网络有限公司
|深圳雷霆信息技术有限公司
|17
|沙盒:进化
|移动
|三辰影库音像出版社有限公司
|北京月宝盒信息科技有限公司
|18
|上古卷轴:传奇
|移动
|上海东方明珠文化发展有限公司
|深圳市盖娅科技有限公司
|19
|神庙逃亡
|移动
|三辰影库音像出版社有限公司
|深圳市创梦天地科技有限公司
|20
|冲刺赛车物语
|移动
|金报电子音像出版中心
|北京粒子互娱网络科技有限公司
|21
|迪士尼梦之旅
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海兆众网络科技有限公司
|22
|钢之炼金术师
|移动
|北京中电电子出版社
|北京卓意麦斯科技有限公司
|23
|古典乐男子
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳时代首游互动科技有限公司
|24
|火影忍者:巅峰对决
|移动
|天津电子出版社有限公司
|深圳金翅鸟信息科技有限公司
|25
|马力欧网球 王牌
|游戏机-Nintendo Switch
|上海电子出版有限公司
|上海纳原信息技术有限公司
|26
|游戏王:决斗链接
|移动
|广州网易计算机系统有限公司
|杭州网易雷火科技有限公司
|27
|月夜狂想曲
|移动
|上海鸿利数码科技有限公司
|上海鸿利数码科技有限公司
|28
|魔力时光
|移动
|上海东方明珠文化发展有限公司
|上海东方明珠文化发展有限公司
|29
|耀西的手工世界
|游戏机-Nintendo Switch
|上海电子出版有限公司
|深圳市腾讯计算机系统有限公司
|30
|真•三国无双 霸
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|深圳市中手游网络科技有限公司
|31
|战争命运
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|32
|忍者龟:归来
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|深圳市拇指游玩科技有限公司
|33
|吞食天地归来
|移动
|北京龙图智库科技有限公司
|北京龙图智库科技有限公司
|34
|掘地大冒险
|移动
|福州天盟数码有限公司
|福州天盟数码有限公司
|35
|探寻者记:迷城奇案
|移动
|深圳市创梦天地科技有限公司
|深圳市心游互动科技有限公司
|36
|梦幻动物园
|移动
|互爱互动（北京）科技有限公司
|互爱互动（北京）科技有限公司
|37
|坎巴拉太空计划
|客户端
|深圳市腾讯计算机系统有限公司
|深圳市腾讯计算机系统有限公司
|38
|汤姆猫总动员
|移动
|杭州哲信信息技术有限公司
|杭州哲信信息技术有限公司
|39
|古墓丽影传说:迷踪
|移动
|上海数龙科技有限公司
|上海数龙科技有限公司
|40
|汤姆猫荒野派对
|移动
|杭州哲信信息技术有限公司
|杭州哲信信息技术有限公司
|41
|三国群英传2
|客户端
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|杭州凤侠网络科技有限公司
|42
|仙剑奇侠传九野
|移动
|深圳市中手游网络科技有限公司
|深圳市豆悦网络科技有限公司