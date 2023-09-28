扎克伯格预测：明年将迎来人工智能名人与粉丝互动时代

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日 消息:据报道，Meta首席执行官马克·扎克伯格表示，人工智能名人与粉丝互动可能在明年成为现实。在接受Verge采访时，扎克伯格表示，人们对人工智能版名人有着巨大的需求。举凯莉·詹纳（Kylie Jenner）为例，扎克伯格强调了粉丝们与名人互动的渴望，但也指出了品牌安全的考虑，暗示这一趋势可能会推迟到明年才成为主流。

他认为，人工智能可以充当名人的助手，与粉丝进行有趣的互动。然而，他同时提到，名人对于品牌形象的维护非常重要，他们希望确保人工智能版本不会发布问题言论。扎克伯格解释说:“人们会清楚地意识到，他们并不是在与实体的凯莉·詹纳进行互动，这将是一种人工智能版本。”

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

尽管扎克伯格充满信心，但他也指出了目前人工智能技术的局限性，称有些方面的技术甚至还不存在，难以进行训练。他的这番言论是在Meta Connect活动上发布28个人工智能角色后做出的。

肯德尔·詹纳（Kendall Jenner）是其中一位提供头像的名人，其他名人包括史努比狗狗(Snoop Dogg)、汤姆·布雷迪(Tom Brady)和帕丽斯·希尔顿(Paris Hilton)。肯德尔的人工智能角色名为比莉(Billie)，被形容为一个“不废话、不骑就死的伴侣”。

这并不是第一次有人讨论人工智能表演者的可能性，社交媒体上已经涌现出病毒式人工智能生成的音乐和名人深度伪造内容。今年4月，加拿大歌手格莱姆斯表示，她将与任何成功使用她的声音的人分享人工智能生成歌曲的版税。

然而，对于人工智能在媒体领域的潜力，不是所有人都持乐观态度。Spotify首席执行官表示，音乐行业对人工智能生成歌曲的传播存在“合理担忧”，并表示平台正在与合作伙伴合作开发保护艺术家的解决方案。

与此同时，好莱坞演员罢工的一个核心问题是如何保护演员免受人工智能生成表演的数字化取代。扎克伯格和Meta尚未对有关这一问题的置评请求作出回应。

扎克伯格的展望表明，明年可能会迎来名人与人工智能互动的新时代，但品牌安全和技术挑战仍然是需要解决的问题。

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