最新一批进口网络游戏版号公布 多款Switch游戏过审

都说双11是女生们的狂欢节，那么对于男生来讲，每年11月底开启的黑色星期五便是男生们的狂欢日了。作为游戏界最大的特惠节，优惠力度可谓非常大，各类游戏在活动期间均打出了全年最低的折扣，如果想以最优惠价买到自己心仪的游戏，那么就千万不要错过了这次的黑五狂欢节啦！促销活动将从11月26日正式启动，并持续到12月2日。整整7天时间，让你一次买个够。 在这次的黑五促销活动中，许多广受好评的游戏开启了促销活动，其中：《模