LPL名人堂首届候选人名单汇总 首届名人堂候选人名单有谁

英雄联盟在12月1日正式公布了LPL名人堂首届候选人的名单，很多玩家还不清楚到底有谁，下面就来为大家分享一下结果。

为表彰对英雄联盟电竞发展做出重大贡献的电竞选手和从业者，我们于日前宣布正式成立LPL名人堂。经过LPL赛事委员会的讨论与评估，首届LPL名人堂的提名候选人名单为高学成（WeiXiao）、姬星(阿布)和钱晨(米勒)。

以下为高学成（WeiXiao）、姬星(阿布)、钱晨(米勒)三位候选人的提名内容及过往荣誉，该介绍内容会进行为期一周的公示。公示期间，英雄联盟电竞从业人员可针对候选人的重大违规行为进行反馈。如候选人无严重违规行为，则将获得名人堂成员资格。我们将在本届LPL全明星周末进行LPL名人堂荣誉授予仪式。

高学成（WeiXiao）

他是中国初代英雄联盟的选手标杆，他的出现改变了AD这个位置的定义。自2011年加入WE战队以来，他始终坚守，在下路这个位置上，发挥着无可替代的作用。他是第一批代表中国大陆地区参加全球总决赛的中国选手，虽有遗憾，却初心不改。

一战成名的伊泽瑞尔，力挽狂澜的五杀库奇，他的高光场面数不胜数，众多都是至今让玩家津津乐道的经典。2012年，他与队伍愈战愈勇，在万众瞩目的IPL5决赛中战胜强敌FNC，为中国大陆战队拿到第一个世界冠军，带领WE走向巅峰，激励一代电竞人。他帮助队伍创造了前无古人的四十八连胜，使WE成为无数英雄联盟老玩家的启蒙战队，为中国电子竞技正名。

高光或者低谷，无论何时，在队伍最需要他的时刻，他始终陪伴，他的名字刻在WE的血液中，也刻在中国电竞史上，他是2020LPL名人堂候选选手——高学成（WeiXiao）。

荣誉时刻:

2011年TGA大奖赛亚军

2011年IEM6广州站冠军

2011年WCG中国区总决赛亚军

2011年腾讯游戏嘉年华冠军

2012年WGT世界电子竞技大师赛冠军

2012年功夫杯冠军

2012年全球总决赛八强

2012年WGT电子竞技大师赛冠军

2012年TGA大奖赛冠军

2012年龙争虎斗杯冠军

2012年技嘉StarWar联赛冠军

2012年IEF国际数字娱乐嘉年华冠军

2012年WEM世界电子竞技大师赛冠军

2012年IPL5冠军

2012年G联赛总决赛冠军

2013年LPL春季赛殿军

2013年IEM8上海站冠军

2013年LPL夏季赛季军

2013年技嘉StarWar联赛亚军

2013年第四届亚洲室内运动会亚军

2013年WCG全球总决赛季军

2013年IEM8上海站冠军

2014年LPL春季赛殿军

2014年德玛西亚杯亚军

姬星（阿布）

作为教练，他在2012年执教WE，带着五个年轻人，在第一年就帮助他们拿到中国大陆战队第一个IPL5世界冠军。从2014年开始，他带领EDG建立王朝，在LPL披荆斩棘，一共获得5个联赛冠军，将其打造成LPL史上最为伟大的战队之一。2015年，作为LPL春季赛冠军，他率领EDG在第一届MSI决赛中击败如日中天的SKT，斩获中国大陆战队的第二个世界冠军。2018年，已经退居二线的他再度出山，作为中国团队总教练和赛训团队的其他成员一起奋战，帮助中国团队在雅加达亚运会英雄联盟表演项目中斩获冠军。

回顾他的执教生涯，队伍取得的每一个成就，他都功不可没。他的出现，让当年还在探索时期的LPL真正了解到教练对于一个队伍的重要性。他是玩家口中的金牌教练，他是岗位的奠基人和开拓者，他对管理队员有着独到的见解和方法，他是国产教练的典型，他是2020LPL名人堂候选教练——姬星（阿布）。

荣誉时刻:

2012年IPL5冠军

2012年冬季杯TGA大奖赛冠军

2012年UGT锦标赛冠军

2012年WEM世界电子竞技大师赛冠军

2012年IEF国际数字嘉年华冠军

2012年技嘉StarWar联赛冠军

2013年GES英伟达游戏群英汇冠军

2013年IEM英特尔大师杯冠军

2013年亚洲室内运动会亚军

2014年LPL春季赛冠军

2014年LPL夏季赛冠军

2014年第二届德玛西亚杯冠军

2014年NGF英伟达游戏群英汇冠军

2014年NESO全国电子竞技公开赛冠军

2014年G联赛总决赛冠军

2015年LPL春季赛冠军

2015年MSI英雄联盟季中邀请赛冠军

2015年德玛西亚杯（重庆站）冠军

2015年德玛西亚杯（北京站）冠军

2015年德玛西亚杯总决赛冠军

2016年LPL春季赛亚军

2016年LPL夏季赛冠军

2016年德玛西亚杯总决赛冠军

2017年LPL夏季赛冠军

2018年雅加达亚运会表演赛金牌

钱晨（米勒）

这位和LPL一起从太仓出发的候选人，是自LPL诞生之初就陪伴至今的元老级解说，也是2016、2017两届最受欢迎解说获奖人。

他目睹了2014年OMG五十血翻盘的经典时刻，经历了2015、2016LPL最黑暗的那两年，曾难掩激动地在2017年洲际赛解说台泪洒现场，在2018、2019年两次喊出“我们是冠军”。

他的解说生涯中，诞生过无数经典名句，也见证了LPL跨越低谷，攀登巅峰的漫漫征途。

作为解说，他总是能带领观众深入战局，点评一针见血;作为前辈，他给这个行业树立了模板，是年轻解说学习的榜样。他是拥有着全面游戏理解与到位情绪渲染能力的全能型解说，是LPL赛区的解说标杆，他是2020LPL名人堂候选解说——钱晨（米勒）。

荣誉时刻:

2016年年度最受欢迎赛事解说

2016年中国电竞最佳男解说奖

2017年年度最受欢迎赛事解说

2017年年度人气赛事解说

2018年微博V影响力解说

2019年福布斯中国Under30精英

2019年微博十大影响力游戏大V

以上内容将进行为期一周的公示，公示期间内接受来自英雄联盟电竞从业人员对三位候选人的监督与反馈。如候选人无重大违规行为，公示结束后，三位候选人将成为LPL名人堂首批成员，并在本届LPL全明星周末正式授予奖项。